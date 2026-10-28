Contractele firmei BENTO, ale cărei acțiuni se tranzacționează la bursă, însumează 1.511.588 de euro fără TVA. Compania a semnat în octombrie 2026 două contracte: unul pentru o aplicație mobilă, celălalt pentru echipamente electronice. Pentru acționari, suma arată valoarea lucrărilor și a bunurilor contractate, nu profitul rămas după cheltuieli.

Contractul de 644.843 de euro cu Rompetrol Downstream a fost semnat pe 23 octombrie. BENTO va realiza și va asigura suport pentru o aplicație mobilă timp de patru ani. Celălalt contract, de 866.745 de euro, a fost semnat pe 19 octombrie pentru vânzarea de echipamente electronice și accesorii. Are o durată de 30 de zile, iar numele clientului nu a fost făcut public.

Cât cântăresc contractele în veniturile firmei

Transformate orientativ în lei la cursurile din zilele semnării, cele două valori reprezintă aproximativ 14,2% din veniturile totale de 56,86 milioane lei raportate de BENTO pentru 2025. Comparația arată mărimea contractelor față de activitatea firmei într-un an trecut. Nu înseamnă că întreaga sumă va apărea în veniturile unei singure luni: contractul pentru aplicația mobilă se întinde pe patru ani.

În 2025, BENTO a avut un profit net de 6,42 milioane lei, potrivit raportului anual. Profitul este ce rămâne după cheltuieli și taxe. Din valoarea noilor contracte firma trebuie să acopere echipamentele, munca și celelalte costuri; raportările nu indică profitul aferent fiecăruia.

De ce contează și încasarea banilor

În prima jumătate a lui 2026, BENTO a raportat venituri din activitatea curentă de 42,91 milioane lei și profit net de 7,94 milioane lei. La sfârșitul perioadei avea de primit de la clienți 39,86 milioane lei. Compania a arătat că, în proiectele cu echipamente, poate plăti marfa înainte să o factureze și să încaseze banii de la client. Un contract semnat nu înseamnă, așadar, că suma a intrat deja în cont.

BENTO mai raportase în iulie 2026 trei comenzi ferme de echipamente IT, în valoare totală de 1,50 milioane euro fără TVA. Contractele anunțate acum sunt separate de acele comenzi. Nici ele, nici comenzile anterioare nu aduc automat dividende acționarilor sau o creștere a prețului acțiunii.

Ce urmează pentru acționari

Acționarii nu au de depus acte ca urmare a semnării contractelor. Pot urmări rezultatele financiare programate pentru 19 noiembrie 2026, când BENTO urmează să publice datele pentru trimestrul al treilea. Raportările financiare ulterioare vor arăta ce venituri și cheltuieli a înregistrat compania pe măsură ce execută contractele.