Românii care au muncit și în alte țări ar putea primi pensie provizorie înainte să sosească toate actele de acolo. O propunere publicată de AUR în octombrie 2026 ar obliga casa de pensii să înceapă plata dacă actele deja strânse permit stabilirea dreptului. Propunerea nu este încă lege.

Nu este stabilită o sumă fixă în lei. Casa ar plăti inițial cât poate calcula din actele existente, apoi ar face un nou calcul după primirea confirmărilor din străinătate. În țările acoperite de regulile europene, fiecare stat stabilește și plătește partea de pensie pentru perioadele lucrate acolo, nu o singură pensie pentru toți anii.

Când se poate plăti deja pensie provizorie

Plata provizorie este posibilă și acum. Regulamentul european aplicabil din mai 2010 prevede că, la cererea persoanei, instituția plătește provizoriu dacă poate calcula suma din informațiile pe care le are. După sosirea dovezilor, suma se recalculează.

Metodologia Casei Naționale de Pensii Publice din aprilie 2024 cere însă suficiente informații pentru calculul pensiei care ține seama de anii lucrați în mai multe state. Perioadele din celelalte țări trebuie confirmate de instituțiile lor. Propunerea ar scrie în lege obligația casei teritoriale de a da o decizie provizorie atunci când dreptul poate fi stabilit din actele aflate deja în dosar, fără a aștepta toate răspunsurile.

Diferențele de practică au fost semnalate de Avocatul Poporului într-un raport din 3 decembrie 2025: unele case teritoriale emit decizii provizorii, iar altele așteaptă toate datele. Instituția a cerut și ca deciziile provizorii să poată fi contestate în 45 de zile. Aceasta este o propunere a Avocatului Poporului, nu un drept nou introdus prin proiectul anunțat acum.

Ce termene se aplică acum

Legea pensiilor prevede, ca regulă generală, emiterea deciziei în 45 de zile de la înregistrarea cererii, cu posibilitatea prelungirii cu 30 de zile în condițiile legii. Pentru cererea depusă prin instituția de pensii din străinătate, legea prevede respingerea după șase luni dacă dosarul nu poate fi completat. Aceste termene nu înseamnă că instituția străină va trimite confirmările într-un număr fix de zile.

Propunerea nu are o dată de aplicare. Dacă va deveni lege, Casa Națională de Pensii Publice ar urma să emită, în 30 de zile de la intrarea ei în vigoare, reguli pentru folosirea deciziilor provizorii.

Unde se depune cererea

Persoana care locuiește în România depune cererea la casa teritorială de pensii de la domiciliu. Termenul general din lege este de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Persoana care locuiește în alt stat depune cererea la instituția de pensii de la locul de domiciliu sau de ședere permanentă.

La cerere se adaugă actele pentru munca din România, inclusiv carnetul de muncă sau adeverințele pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și documentele disponibile despre munca din străinătate.

Textul publicat de AUR trebuie să treacă prin procedura parlamentară înainte să poată schimba obligațiile caselor de pensii. Nu este anunțată o dată a votului.