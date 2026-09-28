Persoanele care au lucrat și îndeplinesc condițiile legale pot primi în 2026 o indemnizație de șomaj care pornește de la 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de stagiul de cotizare și de veniturile anterioare, iar plata durează șase, nouă sau 12 luni.

Cei 660 de lei reprezintă indicatorul social de referință și constituie baza de calcul pentru o persoană cu cel puțin un an de cotizare. Înregistrarea ca șomer nu generează automat dreptul la bani, deoarece solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele stabilite prin Legea nr. 76/2002.

Stagiul și veniturile anterioare pot majora suma lunară

Peste baza indemnizației se adaugă un procent din media veniturilor care au constituit baza de calcul în ultimele 12 luni în care persoana a realizat stagiu de cotizare. Procentul aplicat depinde de vechime:

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3% pentru un stagiu de cotizare de cel puțin trei ani;

5% pentru un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani;

7% pentru un stagiu de cotizare de cel puțin zece ani;

10% pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

Indemnizația poate avea astfel valori diferite pentru două persoane care rămân fără loc de muncă în aceeași perioadă, dacă stagiile de cotizare sau veniturile folosite la calcul nu sunt identice.

Absolvenții care îndeplinesc cerințele sunt incluși într-o categorie distinctă. În cazul lor, ajutorul reprezintă 50% din indicatorul social de referință, respectiv 330 de lei lunar la valoarea ISR din 2026, și poate fi plătit vreme de șase luni. Acest cuantum este destinat absolvenților eligibili și nu reprezintă un calcul general folosit pentru toți șomerii. Pentru absolvenți, condițiile specifice de înscriere la agenția pentru ocuparea forței de muncă sunt stabilite prin Legea nr. 76/2002.

Perioada de plată crește odată cu stagiul de cotizare

Persoanele care au cotizat cel puțin un an pot încasa indemnizația timp de șase luni. Perioada crește la nouă luni pentru un stagiu de cel puțin cinci ani și la 12 luni pentru un stagiu de peste zece ani.

Pentru obținerea dreptului trebuie îndeplinite cumulativ condițiile aplicabile solicitantului:

realizarea unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în intervalul de 24 de luni dinaintea înregistrării cererii;

înregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă;

neîndeplinirea condițiilor de pensionare;

respectarea condițiilor legale referitoare la veniturile realizate.

Depunerea în zece zile stabilește data de la care se acordă banii

Dacă cererea este înregistrată în termen de zece zile de la situația care generează dreptul, indemnizația se acordă începând cu acea dată. Pentru cererile depuse ulterior, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data înregistrării lor. Regula este prezentată în explicațiile publicate de AJOFM Dâmbovița pe baza Legii nr. 76/2002.

Termenul de 12 luni pentru depunerea cererii nu trebuie confundat cu durata indemnizației. Primul stabilește până când poate fi solicitat dreptul, iar perioadele de șase, nouă sau 12 luni stabilesc cât timp se face plata, în funcție de stagiul de cotizare.

În București, numărul beneficiarilor a crescut în august

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM București) avea în evidență 5.405 șomeri la sfârșitul lunii august 2026. Dintre aceștia, 2.263 primeau indemnizație, iar 3.142 erau neindemnizați. Rata șomajului înregistrat era de 0,41%.

Numărul total a rămas aproape identic față de iulie 2026. În luna precedentă, 2.168 de persoane primeau indemnizație, iar 3.236 erau înregistrate fără plată.