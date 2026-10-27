Ajutorul de deces pentru înmormântarea unui pensionar sau a unei persoane asigurate este de 9.192 de lei pentru decesele produse de la 30 martie 2026, potrivit Legii nr. 44/2026. Banii îi poate cere persoana care dovedește că a plătit cheltuielile de înmormântare.

Suma este mai mică atunci când moare un membru de familie care nu era asigurat sau pensionar: asiguratul ori pensionarul poate primi 4.596 de lei. În ambele situații, suma se stabilește după ziua decesului, nu după ziua în care este depusă cererea.

Cine poate încasa banii

Pentru decesul unui asigurat sau pensionar, ajutorul se acordă unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile. Poate fi o rudă, o persoană fără legătură de familie sau o firmă. Legea nr. 360/2023 nu cere ca persoana decedată să fi plătit contribuții un număr minim de ani. Ajutorul întreg se acordă și dacă aceasta fusese asigurată în ultimele șase luni înainte de deces.

Pentru ajutorul de 4.596 de lei, persoana decedată trebuie să fi fost membru de familie al unui asigurat sau pensionar, fără să fi fost ea însăși asigurată ori pensionară. Legea include soțul, copiii care îndeplinesc condițiile de vârstă sau studii, precum și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Suma depinde de ziua decesului

Casa Națională de Pensii Publice arată că, pentru decesele produse înainte de 30 martie 2026, au rămas în vigoare sumele din 2025. Ajutorul pentru decesul unui asigurat sau pensionar a crescut cu 572 de lei.

Persoana decedată Deces între 1 ianuarie și 29 martie 2026 (lei) Deces între 30 martie și 31 decembrie 2026 (lei) Asigurat sau pensionar 8.620 9.192 Membru de familie neasigurat 4.310 4.596

Cererea poate fi depusă în cel mult trei ani de la emiterea certificatului de deces. Depunerea mai târzie în acest interval nu schimbă suma cuvenită pentru ziua decesului.

Ce acte trebuie duse la casa de pensii

Casa Națională de Pensii Publice permite depunerea cererii online sau la ghișeu, personal ori printr-o persoană împuternicită cu procură specială. Pașii pentru solicitant sunt:

Păstrează certificatul de deces și dovezile că a plătit cheltuielile de înmormântare.

Completează cererea tip și pregătește actul de identitate. Adaugă actele care dovedesc legătura de familie, calitatea de asigurat sau situația copilului, după caz. Pentru plata în cont, adaugă extrasul de cont.

Depune cererea și actele la casa de pensii de la domiciliul persoanei decedate. Pentru decesul unui membru de familie neasigurat, casa competentă este cea de la domiciliul asiguratului sau pensionarului.

Casa de pensii trebuie să plătească ajutorul în trei zile lucrătoare de la solicitare.