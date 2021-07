Alege eficient cel mai bun carucior 3 in 1

Iti doresti sa investesti din timp intr-un carucior bebe 3 in 1, astfel incat sa fii pregatita atunci cand copilul tau soseste pe lume? Inseamna ca trebuie sa stii ce elemente sa iei in calcul, pentru a alege cel mai bun model de carucior: cu ajutorul acestuia iti vei usura munca in primul an de viata al bebelusului si, in acelasi timp ii oferi celui mic un mediu placut in care sa-si petreaca timpul, indiferent daca sunteti acasa ori plecati la plimbare.

De ce ai nevoie de un carucior bebe 3 in 1?

Libertatea de miscare este extrem de importanta, asa ca trebuie sa fii foarte atenta la caruciorul in care investesti. Modelul 3 in 1 contine un landou, o scoica si un carucior sport, ceea ce inseamna ca bebelusul tau va putea dormi linistit. In acelasi timp, vei putea pleca la plimbare impreuna cu cel mic, pentru ca poti folosi caruciorul sport cu incredere.

Siguranta

Imediat dupa ce te hotarasti sa investesti intr-un carucior de tip 3 in 1, este esential sa verifici sistemul de siguranta cu care acesta este prevazut. De exemplu, caruciorul sport, dar si scoica trebuie sa aiba centuri de siguranta care sa se prinda in cel putin 3 puncte pentru bunastarea micutului tau.

Franele sunt si ele extrem de importante: cele mai bune dintre carucioare au atat frane de mana, cat si frane de picior, pe care le poti actiona usor atunci cand este necesar.

Finisaje

Nu uita sa fii atenta si la finisaje! De exemplu, manerele trebuie sa fie foarte bine rotunjite, pentru ca bebelusul sa nu se raneasca. Cat despre frane, cel mic nu trebuie sa aiba acces la ele, pentru a nu-ti face probleme in timpul plimbarii.

Din ce materiale sunt realizate?

Cele mai bune carucioare sport de pe piata au cadrele realizate din aluminiu, intrucat acest material este rezistent si usor ca greutate, permitandu-ti sa-l manevrezi usor. Cat despre materialele folosite in landou, in scoica, dar si in carucior, ele sunt textile. Husele sunt detasabile, pentru a le putea spala ori de cate ori consideri ca este necesar.

Accesorrii

Un alt aspect important, pe care trebuie sa-l iei in calcul este referitor la accesoriile eficiente, care iti vin in ajutor:

husa de ploaie – detasabila si usor de montat/demontat, husa de ploaie iti permite sa acoperi caruciorul sport atunci cand esti la plimbare cu cel mic, iar vremea se strica;

cos de cumparaturi – ai grija ca acesta sa fie situat central in partea de jos a caruciorului sport. Aici poti pune obiectele de care ai nevoie pentru a-l ingriji pe cel mic atunci cand plecati de acasa, dar si produsele pe care le cumperi pe drum;

suport pentru biberon – unele dintre carucioarele pe care le ai la dispozitie sunt prevazute si cu suport de biberon, astfel incat sa ai mereu recipientul la dispozitie.

Gama cromatica

Daca urmeaza sa ai o fetita, poti alege un carucior roz, rosu sau violet, insa daca vei avea un baietel, te poti orienta catre un carucior albastru, negru sau gri. Ai la dispozitie numeroase modele interesante ca aspect, in care bebelusul sa se simta confortabil!

Online, pe site-ul CarucioareDeCopii.ro poti gasi o gama variata de obiecte de calitate, pe care le poti folosi cu usurinta. Tine cont de toate elementele anterior mentionate, pentru a te asigura ca iei cea mai buna decizie pentru tine si bebelusul tau: doar astfel vei sti cum sa alegi din gama de carucioare de copii: carucioaredecopii.ro/!

Date de contact:

E-mail: contact@carucioaredecopii.ro

Telefon: 0723-666-005 / 0743-666-006