Plafonul fix de 0,31 lei/kWh pentru gazele consumate de clienții casnici s-a încheiat la 31 martie 2026. Între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, se aplică automat valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul final calculat după formula OUG nr. 12/2026. Prețul de 0,31 lei/kWh este folosit în acest articol doar pentru calculul orientativ al facturii. Cheltuiala cu încălzirea depinde însă de consumul locuinței: reglarea termostatului, întreținerea centralei și îmbunătățirea izolației sunt măsurile recomandate pentru reducerea facturii.

Economisirea începe cu necesarul de căldură al locuinței

Suprafața de încălzit și izolația locuinței, temperatura exterioară, randamentul centralei și căldura dorită în interior determină consumul de gaze, potrivit Digi24. Puterea nominală de 24 kW a unei centrale nu arată, singură, cât gaz folosește zilnic: aparatul pornește și se oprește în cicluri, ajustându-și puterea după necesarul de căldură.

Măsurile practice privesc atât instalația și locuința, cât și contractul de furnizare:

Reglarea termostatului la un nivel confortabil. Menținerea unei temperaturi interioare ridicate poate majora considerabil consumul.

Întreținerea periodică a centralei, recomandată pentru reducerea cheltuielilor cu încălzirea.

Îmbunătățirea izolației termice. Casele fără izolație pot avea un consum considerabil mai mare, în special în zilele geroase.

Compararea ofertelor pentru locul de consum, deoarece prețurile diferă între furnizori și în funcție de condițiile contractuale.

Pentru verificarea ofertelor poate fi folosit comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu selecție după consumul anual și după preț fix sau variabil. Sunt disponibile și informațiile comerciale ale ENGIE, E.ON și Electrica Furnizare.

Verificarea contractului include prețul pe kWh și perioada în care acesta se aplică. În cazul unui preț variabil, modificarea se poate face cu notificare. Comparația trebuie să urmărească prețul final aplicabil locuinței.

Suprafața și izolația schimbă cheltuiala zilnică

Potrivit Antena 3 CNN, un apartament de aproximativ 50-70 m² poate consuma orientativ între 2 și 5 m³ de gaze într-o zi rece. Pentru o locuință de 90-120 m², intervalul poate urca la 5-10 m³ zilnic sau chiar peste acest nivel, mai ales când izolația este slabă ori temperaturile exterioare sunt foarte scăzute.

În calculele orientative prezentate de Antena 3 CNN, la un cost estimativ de 3,26 lei/m³, exemplele de cheltuieli zilnice sunt:

Pentru 2 m³ consumați: aproximativ 6,50 lei.

Pentru 3 m³ consumați: aproximativ 9,80 lei.

Pentru 5 m³ consumați: aproximativ 16,30 lei.

Pentru 8 m³ consumați: aproximativ 26,10 lei.

Pentru 10 m³ consumați: aproximativ 32,60 lei.

Aceste sume sunt exemple orientative, nu cheltuieli garantate pentru orice apartament sau casă. Gerul, lipsa izolației și temperatura interioară ridicată pot împinge consumul peste intervalele prezentate.

Factura transformă metri cubi în energie consumată

Contorul înregistrează volumul de gaze în metri cubi. Pe factură, același consum este exprimat ca energie, în kilowați-oră (kWh). În general, un metru cub echivalează cu aproximativ 10-11 kWh; valoarea variază după compoziția gazului și zona de distribuție.

Conversia folosește puterea calorifică superioară (PCS), adică energia corespunzătoare unui metru cub. Relația de calcul este: consumul în kWh = cantitatea în m³ × PCS, exprimată în kWh/m³.

Valoarea aferentă perioadei facturate se găsește pe factură, în zona cu datele contorului și conversia consumului. Dacă două gospodării înregistrează volume identice, dar au valori diferite ale PCS, energia facturată poate fi diferită.

Un exemplu orientativ pentru o lună pornește de la un consum de 100 m³ și o PCS medie de 10,5 kWh/m³. Înmulțirea celor două valori dă 1.050 kWh. Dacă prețul utilizat este de 0,31 lei/kWh, suma rezultată ajunge la aproximativ 325,50 lei, cu condiția ca tariful să includă toate componentele facturii.

