Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 59,42 miliarde de lei în primele opt luni din 2026, potrivit execuției raportate de Ministerul Finanțelor, și a reprezentat 2,89% din produsul intern brut, în scădere de la 4,51% în perioada similară din 2025.

Față de deficitul de 86,36 miliarde de lei consemnat în intervalul corespunzător din 2025, datele publicate de Ministerul Finantelor indică un nivel mai mic cu 26,94 miliarde de lei. În valoare nominală, scăderea a fost de aproximativ 31%. Această evoluție arată că procesul de consolidare fiscal-bugetară a continuat, iar veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu 11,4%, adică aproape 48 miliarde de lei, ajungând la 468,10 miliarde de lei comparativ cu primele opt luni din 2025. Ritmul a depășit semnificativ creșterea cheltuielilor totale, de 4,2%, adică aproximativ 21,06 miliarde de lei, acestea ajungând la 527,53 miliarde de lei.

„Trebuie să păstrăm însă, obligatoriu, o abordare prudentă în perioada următoare. Fiecare decizie de cheltuire a banului public trebuie cântărită cu responsabilitate, în contextul presiunilor ridicate asupra bugetului și al unui spațiu fiscal limitat, dar și al factorilor externi care pot influența evoluția economiei României. De aceea, disciplina cheltuielilor, prioritizarea strictă și menținerea investițiilor esențiale sunt condiții obligatorii pentru continuarea consolidării fiscale”, a declarat Alexandru Nazare.

La șapte luni, deficitul se situa la 48,08 miliarde de lei, față de 76,44 miliarde de lei în perioada comparabilă din 2025. Scăderea nominală era de 28,36 miliarde de lei, respectiv 37%, iar ponderea în PIB coborâse de la 3,99% la 2,34%.

La finalul primelor șase luni din 2026, deficitul era de 41,03 miliarde de lei, comparativ cu 69,80 miliarde de lei cu un an înainte. Raportat la PIB, nivelul ajunsese la 2%, față de 3,64% în primul semestru din 2025.