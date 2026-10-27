Cine urmează două facultăți de licență în același timp poate avea loc plătit de stat la una singură. Pentru cealaltă trebuie luată în calcul taxa facultății. Bursa din bani publici poate fi cerută pentru un singur program de licență, dacă studentul îndeplinește condițiile. Înscrierea la a doua facultate nu anulează automat bursa de la prima.

Regulile sunt deja în vigoare, nu reprezintă o schimbare apărută în această toamnă. Un student poate fi înscris simultan la cel mult două programe, chiar dacă sunt la universități diferite. Înainte să confirme ambele locuri, costul de verificat este taxa celui de-al doilea program, împreună cu condițiile din contract pentru retragere.

Unde poate păstra locul fără taxă

Legea învățământului superior nr. 199/2023 permite finanțarea de la stat pentru un singur program din fiecare nivel de studii: o licență, un master și așa mai departe. Două licențe făcute în același timp nu înseamnă, așadar, două locuri plătite de stat. Regula nu interzice două programe la niveluri diferite; limita finanțării se verifică separat pentru fiecare nivel.

Dacă este admis la mai multe programe, studentul alege la care păstrează locul plătit de stat. Pentru asta, depune diploma sau actul de studii cerut la admitere, în original, până la termenul stabilit de universitate. Taxa pentru celălalt program se găsește în oferta și în contractul facultății, nu într-un tarif național. Dacă persoana a urmat deja gratuit un program la același nivel, legea îi permite să facă altul cu taxă sau, în condițiile legii, după ce achită costul școlarizării anterioare.

La care facultate poate cere bursă

Regulile generale pentru bursele plătite din bani publici le acordă studenților care merg la cursuri cu prezență și ocupă locuri finanțate de stat. Un student poate primi astfel de burse pentru un singur program de licență și un singur program de master. Bursa depinde în continuare de îndeplinirea condițiilor facultății; nu se acordă doar pentru că locul este fără taxă.

Pentru anul universitar 2026-2027, Ministerul Educației a stabilit prin Ordinul nr. 5.732/2026 un minim de 925 de lei pentru bursa socială. Suma nu este bursa tuturor studenților: aceasta se acordă celor care îndeplinesc condițiile sociale. Bursele plătite din banii proprii ai universității pot avea alte reguli. De pildă, regulamentul Universității Babeș-Bolyai, modificat la 15 iunie 2026, permite astfel de burse și studenților cu taxă.

Același regulament cere studentului înscris la două programe în instituții de stat să declare celălalt program și să aducă o adeverință că nu primește bursă și acolo. Termenele sunt locale: pentru bursele sociale din primul semestru, Facultatea de Filosofie a Universității din București primește cereri din 21 octombrie până în 10 noiembrie 2026. Regulile generale cer ca facultățile să anunțe termenul cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte și să permită contestații.

Ce verifică studentul înainte de confirmare

Verifică dacă cele două programe sunt la același nivel și dacă a mai urmat gratuit studii la acel nivel.

Alege facultatea unde cere locul plătit de stat și depune acolo actul de studii în original, în termenul comunicat la admitere.

Citește taxa, plățile în tranșe și condițiile de retragere din contractul celeilalte facultăți. Verifică și dacă orarele permit prezența la ambele programe.

Pentru bursă, urmărește anunțul facultății alese, declară celălalt program și depune adeverința cerută de regulament. Dacă cererea este respinsă, folosește perioada de contestații publicată de facultate.