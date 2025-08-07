Mașina ta e verificată în timp real de CNAIR. Unde sunt camerele care te prind fără rovinietă? Lista completă

Dacă circuli pe drumurile naționale, europene, expres sau pe autostrăzi fără rovinietă valabilă, e foarte posibil ca în acest moment o cameră să fi făcut deja o poză cu mașina ta. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat 110 camere video inteligente în toată țara, capabile să detecteze automat autovehiculele care nu au achitat taxa de drum.

Rovinieta este obligatorie indiferent de tipul de drum pe care circuli și poate avea valabilitate de la o zi până la un an. Cei care nu respectă această regulă riscă amenzi usturătoare, iar sistemul automatizat de monitorizare face ca sancțiunile să ajungă rapid acasă, prin poștă. Camerele sunt conectate la o bază de date națională și funcționează non-stop, fără pauză sau eroare umană.

Procesul este complet automatizat: numărul de înmatriculare este recunoscut digital, verificat în sistem, iar dacă rovinieta lipsește, imaginea este analizată de un polițist, care emite apoi procesul-verbal de sancționare.

Unde sunt camerele care te prind fără rovinietă? Lista completă

Camerele sunt amplasate în special la intrările și ieșirile de pe autostrăzi, dar și pe drumurile naționale din afara localităților, astfel încât orice vehicul care circulă fără rovinietă să fie depistat imediat. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, „acestea sunt amplasate în special în zona nodurilor rutiere, acolo unde se intră sau se iese de pe autostradă. De asemenea, camere de identificare a vehiculelor pentru care nu s-a plătit rovinietă sunt montate și pe toate drumurile naționale. Ele se găsesc, în special, în afara localităților”.

Iată câteva dintre zonele unde sunt poziționate camerele de control:

DN1: Bărcănești, Sebeș, Oșorhei, Timișul de Sus, Sercaia, Vălcele

DN2: Iacobești, Motca, Nicolae Bălcescu, Mărăcineni

DN6: Mehadia, Coșoveni, Sânnicolau Mare

DN7: Nădlac, Călimănești

DN11: Lunca Câlnicului, Hărman

DN13, DN15, DN17, DN18, DN22, DN24, DN28 – toate au puncte de control

Frontiere: Nădlac II, Giurgiu, Calafat, Bechet, Porțile de Fier, Cenad, Turnu, Ostrov, Negru Vodă etc.

Locațiile exacte nu sunt făcute publice de CNAIR, ci doar regiunile generale, tocmai pentru ca șoferii să nu poată evita ușor aceste puncte de verificare. Sistemul este creat pentru a surprinde, nu pentru a avertiza.

Tarifele rovinietei cresc din septembrie! Cât va costa taxa de drum pentru șoferii români

Începând cu luna septembrie, prețul rovinietei pentru autoturisme va suferi modificări semnificative. Astfel, indiferent dacă alegi să plătești pentru o zi sau pentru un an întreg, vei scoate mai mulți bani din buzunar. Noile tarife sunt următoarele:

1 zi: 17,5 lei (3,5 euro)

10 zile: 30 lei (6 euro)

30 de zile: 47,5 lei (9,5 euro)

60 de zile: 75 lei (15 euro)

12 luni: 250 lei (50 euro)

Pentru celelalte categorii de vehicule, prețurile rămân neschimbate. Important de reținut este că valoarea în lei poate varia de la o lună la alta, întrucât aceste tarife sunt stabilite în euro, iar conversia se face în funcție de cursul valutar.

Așadar, dacă obișnuiai să circuli fără rovinietă, considerând că e greu să fii prins, este momentul să-ți schimbi strategia. Tehnologia nu iartă, iar camerele CNAIR sunt mai vigilente decât oricând.