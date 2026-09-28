Evacuarea din Madrid a Maríei del Carmen Abascal, cunoscută drept Maricarmen, a declanșat proteste care s-au extins în mai multe zone ale Spaniei, pe fondul unei creșteri anuale de 12,2% a prețurilor locuințelor și al unei oferte insuficiente în marile centre economice și turistice.

Femeia de 87 de ani locuia cu chirie în aceeași proprietate de aproximativ 70 de ani. După schimbarea proprietarului, chiria propusă a urcat de la aproximativ 500 de euro la 2.650 de euro pe lună și a fost ulterior redusă la 1.650 de euro, potrivit Uniunii Chiriașilor din Madrid, citată de euronews. După mai multe încercări de oprire a evacuării, Carmen Abascal a fost scoasă din locuință și transportată ulterior la spital.

Prețurile locuințelor cresc cu două cifre

Indicele prețurilor locuințelor calculat de Institutul Național de Statistică din Spania (INE) a avansat cu 12,2% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului anterior. Comparativ cu trimestrul precedent, creșterea a fost de 3,4%.

Locuințele second-hand, care formează cea mai mare parte a pieței spaniole, s-au scumpit anual cu 12,9% în trimestrul al doilea. Pentru locuințele noi, majorarea a fost de 7,4%.

Presiunea se vede și pe piața închirierilor. Chiria medie solicitată a ajuns la 15,1 euro pe metru pătrat în august 2026, potrivit Idealista, cu 5,8% peste nivelul din august 2025.

În 2024, 28,1% dintre persoanele care închiriau o locuință la prețul pieței alocau costurilor locuirii peste 40% din venitul disponibil, arată datele INE. Proporția la nivelul Uniunii Europene era de 19,2%, ceea ce plasa povara suportată de chiriașii spanioli peste reperul comunitar.

Oferta rămâne în urma cererii din centrele economice

Potrivit Băncii Spaniei, deficitul de ofertă este unul dintre principalii factori care împing piața în sus, mai ales în zonele unde cresc populația și ocuparea forței de muncă. Dezechilibrul este concentrat în Madrid, Barcelona, insule, mare parte din coasta mediteraneană și în alte centre urbane și turistice.

Există și localități cu populație stagnantă și proprietăți goale, însă amplasarea acestora nu acoperă necesarul din Madrid, Málaga, Barcelona sau Palma. Oferta disponibilă într-o zonă cu activitate economică redusă nu reduce concurența pentru locuințele din orașele cu locuri de muncă și populație în creștere.

Spania se apropie de 50 de milioane de locuitori după mai mulți ani de creștere demografică alimentată în principal de imigrație. Mai mulți locuitori înseamnă o populație activă și o cerere de bunuri și servicii mai mari, dar și un necesar suplimentar de locuințe.

Numărul gospodăriilor amplifică această presiune. Despărțirea unui cuplu și formarea a două gospodării, plecarea tinerilor din casa familiei sau mutarea angajaților în alt oraș pot crește cererea chiar și atunci când populația totală se modifică puțin. În marile centre de ocupare, rezidenții noi, angajații, studenții, familiile și tinerii concurează pentru un stoc care se extinde mai lent.

Construcțiile nu au revenit la nivelurile de dinaintea crizei financiare

Actualul deficit poartă și efectele boomului imobiliar de dinainte de 2008, alimentat de credit ieftin. Prăbușirea bulei a dus la dispariția unor dezvoltatori, la probleme în sistemul bancar și la o reducere puternică a activității de construcții.

Construcția rezidențială și-a revenit ulterior, dar a rămas sub nivelurile de dinaintea crizei financiare. Producția actuală de locuințe noi este mai moderată decât în ciclurile anterioare de expansiune, iar deficitul se concentrează în zonele cu cerere ridicată.

Răspunsul ofertei este lent deoarece transformarea terenului, obținerea autorizațiilor de urbanism, asigurarea finanțării și ridicarea unei clădiri pot dura ani. Când zeci de mii de persoane caută locuințe suplimentare într-o zonă, iar stocul se modifică puțin, concurența pentru proprietățile existente crește.

