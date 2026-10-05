Grupul 5 al centralei pe cărbune de la Turceni, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit pe 5 octombrie 2026, la ora 11.00, după o avarie la cazan. Puterea totală livrată de centralele pe cărbune în Sistemul Energetic Național a coborât astfel sub 350 de megawați (MW), într-o perioadă în care acoperirea consumului de seară necesită importuri.

Unitatea era singura rămasă operațională la această centrală, relatează Economica.net. Datele Transelectrica, preluate de publicație, indică o putere licențiată de 285 MW pentru grupul oprit și consemnează drept cauză a opririi accidentale un cazan spart în vaporizator.

Importurile au depășit recent întreaga producție internă

Sâmbătă, importul de energie s-a apropiat de 3.400 MW, depășind puterea produsă de toate centralele din țară la acel moment. Capacitatea maximă de import este de 4.000 MW, potrivit Economica.net.

Publicația avertizează că indisponibilitatea grupului adaugă dificultăți la vârful de consum de seară. În acel interval, producția internă nu acoperă necesarul, iar capacitatea de stocare este insuficientă, astfel că sistemul apelează la energie din import.

Grupul 5 de la Turceni trebuia retras din exploatare până la sfârșitul lunii august, potrivit angajamentelor din PNRR. România a anunțat însă că îl va menține în funcțiune în această iarnă și în cea viitoare, relatează Economica.net.

La miezul zilei de 5 octombrie, situația era susținută de producția fotovoltaică: parcurile solare livrau aproape 3.000 MW, echivalentul a peste 60% din producția țării. Economica.net precizează că problemele nu apăreau în acel moment, ci în intervalul de consum ridicat din cursul serii.

Producția nucleară, hidro și pe gaze are limitări simultane

Avaria intervine în condițiile în care alte surse de producție sunt oprite sau au un aport redus:

În acest tablou, ieșirea din funcțiune a unui grup mare pune presiune suplimentară pe sistem, într-o perioadă care este deja complicată din perspectiva echilibrării producției cu consumul.

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită din cauza debitului mic al Dunării.

Hidrocentralele au o contribuție foarte redusă. Gradul de umplere a lacurilor de acumulare coborâse sub 53% la finalul lui septembrie.

Unele centrale pe gaze sunt încă oprite pentru lucrări programate, fie de întreținere uzuală, fie pentru reparații după accidente, cum este cazul CET Vest.

Producția hidro nu poate fi mărită foarte mult nici în orele cu cerere ridicată, explică Economica.net, deoarece trebuie păstrată cât mai mult din rezerva de apă din lacuri pentru iarnă.

Prognoza de vânt pentru perioada imediat următoare indică, de asemenea, un aport redus. Abia pentru joi este anticipată o contribuție eoliană mai mare, de circa 1.300 MW putere medie orară a zilei.

Repunerea în funcțiune a Grupului 5 de la Turceni este estimată pentru 10 octombrie, la ora 00.00.