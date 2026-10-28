Profit.ro a relatat la 28 octombrie 2026 că gazele cu livrare în aceeași zi au ajuns la 478,1 lei/MWh pe piața angro. Cu o zi înainte, Gas Infrastructure Europe indica pentru România depozite umplute în proporție de 88,12%, cu 29,84 TWh de gaze stocate. Nici prețul din piață, nici nivelul depozitelor nu schimbă automat factura la gaze a unei familii.

Pentru consumul gospodăriilor din 1 aprilie 2026 până în 31 martie 2027, furnizorul trebuie să factureze prețul mai mic dintre cel din contract și cel calculat potrivit OUG nr. 12/2026. În acest calcul intră costul gazelor cumpărate, costul furnizării, tarifele de transport și distribuție și taxele. Suma de plată depinde și de cât gaz consumă locuința.

De ce prețul pieței nu intră direct pe factură

Piața pentru aceeași zi este folosită pentru gaze livrate chiar în ziua cumpărării. Un preț de pe această piață nu arată cât a plătit furnizorul pentru toate gazele cumpărate într-o lună și nu este prețul final plătit de gospodării. Bursa Română de Mărfuri arată că gazele livrate provin atât din contracte pe termen mai lung, cât și din tranzacții pentru aceeași zi sau ziua următoare.

O factură mai mare în iarnă poate veni și dintr-un consum mai mare. Pentru a vedea ce s-a schimbat, prețul trebuie privit împreună cu perioada facturată și cu energia consumată, nu doar cu o cotație dintr-o zi.

Ce arată depozitele pline în proporție de 88%

Procentul publicat de Gas Infrastructure Europe pentru 27 octombrie 2026 arată cât din spațiul de stocare al României era ocupat. Nu arată ce parte din consumul întregii ierni este acoperită. Profit.ro a comparat nivelul de aproximativ 88% cu 98% la aceeași dată din anul anterior. Ca reper diferit, DEPOGAZ a raportat 97,84% pentru depozitele pe care le operează la 1 noiembrie 2025; nu este aceeași zi și nici totalul depozitelor țării.

Ce verifică omul dacă factura este mai mare

Verifică perioada facturată, indexurile de început și de sfârșit și consumul trecut pe factură în metri cubi și în kWh. Factura trebuie să arate aceste date, prețul, taxele și suma totală.

Compară indexul facturat cu cel transmis furnizorului și prețul trecut pe factură cu cel din contract.

Cere furnizorului, în scris, explicația calculului și corectarea unei eventuale erori. Atașează factura, contractul și, dacă le are, fotografia contorului și dovada indexului transmis.

Dacă răspunsul furnizorului nu rezolvă problema, poate depune o petiție la ANRE.