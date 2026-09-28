OMV Petrom și Romgaz au anunțat pe 28 septembrie că primele gaze produse în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră sunt estimate să intre în Sistemul Național de Transport (SNT) cel târziu până la sfârșitul lunii iunie 2027. Noul interval restrânge cu șase luni calendarul inițial, care indica doar anul 2027.

Executivii celor două companii, co-titulare ale perimetrului, afirmă că proiectul se derulează conform planului și a intrat în ultimele etape de execuție, potrivit Mediafax. Platoul de producție este estimat pentru sfârșitul trimestrului al treilea din 2027, când producția anuală ar urma să ajungă la circa 8 miliarde de metri cubi.

Șapte dintre cele zece sonde de producție au fost finalizate

În cursul anului 2026 au fost instalate platforma de producție offshore Neptun Alpha și conducta offshore. Tot în această perioadă au fost finalizate șapte dintre cele zece sonde de producție prevăzute în proiect.

Lucrările următoare cuprind patru componente:

continuarea forajului la sondele de dezvoltare rămase;

instalarea și integrarea infrastructurii submarine;

conectarea instalațiilor offshore la conducta de transport;

derularea programului de testare înaintea punerii în funcțiune.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție, a arătat că se apropie finalizarea infrastructurii-cheie, inclusiv a conductei offshore și a stației de măsurare a gazelor naturale. Sistemele și instalațiile vor trece prin inspecții și teste înainte de punerea în funcțiune.

După intrarea primelor gaze în SNT, producția va crește treptat, în paralel cu testarea performanțelor operaționale, până la atingerea nivelului de platou estimat.

Investiția de 4 miliarde de euro este împărțită egal între parteneri

Cheltuielile de dezvoltare se mențin la aproximativ 4 miliarde de euro, conform bugetului, iar OMV Petrom și Romgaz susțin investiția în proporții egale. Decizia finală de investiție a fost luată în iunie 2023, cu prima livrare de gaze prevăzută pentru 2027.

Proiectul Neptun Deep are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi, echivalentul a circa 700 de milioane de barili echivalent petrol. Producția la platou este estimată la 140.000 de barili echivalent petrol pe zi și ar urma să fie menținută timp de aproape 10 ani.

La nivelul producției de platou, amprenta de carbon este estimată la aproximativ 2,2 kg de CO₂ pentru fiecare baril echivalent petrol, nivel descris ca fiind semnificativ sub media industriei.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a declarat: „Definirea unui interval mai precis pentru prima producție de gaze reprezintă o etapă importantă pentru Neptun Deep și ne aduce mai aproape de începerea producției.”

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a legat calendarul mai precis de securitatea energetică a României și de poziționarea țării ca lider în producția de gaze naturale în Uniunea Europeană: „Proiectul va juca un rol important în consolidarea securității energetice a României și în poziționarea țării ca lider în producția de gaze naturale în Uniunea Europeană.”

Răzvan Popescu, director general al Romgaz, a afirmat că etapele finalizate vor contribui direct la securitatea energetică a României și a Uniunii Europene. Aristotel Jude, director general adjunct al Romgaz, a precizat că activitățile viitoare se vor concentra pe trecerea previzibilă către faza de producție, după încheierea etapelor-cheie de execuție.