Proprietarii cu mai multe locuințe controlează o parte majoră a pieței de închiriere

Doar 39% dintre locuințele închiriate în mod obișnuit sunt deținute de persoane fizice care au o singură proprietate dată în chirie, potrivit unui raport al Ministerului Consumatorilor realizat împreună cu CSIC. Restul de 61% aparține persoanelor fizice cu mai multe locuințe închiriate, persoanelor juridice, inclusiv companii și fonduri, și organismelor publice.

Concentrarea rămâne ridicată și atunci când sunt analizate exclusiv proprietățile deținute de persoane fizice. În această categorie, 52,8% dintre locuințele închiriate aparțin unor proprietari care au cel puțin două proprietăți pe piața chiriilor.

În Barcelona, proprietarii cu mai multe locuințe dețin 60,8% dintre proprietățile închiriate de persoane fizice. Ponderea ajunge la 56,4% în Madrid și la 55% în Valencia.

Stocul controlat de această categorie a crescut și mai repede. Între 2016 și 2023, numărul locuințelor închiriate de persoane fizice cu cel puțin două proprietăți a avansat cu 39,9%, comparativ cu 30,4% în cazul proprietarilor care ofereau spre închiriere o singură locuință.

Cumpărătorii străini au ajuns la o cotă record

Închirierile turistice reduc oferta disponibilă pentru rezidenți în cartierele cu cerere ridicată din partea vizitatorilor, în special în orașele mari, pe insule și în destinațiile de coastă. Efectul diferă însă considerabil de la o piață locală la alta.

Cumpărătorii străini au reprezentat 15,98% din achizițiile de locuințe din Spania în trimestrul al doilea din 2026, cea mai mare pondere înregistrată până atunci, potrivit Colegiului Registratorilor. Cota a ajuns la 32,27% în Insulele Baleare și la 31,03% în regiunea Valencia.

În 2025, principalele naționalități străine prezente pe piața spaniolă au fost britanică, germană, olandeză, marocană, română, franceză și italiană, conform datelor Colegiului Registratorilor. Cumpărătorii din America de Sud au reprezentat 5% dintre achizițiile făcute de străini în primul trimestru din 2025.

Fondul social redus lasă gospodăriile dependente de piața privată

Potrivit Comisiei Europene, locuințele rezervate scopurilor sociale reprezintă aproximativ 1,5%-1,7% din fondul locativ al Spaniei. Reperul este mult sub media de 6%-7% din Uniunea Europeană.

Diferența face ca o parte mai mare a gospodăriilor cu venituri mici și medii să depindă direct de chiriile stabilite pe piața privată. Când acestea cresc rapid, fondul public disponibil pentru gospodăriile care nu le mai pot suporta rămâne limitat.

Dificultatea accesului la locuințe se vede și în rândul tinerilor. În 2025, 44,3% dintre spaniolii cu vârste între 26 și 34 de ani locuiau încă împreună cu părinții, iar 47,3% dintre aceștia indicau drept motiv principal faptul că nu își permiteau cumpărarea sau închirierea unei locuințe.

Dintre persoanele de toate vârstele care au căutat o altă locuință, dar nu s-au mutat, aproape șapte din zece au indicat prețurile excesive drept principal obstacol.

Evacuarea a deschis un conflict între autorități și proprietar

Cazul Maricarmenei arată că insecuritatea rezidențială îi poate afecta și pe chiriașii care au locuit timp de decenii în aceeași proprietate, atunci când se schimbă proprietarul sau condițiile contractuale. Situația femeii de 87 de ani a devenit astfel punctul de legătură dintre proteste și dezechilibrele economice ale pieței.

Guvernul central, administrația regională a Madridului, primăria, proprietarul și organizațiile de chiriași s-au contrazis cu privire la responsabilitate și la măsurile care ar fi putut preveni evacuarea. Amnesty International a susținut că evacuarea fără oferirea unei alternative adecvate de locuire i-a încălcat drepturile, iar autoritățile implicate s-au acuzat reciproc pentru cele întâmplate.