În aceleași condiții, echivalentul pentru un metru cub este costul estimativ folosit în exemplele zilnice. Dacă PCS este în schimb de 11 kWh/m³, echivalentul ajunge la aproximativ 3,41 lei/m³. Pentru calculul aplicabil unei locuințe se folosesc prețul din contract sau factură și puterea calorifică înscrisă pentru perioada respectivă.

Regulile de preț disting populația de firme

Ordonanța de urgență (OUG) nr. 12/2026 reglementează mecanismul pentru populație. Clienților casnici li se aplică automat valoarea mai mică dintre tariful contractual și rezultatul formulei stabilite de Guvern, fără depunerea unei cereri.

Există o excepție pentru consumatorii preluați de un furnizor de ultimă instanță: în cazul lor se aplică rezultatul formulei, nu comparația cu prețul contractual. Tariful afișat în comparator reprezintă maximul facturabil al ofertei; aplicarea formulei poate conduce la o valoare mai mică pe factură.

Calculul reunește costul gazelor cumpărate de furnizor, componenta de furnizare, tarifele de transport și distribuție reglementate de ANRE, precum și taxele. Sunt incluse taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele.

Componenta de furnizare are o limită de 15 lei pentru un megawat-oră (MWh), echivalentă cu 0,015 lei/kWh. Această limită urmărește restrângerea costurilor suplimentare introduse de furnizori în preț.

Pentru firme, plafonarea gazelor s-a încheiat la 31 martie 2026. Din ziua următoare se aplică prețul contractual. Plafonul anterior era de 0,37 lei/kWh, cu TVA, pentru consumatorii noncasnici sub pragul de 50.000 MWh anual; acesta acoperea și locurile de consum racordate după 1 aprilie 2025, în aceeași limită anuală.

Furnizorii trebuie să comunice modificările prin factură

În martie 2026, actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, după adoptarea sa de către Guvern, și a intrat în vigoare la 1 aprilie 2026, la expirarea schemei anterioare. Furnizorii au obligația să informeze clienții despre modificări odată cu prima factură emisă după intrarea sa în vigoare.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei pe kWh. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, joi, după ședința de Guvern.

Executivul a justificat intervenția prin ofertele principalilor furnizori, ale căror prețuri finale depășeau plafonul existent. În evaluarea Guvernului, lipsa unor măsuri noi ar fi putut afecta accesibilitatea energiei pentru populație.

Printre factorii invocați s-au numărat tensiunile geopolitice regionale și scumpirea gazelor pe piețele internaționale. Temperaturile mai mici din sezonul 2025-2026 au contribuit, de asemenea, la creșterea consumului pentru încălzire și pentru producția de electricitate.

Furnizorii și producătorii care încalcă obligațiile prevăzute de ordonanță riscă amenzi de 1%-5% din cifra de afaceri anuală aferentă exercițiului financiar precedent. Pentru clienții casnici, competența de sancționare aparține Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). ANRE intervine în cazul clienților noncasnici și al operatorilor energetici.

Depozitele trebuie pregătite pentru consumul de iarnă

Producătorii de gaze sunt obligați să livreze cantitățile necesare furnizorilor și producătorilor de energie termică pentru încălzirea populației la 110 lei/MWh. Nivelul reglementat anterior era de 120 lei/MWh.

Rezervele trebuie constituite între 1 aprilie și 31 octombrie 2026. În acest interval, furnizorii de gaze și producătorii de energie termică au obligația să asigure în depozitele subterane un stoc minim care să acopere cel puțin 90% din capacitatea națională de înmagazinare.

Producătorii, furnizorii și operatorii de înmagazinare transmit estimările de consum operatorului sistemului de transport. Acesta calculează necesarul și repartizează cantitățile care trebuie depozitate între participanții la piață.

Rezervele sunt destinate în principal consumului populației din sezonul rece, între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027.