Cât costă benzina și motorina în România față de Europa. Analiză comparativă. Prețurile carburanților sunt un subiect sensibil pentru șoferii români. Orice variație de câțiva bani pe litru se simte imediat în buget, mai ales în contextul în care alimentarea reprezintă una dintre cele mai constante cheltuieli lunare. Însă cum stă România în raport cu celelalte țări europene? Este benzina mai scumpă decât în Occident sau, dimpotrivă, ne bucurăm de prețuri mai mici la pompă?

Contextul pieței europene a carburanților

Europa este un continent cu diferențe semnificative în privința taxării, puterii de cumpărare și dependenței de importuri energetice. Astfel, prețurile la benzină și motorină variază puternic de la un stat la altul.

Factorii principali care influențează prețurile sunt:

taxele și accizele (unele dintre cele mai mari diferențe între state);

costurile de rafinare și distribuție ;

dependența de importuri de țiței ;

cursul valutar și politica fiscală locală.

România: prețuri apropiate de media europeană, dar greu de suportat

În România, în 2025, prețul benzinei standard variază între 6,6 și 7,1 lei/litru, iar motorina se situează între 6,9 și 7,4 lei/litru, în funcție de regiune și companie petrolieră.

Deși aceste valori sunt comparabile cu media europeană, impactul asupra românilor este mult mai mare, deoarece puterea de cumpărare este mai scăzută decât în Vest. Practic, ceea ce un german sau un francez simte mai puțin la buget, pentru un român reprezintă o povară reală.

Țările cu cele mai mari prețuri la carburanți

Țările de Jos (Olanda) – Prețurile la benzină depășesc adesea 1,9-2 euro/litru, din cauza accizelor foarte ridicate și a politicilor verzi. Danemarca și Norvegia – Ambele țări au prețuri mari, peste 2 euro/litru, deși Norvegia produce petrol. Motivul: taxe ridicate și orientare spre mașini electrice. Italia și Grecia – Aici prețurile se apropie de 1,8-1,9 euro/litru, fiind printre cele mai mari din sudul Europei.

Țările cu cele mai mici prețuri la carburanți

Ungaria – Guvernul a aplicat în ultimii ani măsuri de plafonare temporară a prețurilor, ceea ce a menținut benzina sub media europeană. Totuși, politicile s-au schimbat frecvent. Polonia – Cu un preț în jur de 1,5-1,6 euro/litru, carburanții sunt mai accesibili decât în Vest. Bulgaria – Una dintre cele mai ieftine țări la benzină și motorină, cu prețuri apropiate de România, dar ușor mai mici datorită taxării reduse.

Comparația România – Europa Occidentală

Dacă transformăm prețurile din România în euro (aproximativ 1,35-1,45 euro/litru), observăm că suntem sub media zonei euro.

În Germania , litrul de benzină costă în jur de 1,75-1,85 euro .

În Franța , media este 1,8 euro/litru .

În Spania, prețurile sunt mai apropiate de România, între 1,55 și 1,65 euro/litru.

Diferența se simte însă în buzunar, pentru că salariul mediu net în Germania depășește 2.500 de euro, în timp ce în România este de aproximativ 1.100-1.200 de euro.

De ce plătim „ieftin” pe hartă, dar „scump” în realitate

Cheia comparației nu stă doar în cifrele afișate la pompă, ci în raportul dintre preț și salariu. Dacă un german face plinul cu echivalentul a 2-3% din salariul mediu, pentru un român aceeași alimentare poate însemna 10-15% din venit.

Astfel, România apare în statistici ca având carburanți ieftini, dar percepția reală este inversă.

Rolul taxelor și accizelor

În România, taxele reprezintă aproape 50% din prețul final al litrului de benzină. Situația nu este unică – în toată Uniunea Europeană, impozitarea carburanților este foarte mare.

În Franța , accizele și TVA ajung la peste 60% din preț.

În Germania , ponderea taxelor depășește 55%.

În Bulgaria, nivelul taxării este mai redus, ceea ce explică prețurile mai mici.

Motorina: combustibil strategic în Estul Europei

România, Polonia și Ungaria sunt țări unde motorina este preferată de transportatori și de o mare parte a populației. Cererea ridicată a menținut un preț ușor mai mare la motorină decât la benzină. În schimb, în statele vestice, diferențele sunt mai mici sau chiar inverse.

Impactul geopolitic asupra prețurilor

Războiul din Ucraina, sancțiunile impuse Rusiei și redirecționarea importurilor de țiței au influențat piața europeană. Țările estice, mai dependente de importuri, au fost mai vulnerabile la creșteri bruște de prețuri. România a reușit să stabilizeze situația datorită rafinăriilor Petrom și Rompetrol, dar dependența de import rămâne.

Cum se vede România în clasamentele europene

La nivel absolut , România se află în prima jumătate a țărilor cu prețuri mici.

La nivel relativ (în raport cu salariile), România este printre statele unde alimentarea „se simte cel mai greu”.

Ce poate face un șofer român pentru a plăti mai puțin?

Să alimenteze în zonele mai ieftine – de regulă, în marile orașe prețurile sunt mai mari decât în localitățile mici. Să folosească aplicații de comparare a prețurilor. Să evite benzinăriile de pe autostrăzi. Să monitorizeze promoțiile și cardurile de fidelitate.

România are prețuri la carburanți sub media europeană în cifre absolute, dar mult mai greu de suportat în raport cu veniturile. Comparativ cu Germania, Franța sau Italia, plătim mai puțin pe litru, dar sacrificăm o parte mai mare din salariu.

Astfel, problema nu este doar legată de pompă, ci și de diferențele economice dintre Est și Vest. Până când puterea de cumpărare a românilor nu se va apropia de media europeană, orice creștere a prețurilor la benzină și motorină va fi resimțită mult mai dur decât în alte țări.