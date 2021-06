Cauți o imprimantă pentru acasă sau pentru birou? Iată câteva modele de imprimante multifuncționale

O imprimantă multifuncțională este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le poate avea oricine acasă sau la birou. Dacă aveți cea mai bună imprimantă multifuncțională, puteți economisi mult timp, bani și efort. Primele imprimante moderne au făcut exact asta: tipărirea. Dar, de câțiva ani, tehnologia a făcut posibilă apariția imprimantelor cu funcții multiple, cum ar fi scanerul, copiatorul, imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei, conectarea la dispozitive și multe altele.

Care sunt cele mai bune imprimante multifuncționale?

Alegerea unei imprimante multifuncționale poate fi destul de dificilă. Există întotdeauna o mulțime de opțiuni, iar mulți dintre noi nu știm, de multe ori, exact ce caracteristici trebuie să căutăm atunci când cumpărăm o imprimantă multifuncțională. Mai jos, vă oferim o selecție a celor mai bune imprimante de pe piață, astfel încât să puteți avea o idee clară despre caracteristicile fiecăreia, astfel încât să puteți decide asupra celei care vi se potrivește cel mai bine. Indiferent dacă este pentru utilizarea acasă sau la birou, este întotdeauna important să găsiți imprimanta care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Imprimantă multifuncțională HP Envy 4520

Această imprimantă inkjet cu scaner și copiator este simplă, mică și are un design destul de elegant și atractiv. Are un singur buton fizic (butonul de alimentare) și orice altceva este controlat de pe un mic ecran tactil. Are o conexiune USB 2.0, astfel încât să o puteți conecta la computer și să imprimați instantaneu. De asemenea, are o tavă de alimentare retractabilă pentru până la 100 de coli. Cu toate acestea, are și Wi-Fi, astfel încât să o puteți conecta la cloud și să efectuați lucrări direct din rețea. Pentru tot ce oferă, este destul de accesibilă.

Imprimantă multifunțională Brother DCP-L2520DW

Este posibil ca această marcă să nu fie printre cele mai cunoscute, dar oferă într-adevăr imprimante de foarte bună calitate. Acest model de imprimantă multifuncțională laser este fiabilă și ușor de conectat. Este capabilă de imprimare automată față-verso la o viteză de 26 de pagini pe minut, efectuează scanări instantanee de înaltă calitate fără a fi necesară conectarea prin USB și ajunge să fie mai puțin costisitoare decât majoritatea imprimantelor, deoarece cartușele sale de toner durează de două ori mai mult decât cele normale. Această imprimantă monocromă are câteva caracteristici interesante, cum ar fi modul de economisire a cernelii care vă permite să prelungiți durata de viață a cartușelor și o tavă cu capacitate de 250 de coli. În mod similar, are conectivitate Wi-Fi.

Imprimantă multifuncțională Canon PIXMA MX475

Este o imprimantă multifuncțională inkjet accesibilă, cu un sistem ADF de 30 de pagini, economisind timp prețios la scanarea documentelor. De asemenea, este capabil să trimită faxuri și să se conecteze la rețea prin conexiune Wi-Fi. Poate imprima color cu o viteză de 5,5 ppm și alb-negru cu o viteză de 9,7 ppm. De asemenea, funcționează ca un copiator fără a fi necesar să fie conectată prin USB sau wireless. Calitatea copierii și tipăririi sale este destul de bună. Este demn de remarcat faptul că pentru scanare trebuie conectat la un computer prin USB.

Imprimantă Epson WF-2630

Aceasta este una dintre modelele de imprimante Epson cu un preț mai mic, care permite imprimarea alb-negru și color, copierea, trimiterea prin fax și scanarea automată datorită alimentatorului de documente. Cu toate acestea, nu scanează pe ambele părți, deci va trebui să răsuciți foile manual pentru a face acest lucru. Aceasta imprimantă inkjet multifuncțională este ușor de utilizat și are și conectivitate Wi-Fi. În ceea ce privește viteza, aceasta este ceva mai lentă la început, dar apoi începe să își facă treaba ceva mai repede. De asemenea, puteți scana direct de pe computer. Faxurile pot fi, de asemenea, tipărite în acest fel sau prin conectarea imprimantei prin cablu la un device. În ceea ce privește cerneala, acestă imprimantă are 4 cartușe: ​​3 pentru culori și 1 pentru alb-negru. Acestea trebuie achiziționate ca grup pentru a fi înlocuite.