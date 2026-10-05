Angajatul concediat pentru motive care nu țin de persoana sa are dreptul la minimum 20 de zile lucrătoare de preaviz, iar plățile compensatorii depind de prevederile contractuale aplicabile. Dacă firma are salarii neplătite și intră în insolvență, recuperarea banilor poate implica Fondul de garantare. Cererea pentru aceste restanțe, contestația împotriva concedierii și solicitarea indemnizației de șomaj au proceduri distincte.

Numărul salariaților concediați stabilește procedura angajatorului

Potrivit articolului 68 din Codul muncii, concedierea este colectivă când, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, plecările din motive care nu țin de persoana salariaților ating următoarele praguri:

Cel puțin 10 salariați, la o firmă cu 21 până la 99 de angajați.

Cel puțin 10% din salariați, la o firmă cu 100 până la 299 de angajați.

Cel puțin 30 de salariați, la o firmă cu 300 de angajați sau mai mulți.

Sub aceste praguri, salariații păstrează drepturile individuale de protecție, chiar dacă procedura specială a concedierii colective nu se aplică.

În cazul concedierii colective, angajatorul trebuie să consulte sindicatul sau reprezentanții salariaților pentru evitarea disponibilizărilor, reducerea numărului acestora și atenuarea consecințelor. Informarea scrisă trebuie să cuprindă motivele, numărul și categoriile persoanelor vizate, criteriile de selecție, măsurile propuse și calendarul.

O copie a notificării se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) și agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în aceeași zi în care documentul ajunge la sindicat sau la reprezentanții salariaților. Lipsa unui sindicat nu înlătură obligația consultării reprezentanților.

Criteriile de selecție se aplică după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Documentele de evaluare profesională și criteriile comunicate trebuie păstrate pentru verificarea modului în care au fost alese persoanele concediate.

Decizia de concediere se emite în scris. Motivele, durata preavizului, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, termenul și instanța la care poate fi contestată sunt elemente care trebuie verificate în documentul primit.

Compensațiile se verifică în contractele de muncă

Codul muncii nu stabilește un număr universal de salarii compensatorii pentru angajații disponibilizați. Drepturile concrete se verifică în contractul colectiv aplicabil și în contractul individual de muncă: existența compensației, cuantumul și condițiile acordării.

Un pachet negociat poate cuprinde și asistență pentru recalificare sau prelungirea asigurării medicale private. Condiții suplimentare pot fi negociate individual, inclusiv atunci când există un pachet standard convenit cu sindicatul.

La încetarea contractului, zilele de concediu de odihnă neefectuate se compensează în bani. Această plată trebuie urmărită separat de salariile restante și de eventualele compensații pentru concediere.

Fondul de garantare poate plăti drepturile rămase neachitate

Creanțele salariale sunt drepturile bănești datorate și neplătite, stabilite prin contractele individuale sau colective de muncă. Legea nr. 200/2006 reglementează plata acestora din Fondul de garantare.

Pentru procedura aferentă insolvenței, documentația publicată de Ministerul Muncii cere copia hotărârii judecătorești definitive de deschidere a procedurii și copia hotărârii prin care s-a ridicat parțial sau total dreptul de administrare al angajatorului.

În limitele și condițiile legale, Fondul acoperă următoarele drepturi restante:

Salariile neplătite.

Compensațiile pentru concediul de odihnă neefectuat, pentru maximum un an de muncă.

Plățile compensatorii la încetarea raporturilor de muncă, în cuantumul stabilit prin contractul colectiv și/sau individual.

Compensațiile contractuale datorate pentru accidente de muncă sau boli profesionale.

Indemnizațiile datorate de angajator pentru întreruperea temporară a activității.

Pentru salarii, plățile compensatorii, compensațiile pentru accidente de muncă sau boli profesionale și indemnizațiile aferente întreruperii activității, perioada standard acoperită este de 5 luni calendaristice. O nouă solicitare pentru aceste drepturi este posibilă dacă perioada solicitată anterior a fost mai mică decât această limită.

