Cursul de referință al Băncii Naționale a României pentru 28 septembrie 2026 este de 5,2786 lei pentru 1 euro, potrivit BNR. O rată de 500 de euro ajunge la 2.639 lei, o chirie de 400 de euro înseamnă 2.111 lei, iar un salariu de 3.000 de euro valorează 15.836 lei. La acest nivel, plățile și veniturile stabilite în euro valorează mai mult în lei decât în urmă cu o lună sau cu un an.

Cursul BNR de azi

CURSUL VALUTAR OFICIAL PENTRU 28 septembrie 2026 cuprinde următoarele valori de referință:

1 dolar american valorează 4,6397 lei.

1 liră sterlină valorează 6,1522 lei.

1 franc elvețian valorează 5,5823 lei.

100 de forinți maghiari valorează 1,4350 lei.

1 leu moldovenesc valorează 0,2610 lei.

1 zlot polonez valorează 1,2058 lei.

1 coroană cehă valorează 0,2163 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Ultima cotație din seria zilnică a cursurilor Băncii Centrale Europene (BCE), publicată de Eurostat pentru 25 septembrie 2026, este de 5,2765 lei pentru 1 euro. Această valoare este distinctă de cursul de referință BNR și este folosită pentru comparațiile istorice.

Față de ședința precedentă, euro a scăzut cu 0,0014 lei, respectiv cu 0,03%. În urmă cu 7 zile, la 18 septembrie, valora 5,2647 lei, astfel că diferența până la ultima cotație este de +0,0118 lei, adică +0,22%.

La 26 august 2026, euro era cotat la 5,2568 lei. Creșterea înregistrată în 30 de zile este de +0,0197 lei, respectiv +0,37%. Cotația din 26 iunie era de 5,2411 lei, cu 0,0354 lei sau 0,68% sub nivelul consemnat după 90 de zile.

În urmă cu un an, la 25 septembrie 2025, moneda europeană valora 5,0767 lei. Avansul anual este de 0,1998 lei, echivalentul a 3,94%.

În ultimele 12 luni, maximul seriei zilnice BCE a fost de 5,2785 lei, atins la 23 septembrie 2026, iar minimul de 5,0767 lei a fost înregistrat la 25 septembrie 2025. Distanța dintre cele două valori este de 0,2018 lei.

Media euro a fost de 5,2421 lei în iunie, calculată din 22 de cotații zilnice, de 5,2372 lei în iulie, din 23 de cotații, și de 5,2493 lei în august, din 21 de cotații.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Echivalentul a 1.000 de euro este 5.279 lei la cursul BNR din 28 septembrie. Cursul de referință nu include comisioanele și marjele de schimb ale băncilor sau ale caselor de schimb, care se adaugă la plată. În practică, cursul de cumpărare este mai mic decât cel de referință, iar cel de vânzare este mai mare. Aceeași sumă valora 5.257 lei la 26 august, cu 22 lei mai puțin, și 5.077 lei la 25 septembrie 2025, cu 202 lei mai puțin.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.639 lei. În urmă cu 30 de zile însemna 2.628 lei, deci plata este mai mare cu 11 lei pe lună și cu 131 lei pe an, la menținerea aceluiași curs. În urmă cu un an, rata echivala cu 2.538 lei, diferența fiind de 101 lei lunar și de 1.211 lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.111 lei. La 26 august echivala cu 2.103 lei, ceea ce corespunde unei diferențe de 9 lei pe lună și de 105 lei pe an. La cursul din urmă cu un an, aceeași chirie însemna 2.031 lei, cu 81 lei mai puțin lunar și cu 969 lei mai puțin într-un an.

Un salariu de 3.000 de euro valorează 15.836 lei. Echivalentul era de 15.770 lei în urmă cu 30 de zile, diferența fiind de 65 lei pe lună și de 785 lei pe an. Față de valoarea de 15.230 lei calculată la cursul de acum un an, creșterea este de 606 lei lunar și de 7.268 lei anual.

Un concediu de 1.500 de euro ajunge la 7.918 lei, față de 7.885 lei în urmă cu 30 de zile și 7.615 lei în urmă cu un an. Diferențele sunt de 33 lei, respectiv 303 lei.

Dolarul, lira și francul au evoluat diferit

Ultima cotație BCE pentru dolar este de 4,6273 lei, după o scădere zilnică de 0,0159 lei sau 0,34%. Dolarul a crescut cu 0,72% în 7 zile, de la 4,5940 lei, cu 2,72% în 30 de zile, de la 4,5049 lei, și cu 0,66% în 90 de zile, de la 4,5971 lei. Față de valoarea de 4,3246 lei din urmă cu un an, avansul este de 7,00%.

Maximul dolarului din ultimele 12 luni a fost de 4,6432 lei, la 24 septembrie 2026, iar minimul de 4,2563 lei, la 28 ianuarie 2026. Distanța dintre ele este de 0,3869 lei. O sumă de 100 de dolari valorează 464 lei, față de 450 lei în urmă cu o lună și 432 lei în urmă cu un an.

Lira are în seria BCE o ultimă valoare de 6,1323 lei, în scădere zilnică cu 0,0058 lei sau 0,09%. Variația este de +0,03% în 7 zile, de la 6,1303 lei, de -0,13% în 30 de zile, de la 6,1402 lei, de +0,92% în 90 de zile, de la 6,0764 lei, și de +5,67% într-un an, de la 5,8033 lei. Pentru 100 de lire, echivalentul este de 615 lei, comparativ cu 614 lei acum o lună și 580 lei acum un an.

Francul are o ultimă cotație BCE de 5,5866 lei, după un recul zilnic de 0,0228 lei sau 0,41%. Este cu 0,41% peste valoarea de 5,5640 lei din urmă cu 7 zile, dar cu 0,32% sub nivelul de 5,6043 lei de acum 30 de zile și cu 1,74% sub cei 5,6857 lei de acum 90 de zile. Față de cotația anuală de 5,4331 lei, creșterea este de 2,83%. O sumă de 100 de franci valorează 558 lei, față de 560 lei acum o lună și 543 lei acum un an.

Raporturile calculate din cursurile BNR ale zilei sunt de 1,1377 dolari, 0,8580 lire și 0,9456 franci pentru 1 euro. Invers, 1 dolar valorează 0,8790 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc au echivalente distincte

La cursurile BNR prezentate pentru cele trei monede, 100 de zloți valorează 121 lei. Echivalentul era de 122 lei în urmă cu 30 de zile și de 119 lei în urmă cu un an, diferențele publicate fiind de -2 lei, respectiv +2 lei.

Pentru 100 de coroane cehe rezultă 22 lei, aceeași valoare rotunjită ca în urmă cu o lună, când diferența a fost de -0 lei. În urmă cu un an, echivalentul era de 21 lei, cu 1 leu mai puțin. O sumă de 100 de lei moldovenești valorează 26 lei.

Cursul de referință se citește împreună cu metoda de calcul

Cursul BNR este valoarea de referință pentru data de 28 septembrie, în timp ce comparațiile istorice folosesc seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat. Cele două valori pentru euro provin astfel din serii diferite și nu sunt interschimbabile.

Conversiile practice aplică valoarea BNR pentru data curentă, iar comparațiile folosesc cotațiile Eurostat din datele indicate. Valorile de azi folosesc cursul de referință BNR, iar cele din trecut seria zilnică BCE. Sumele pe an presupun că același curs se păstrează douăsprezece luni.

Datele complete și actualizate: Curs valutar BNR, 28 septembrie 2026.