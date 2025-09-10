Cum să plătești mai puțin la benzinărie. Trucuri utile și greșeli de evitat Prețurile la carburanți sunt în continuă schimbare, iar șoferii resimt tot mai mult impactul la fiecare alimentare. Dacă unii încearcă să facă economie reducând deplasările, alții caută trucuri practice care să scadă consumul sau să prelungească durata unui plin de combustibil. Cei mai atenți la detalii știu deja că nu doar mașina contează, ci și felul în care alimentezi la pompă. O greșeală aparent banală – cum ar fi alimentarea în momente nepotrivite sau până „la refuz” – poate să îți golească buzunarele fără să îți dai seama.

Cum să plătești mai puțin la benzinărie. Trucuri utile și greșeli de evitat. De ce contează momentul alimentării

Un aspect adesea ignorat este temperatura combustibilului. Benzina și motorina se dilată la temperaturi ridicate, iar densitatea lor scade. Asta înseamnă că, dacă alimentezi într-o după-amiază toridă de vară, la aceeași sumă vei primi o cantitate mai mică de combustibil efectiv decât dimineața devreme, când lichidul este mai rece și mai dens.

Specialiștii recomandă alimentarea dimineața sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute. Chiar dacă diferența pare mică, pe termen lung aceasta se reflectă în consumul total.

Greșeala frecventă: alimentarea până la refuz

Mulți șoferi insistă să „umple rezervorul” chiar și după ce pompa s-a oprit automat. Această practică este greșită din mai multe motive:

Siguranța – există riscul ca benzina sau motorina să se reverse, mai ales în zilele călduroase, când combustibilul se dilată. Poluarea – surplusul de combustibil poate afecta sistemele de emisii ale mașinii. Cheltuială inutilă – combustibilul în exces se poate evapora mai repede sau poate fi pierdut prin scurgeri minore.

Cea mai bună variantă este să lași pompa să se oprească singură și să nu forțezi completarea.

Presiunea din anvelope și impactul asupra consumului

Un alt „truc la pompă” indirect ține de verificarea presiunii în anvelope. Dacă roțile sunt sub-umflate, motorul va consuma mai mult combustibil pentru a deplasa mașina.

Un set de cauciucuri cu presiune scăzută cu doar 0,5 bari poate crește consumul cu până la 4-5%. Verificarea lunară a presiunii este o modalitate simplă de a face economie.

Alegerea tipului corect de combustibil

Mulți șoferi cred că dacă aleg benzina premium sau motorina premium, vor economisi pe termen lung. De fapt, acest lucru depinde de mașină.

Dacă motorul este construit pentru carburanți standard, trecerea la combustibili premium nu aduce beneficii semnificative în ceea ce privește consumul.

În schimb, la mașinile cu motoare performante sau cu un număr mare de kilometri, carburanții premium pot curăța sistemul de injecție și pot preveni depunerile, ceea ce ajută la menținerea eficienței.

Așadar, merită să consulți manualul mașinii și să respecți recomandările producătorului.

Nu alimenta când vezi cisterna la benzinărie

Un alt sfat ignorat de mulți șoferi: evită să alimentezi atunci când tocmai a sosit cisterna care livrează combustibil la stația respectivă. În acele momente, amestecarea benzinei sau motorinei în rezervoare poate aduce impurități și sedimente în pompa de alimentare, crescând riscul ca acestea să ajungă în rezervorul mașinii tale.

Deși stațiile moderne au sisteme de filtrare, riscul există și poate afecta injectoarele.

Trucuri pentru șoferii care fac drumuri lungi

Planifică alimentarea în afara autostrăzii. Prețurile la benzinăriile de pe autostrăzi sunt de regulă mai mari decât în orașe sau pe drumurile secundare. Folosește aplicații de monitorizare a prețurilor. În România există aplicații și site-uri unde șoferii raportează prețurile la carburanți, ceea ce te poate ajuta să alegi cea mai avantajoasă benzinărie. Alimentează când rezervorul este pe jumătate. Evitarea mersului constant „pe roșu” previne acumularea de sedimente în sistemul de alimentare și reduce riscul unor reparații costisitoare.

Stilul de condus: economie la pompă fără efort

Deși trucurile la pompă contează, stilul de condus influențează cel mai mult consumul. Accelerările bruște, frânările dese sau viteza ridicată pe autostradă pot crește consumul cu 20-30%.

Un condus „eco”, cu schimbarea treptelor la turații moderate și anticiparea traficului, poate reduce semnificativ vizitele la benzinărie.

În ultimii ani, multe aplicații și dispozitive telematice oferă rapoarte personalizate despre consumul real al mașinii. Unele indică și benzinăriile unde carburanții sunt mai ieftini sau calitativi.

De asemenea, unele carduri de fidelitate sau aplicații ale companiilor petroliere oferă reduceri directe la pompă sau acumularea de puncte transformabile în carburant.

Greșeli frecvente care cresc nota de plată la pompă

Alimentarea în orele de vârf, când combustibilul este dilatat. Completarea peste oprirea automată a pompei. Neglijarea verificării presiunii în anvelope. Lipsa întreținerii motorului (filtre murdare, ulei schimbat rar). Alegerea greșită a tipului de combustibil.

Impactul global al obiceiurilor șoferilor

La nivel european, costurile cu combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli pentru o gospodărie. În România, statisticile arată că un șofer mediu cheltuiește între 700 și 1.200 de lei pe lună doar pe carburant, în funcție de distanțele parcurse și tipul mașinii.

Aplicarea acestor mici trucuri poate reduce costurile anuale cu câteva mii de lei – o sumă semnificativă, mai ales într-un context de scumpiri constante.

Trucurile la pompă nu sunt mituri, ci metode reale prin care poți face economie. Alegerea momentului potrivit pentru alimentare, respectarea opririi automate a pompei, întreținerea regulată a mașinii și un stil de condus eficient sunt pași simpli, dar cu efecte majore pe termen lung. Greșelile banale, precum alimentarea în plină căldură sau completarea până la refuz, nu fac decât să îți golească buzunarele și să scurteze durata de viață a mașinii.

Economia la pompă începe cu informarea și continuă cu disciplină și atenție la detalii.