Contribuțiile sociale datorate de angajatorul insolvent nu sunt suportate din Fond. Regimul standard al plafonului și al perioadei de plată este prevăzut în Legea nr. 200/2006.

Cererea salariatului trebuie însoțită de dovada notificării administratorului

Formularul folosit este cererea prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006. Demersul poate fi făcut de salariat sau de administratorul ori lichidatorul angajatorului în insolvență.

Pentru solicitarea individuală, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) enumeră, alături de cele două hotărâri judecătorești, copia notificării adresate administratorului sau lichidatorului pentru efectuarea demersurilor de plată și dovada transmiterii ei.

Dovada poate fi răspunsul firmei de lichidare, confirmarea de primire, numărul de înregistrare sau confirmarea prin e-mail. La cerere se adaugă copiile contractului individual de muncă, deciziei de încetare și fișei de lichidare.

Administratorul documentează sumele prin pontaje și state de plată

Pentru cererea administratorului sau lichidatorului, situația creanțelor se întocmește după modelul din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006. Aceasta trebuie să privească perioadele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera b) și/sau articolul 15 din Legea nr. 200/2006.

Pontajele trebuie să ateste prestarea muncii pentru perioadele și categoriile de creanțe indicate de lege, iar statele de plată trebuie să dovedească existența sumelor restante. Se anexează și contractul colectiv aplicabil, dacă este cazul.

Pentru accidentele de muncă și bolile profesionale sunt cerute contractele individuale ale salariaților afectați, certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă, procesele-verbale de cercetare a accidentelor și formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite de autoritatea competentă.

Fișele de lichidare privesc persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele pentru care se solicită plata. Documentația administratorului cuprinde și copii ale contractelor individuale, deciziilor de încetare și actelor de identitate ale salariaților.

Pentru firma în insolvență sunt enumerate certificatul de înregistrare fiscală, balanțele contabile lunare aferente restanțelor și tabelul preliminar și/sau definitiv al creanțelor depus la tribunal. După caz, se adaugă datele firmei de lichidare, situații și declarații. Instrucțiunile pentru depunere cer copii conforme cu originalul, semnate și ștampilate.

Dosarul se depune la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) sau al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM). Ministerul Muncii indică posibilitatea depunerii oricând și un termen legal de soluționare de 45 de zile. Agenția emite decizia de acordare a dreptului.

Contestația și reangajarea au termene distincte

Decizia de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi contestată la tribunal în 45 de zile calendaristice de la luarea la cunoștință a măsurii. Litigiile de muncă sunt scutite de taxa judiciară de timbru, iar angajatorul trebuie să dovedească legalitatea și temeinicia concedierii. Termenul este prevăzut la articolul 268 din Codul muncii.

Pentru pregătirea contestației se păstrează decizia și plicul cu data comunicării, contractul și actele adiționale, notificarea concedierii colective, fișa postului și evaluările profesionale. Organigrama, dacă poate fi obținută, anunțurile de angajare apărute ulterior și corespondența cu angajatorul pot documenta împrejurările concedierii.

Salariatul poate solicita anularea deciziei și despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, alături de celelalte drepturi de care ar fi beneficiat. Reintegrarea se cere expres. Daunele morale și cheltuielile de judecată pot fi solicitate în condițiile legii.

Separat, dacă angajatorul reia aceeași activitate în 45 de zile calendaristice de la concedierea colectivă, fostul salariat are prioritate pe postul reînființat, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Angajatorul trebuie să transmită o comunicare scrisă.

Răspunsul de acceptare se trimite în scris în maximum 5 zile calendaristice de la comunicare. Refuzul sau lipsa răspunsului în termen permite angajatorului să facă noi angajări.

Cererea de șomaj depusă în 10 zile păstrează plata de la încetarea contractului

Pentru indemnizația de șomaj, condiția de stagiu este de minimum 12 luni de cotizare în ultimele 24 de luni. Cuantumul este de 75% din salariul de bază minim brut pe țară, la care se adaugă procente suplimentare în funcție de stagiu.

Durata plății este de 6 luni pentru un stagiu de cel puțin un an, 9 luni pentru cel puțin 5 ani și 12 luni pentru peste 10 ani.