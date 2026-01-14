Vești proaste pentru șoferii care obișnuiesc să lase amenzile să se adune! Ministerul Dezvoltării a pus pe masă un proiect de lege care schimbă radical regulile jocului în privința sancțiunilor rutiere. Cine nu se grăbește să plătească, riscă să aibă parte de surprize extrem de neplăcute. Adevărul a analizat noul proiect, subliniind cât de dure se anunță noile măsuri.

Amenzi umflate progresiv, ca un balon

Noul proiect prevede o creștere treptată a amenzilor de circulație neachitate la timp. Mai exact, dacă trec 3 luni de la data scadentă și amenda tot nu e plătită, suma crește cu 30%. Iar dacă nici după 6 luni nu s-a făcut plata, se mai adaugă încă 30%. Practic, statului i-a venit ideea să-i motiveze pe șoferi să nu mai amâne plata amenzilor, altfel vor plăti mai mult.

Suspendarea permisului: nu mai e glumă, e realitate

Dar, poate, cea mai drastică măsură este suspendarea dreptului de a conduce. Conform proiectului, dacă nu plătești amenzile timp de 90 de zile, riști să rămâi fără permis. Și nu e ca și cum îl recuperezi ușor, fără să ridici un deget. „Permisul va fi restituit doar după achitarea integrală a tuturor datoriilor către bugetul local, inclusiv a amenzii care a stat la baza suspendării”, se arată negru pe alb în document. În anumite situații, perioada de suspendare ar putea fi redusă, dar numai dacă șoferul face dovada că și-a plătit toate datoriile către stat.

Amenzi mai mari pentru unii, executori pentru toți

Proiectul mai introduce o ajustare a amenzilor în funcție de cine le dă și cât de gravă e fapta. Asta înseamnă că autoritățile județene, locale și Municipiul București vor avea limite mai mari în ceea ce privește cuantumul amenzilor. În plus, autoritățile fiscale locale vor putea apela la executori judecătorești sau operatori specializați pentru a recupera banii din amenzile neplătite. Practic, vor putea „cesiona creanțele rezultate din amenzile neplătite către executori judecătorești sau operatori specializați, cu includerea cheltuielilor și a unui profit, în baza unui contract de cesiune”.

Ai datorii la stat? Adio tranzacții!

Și asta nu e tot, stați să vedeți! Proiectul prevede interdicții la tranzacțiile cu bunuri, inclusiv mașini și locuințe, pentru cei care au datorii la stat. Adică, dacă ai datorii, nu vei putea vinde sau cumpăra nimic până nu le achiți integral. E o măsură menită să asigure că statul își recuperează banii, dar care ar putea afecta serios pe mulți români, blocându-le planurile.

Legea e-n dezbatere, așteptăm forma finală

Acum, proiectul de lege e în dezbatere publică. Asta înseamnă că urmează consultări, timp în care autoritățile vor ține cu ochii pe reacțiile oamenilor, după care va fi stabilită forma finală a legii. Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor fi adoptate așa cum sunt acum sau vor suferi modificări. Un lucru e cert: dacă vor intra în vigoare, șoferii vor trebui să fie mult mai atenți la plata amenzilor, altfel riscă să rămână fără permis și să aibă probleme cu tranzacțiile imobiliare.