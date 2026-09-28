Procuratura din Milano cere respingerea noii solicitări de suspendare a măsurii care impune oprirea zonei calde și a furnalelor fostului Ilva din Taranto. Curtea de Apel din Milano va analiza cererea la 30 septembrie 2026, înaintea dezbaterii programate la instanța de Casație pentru 20 octombrie 2026.

Procurorul general adjunct Angelo Renna a solicitat secției pentru companii a Curții de Apel civile din Milano să declare recursul inadmisibil pentru lipsa condițiilor legale și a interesului sau să îl respingă pe fond, potrivit Agenzia ANSA.

Cererea aparține avocaților fostului Ilva, companie aflată în administrație extraordinară, și ai Acciaierie d’Italia (AdI). Ilva este denumirea anterioară a grupului siderurgic. Demersul urmărește suspendarea opririi instalațiilor cel puțin până la pronunțarea instanței supreme, după ce prima solicitare a fost respinsă la 11 septembrie 2026.

Avocații invocă două elemente noi pentru suspendarea măsurii

Primul argument este stabilirea dezbaterii la Secțiile Unite ale instanței de Casație înainte de termenul până la care trebuie oprite furnalele. Instanța supremă va examina decizia luată în iulie de judecătorii din Milano, care au dispus oprirea instalațiilor până la sfârșitul lunii octombrie.

Al doilea argument este că avocații nu ar fi primit memoriul prin care Angelo Renna a formulat un aviz negativ asupra primei cereri de suspendare.

Măsura din iulie a urmat poziției cetățenilor care au obținut blocarea furnalelor. Aceștia sunt reprezentați, între alții, de avocatul Ascanio Amenduni.

Procuratura consideră inutilă o nouă intervenție provizorie

Angelo Renna susține că apropierea termenului de la instanța supremă elimină necesitatea unei intervenții provizorii. În argumentația sa, Secțiile Unite pot decide înainte ca oprirea instalațiilor să producă efectele considerate ireversibile de fostul Ilva și AdI.

Procurorul general adjunct afirmă și că nu există un interval lipsit de protecție juridică în care să fie necesară intervenția temporară a Curții de Apel.

Ultimul decret al Curții arată, potrivit lui Renna, că interdicția urmărește eliminarea unui risc sanitar actual și impune o intervenție imediată, fără alte amânări. Procurorul a invocat și normele constituționale potrivit cărora inițiativa economică privată nu se poate desfășura într-un mod care afectează sănătatea sau mediul.

Decizia instanței de apel asupra noii cereri de suspendare este așteptată după audiere.