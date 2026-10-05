Euro a fost cotat luni, 5 octombrie 2026, de Banca Națională a României (BNR) la 5,3306 lei, sub recordul de 5,3447 lei atins vineri, 2 octombrie. În aceeași ședință, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat față de leu.

Scăderea monedei europene a fost de 0,0141 lei, respectiv 0,2638%, potrivit datelor BNR relatate de Mediafax. Mișcarea de luni urmează unei aprecieri de 6,7 bani într-o singură zi, înregistrată vineri.

Cursul de luni rămâne peste acel nivel, deși moneda europeană a coborât față de ședința de vineri. Retragerea a redus doar o parte din creșterea acumulată după jumătatea lunii trecute.

Anterior ședinței din 2 octombrie, recordul euro fusese de 5,2788 lei, consemnat pe 23 septembrie, precizează Profit.ro.

Dolarul, francul și lira urcă față de ședința precedentă

Cotațiile celorlalte valute principale au avut evoluții diferite față de moneda europeană. Comparația cu ședința de vineri arată următoarele valori:

Dolarul american a ajuns la 4,7569 lei, de la 4,7519 lei, cu o creștere de 0,0050 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7358 lei, față de 5,7347 lei.

Lira sterlină a urcat la 6,2894 lei, de la 6,2764 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a coborât la 1,4485 lei, față de 1,4526 lei.

Dintre cele trei valute care au crescut luni, lira sterlină a avut cel mai mare avans nominal față de leu: mai mult de un ban, potrivit Observator News. Variațiile cotațiilor arată că dolarul și francul elvețian au înregistrat fiecare creșteri mai mici de un ban față de ședința de vineri.

Gramul de aur a fost evaluat la 635,9834 lei, comparativ cu 639,2010 lei în ședința din 2 octombrie. Reducerea a fost de 3,2176 lei, echivalentul unei scăderi de 0,5034%.

Criza politică și dobânzile externe însoțesc evoluția cursului

Libertatea leagă deprecierea leului din săptămâna precedentă de respingerea cabinetului Siegfried Mureșan și plasează evoluția de luni într-o criză politică de peste cinci luni. Pe 5 octombrie, președintele Nicușor Dan avea consultări cu partidele, fiind așteptată a patra nominalizare de premier.

Pe plan extern, publicația arată că euro ajunsese la cel mai mic nivel din ultimele 17 luni față de dolarul american. Ea atribuie această evoluție problemelor din Franța, între care protestele elevilor și bugetul care trebuie să treacă de Parlament.

În aceeași relatare, aprecierea dolarului este pusă pe seama creșterii dobânzilor pe piețele mondiale. Investitorii își sporesc pariurile pe o nouă majorare a dobânzilor de către Rezerva Federală, banca centrală americană, pentru temperarea inflației. Publicația asociază acest context și cu plecarea banilor din piețele periferice către Statele Unite.

În privința evaluării României, agenția de rating Standard & Poor’s a menținut recent țara în categoria recomandată investițiilor, cu avertismente privind perspectivele, conform aceleiași relatări. Moody’s și Fitch au avertizat, la rândul lor, asupra riscului de retrogradare dacă nu se încheie criza politică și nu este prezentat un buget credibil pentru 2027.