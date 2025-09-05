Haos pe aeroporturile din Portugalia: grevă până în 2026. Ce trebuie să știi dacă ai zbor programat

Cei care intenționează să călătorească în Portugalia în următoarele luni se pot confrunta cu probleme serioase. Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) a emis o atenționare de călătorie, după ce sindicatele de profil au anunțat o grevă de lungă durată în aeroporturile portugheze.

Este vorba despre personalul de asistență tehnică la sol – serviciile de handling – din aeroporturile Lisabona, Porto, Faro și Funchal, care a decis să declanșeze o grevă extinsă, începând cu 3 septembrie 2025 și până la 2 ianuarie 2026.

Această decizie riscă să afecteze zeci de mii de pasageri europeni, inclusiv români, și să creeze un lanț de întârzieri și anulări de curse aeriene.

Calendarul grevei și aeroporturile vizate

Sindicatul Industriilor Metalurgice și Industriilor Conexe (SIMA) și Sindicatul Transporturilor (ST) au anunțat un calendar detaliat al grevelor. Perioadele de protest includ intervale succesive în septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2025, întinzându-se până pe 2 ianuarie 2026.

Practic, în aproape fiecare săptămână până la finalul anului, pe aeroporturile din Portugalia vor fi perturbări. Acestea vor afecta atât zborurile interne, cât și cursele internaționale operate de companiile europene și non-europene.

Conform site-ului oficial al companiei Portway, informațiile despre companiile aeriene afectate sunt actualizate constant și ar trebui consultate înainte de fiecare călătorie.

Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în Portugalia

MAE îi sfătuiește pe cetățenii români care se află deja în Portugalia, tranzitează sau intenționează să călătorească, să verifice cu regularitate statusul zborurilor și să țină legătura cu companiile aeriene.

Pentru situații urgente, românii pot contacta Ambasada României la Lisabona prin numerele de telefon afișate pe site-ul instituției, inclusiv linia de urgență +351.927.411.628. În plus, apelurile către anumite numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care oferă asistență non-stop.

Recomandarea oficială este ca pasagerii să ajungă la aeroporturi mai devreme decât în mod obișnuit, să aibă pregătite documentele și să se asigure că pot reprograma zborurile, dacă este necesar.

Portugalia și un an plin de proteste

Greva din aeroporturi nu este un caz izolat. Tot în 2025, în luna mai, Federația Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Băuturi, Hoteliere și Turism (FESAHT), alături de Sindicatul Lucrătorilor din Servicii (Sitese), au organizat o grevă în sectoare esențiale pentru economia portugheză.

Acea acțiune a vizat lucrătorii din agricultură, industria alimentară, sectorul băuturilor și al tutunului, dar și angajații din hipermarketuri, hoteluri și companii de curățenie. Scopul a fost acela de a cere salarii mai mari, pensii mai sigure și măsuri împotriva creșterii costului vieții.

Astfel, Portugalia se confruntă în 2025 cu o serie de mișcări sindicale care exprimă nemulțumirea generală a angajaților din sectoare cheie.

De ce este greva din aeroporturi atât de problematică

Greva personalului de handling afectează în primul rând procesele tehnice din spatele oricărui zbor: îmbarcarea bagajelor, asistența la sol a aeronavelor, alimentarea cu combustibil și pregătirea logistică.

Fără aceste servicii, companiile aeriene nu pot respecta orarul normal, iar întârzierile pot duce la anulări în lanț. Impactul este cu atât mai mare în Portugalia, unde turismul reprezintă un pilon esențial al economiei. Aeroporturile din Lisabona, Porto, Faro și Funchal deservesc milioane de pasageri anual, inclusiv turiști din România.

O grevă întinsă pe patru luni înseamnă pierderi majore pentru companiile aeriene, agențiile de turism și sectorul hotelier, dar mai ales un disconfort uriaș pentru pasageri.

Cum sunt afectați turiștii români care merg în Portugalia

În ultimii ani, Portugalia a devenit o destinație preferată pentru românii care caută vacanțe de vară, city-break-uri sau experiențe culturale. Lisabona, Porto și Madeira sunt printre cele mai vizitate locuri de către turiștii români.

În contextul grevei, călătoriile pot deveni imprevizibile. Pasagerii riscă să își piardă conexiunile, să își prelungească șederile neplanificate și să suporte costuri suplimentare pentru cazare sau reprogramarea zborurilor.

De aceea, recomandarea generală este ca românii să încheie asigurări de călătorie care acoperă situațiile de întârziere sau anulare a zborurilor și să consulte constant actualizările companiilor aeriene.

Portugalia între turism și nemulțumiri sociale

Turismul aduce Portugalia miliarde de euro anual, însă tensiunile sociale devin tot mai vizibile. Costul vieții a crescut, salariile stagnează, iar angajații din diverse sectoare cer condiții mai bune.

Greva din aeroporturi este doar un simbol al acestei stări generale de nemulțumire. Pentru vizitatori, înseamnă haos și nesiguranță, dar pentru portughezi este un mesaj adresat guvernului și companiilor mari: situația nu mai poate continua la fel.

Greva anunțată până la începutul lui 2026 transformă aeroporturile din Portugalia în puncte de tensiune. Pentru românii care au deja bilete cumpărate, este esențial să verifice statusul zborurilor, să aibă planuri de rezervă și să țină legătura cu companiile aeriene.

Chiar dacă Portugalia rămâne o destinație spectaculoasă, cu peisaje și experiențe unice, anul 2025 este unul complicat pentru turiști. Precauția, informarea constantă și flexibilitatea devin indispensabile pentru cei care nu vor să își vadă vacanțele sau călătoriile de afaceri compromise.