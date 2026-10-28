Locuitorii din Sfântu Gheorghe pot preda gratuit aparate electrice vechi la centrul TEGA. Operatorul ridică gratuit una sau două piese de mobilă de la intrarea în bloc ori de la poarta casei, pe bază de programare. TEGA a reamintit aceste servicii într-un comunicat din 27 octombrie 2026, după ce aproximativ trei metri cubi de aparate vechi au fost aruncați la gunoiul menajer.

Molozul rămas după renovări nu este preluat gratuit. Pentru o persoană care face lucrări acasă, costul este mai mic dacă molozul este ținut separat de alte resturi. Predarea aparatelor și ridicarea programată a mobilierului sunt servicii continue pentru locuitorii municipiului, nu o campanie cu termen de înscriere.

Cât se plătește pentru moloz

TEGA a publicat în septembrie 2026 un tarif de 53,89 lei pentru un metru cub de moloz separat și 248,97 lei pentru un metru cub de deșeuri amestecate, în cazul persoanelor fizice. La aceeași cantitate, diferența este de 195,08 lei. Pentru moloz, operatorul pune la dispoziție saci mari sau containere, contra cost.

Aparatele electrice nu se pun în pubela pentru gunoi obișnuit. Legea cere colectarea lor separată și preluarea gratuită la centrele de colectare. Ridicarea mobilierului nu este nici ea o ofertă nouă: TEGA anunța același serviciu cu programare și în noiembrie 2025.

Cum se face predarea

Pentru aparatele electrice vechi, locuitorul merge la centrul de pe strada Energiei nr. 2. Acesta este deschis zilnic, inclusiv în weekend, între orele 8:00 și 20:00.

Locuitorul sună la 0267 310 123 ca să programeze ridicarea uneia sau a două piese de mobilă de la intrarea în bloc ori de la poarta casei.

Pentru moloz, locuitorul îl păstrează separat de celelalte resturi și cere operatorului un sac mare sau un container, în funcție de cantitate.