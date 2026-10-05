Automobile Dacia SA lansează la 5 octombrie 2026 un program de plecări voluntare cu plăți compensatorii stabilite după vechime și o sumă specială de 240.000 de lei net pentru salariații cu boală profesională confirmată sau invaliditate în urma unui accident de muncă. Pentru această categorie, suma este prevăzută indiferent de vechimea în muncă.

Documentul transmis salariaților nu prezintă programul drept o concediere colectivă. Potrivit companiei, acesta face parte dintr-un proces mai amplu de transformare a organizației, în contextul adaptării structurii sale la strategia futuREady.

Programul a fost anunțat printr-un document intern transmis angajaților, potrivit Ziar Obiectiv. Plecarea presupune încetarea contractului de muncă prin acordul părților: salariatul decide dacă depune cererea, iar angajatorul o poate aproba sau respinge în funcție de nevoile activității.

Vechimea stabilește suma netă acordată la plecare

Pentru salariații ale căror contracte încetează prin acest program, grila compensațiilor cuprinde șase tranșe:

Până la 2 ani vechime: 45.000 de lei net.

Între 2 și 4 ani vechime: 85.000 de lei net.

Între 4 și 8 ani vechime: 125.000 de lei net.

Între 8 și 12 ani vechime: 150.000 de lei net.

Între 12 și 16 ani vechime: 180.000 de lei net.

Peste 16 ani vechime: 210.000 de lei net.

La compensații se adaugă regularizarea zilelor de concediu de odihnă aferente lunii octombrie. Aceasta ține cont de perioada efectiv lucrată în 2026.

Compania leagă programul de ajustarea personalului și a costurilor

În documentul intern, conducerea justifică măsura prin adaptarea organizației la strategia futuREady, ajustarea structurii de personal și optimizarea costurilor. Programul face parte dintr-un proces mai amplu de transformare a companiei, pe fondul automatizării, robotizării și schimbărilor din structura producției în industria auto.

Conducerea recomandă luarea în calcul a plecării în special salariaților din zonele în care sunt prevăzute reduceri sau încetări de activitate, finalizări de proiecte, automatizări și robotizări.

Sunt vizați de recomandare și angajații care au indicații medicale pentru schimbarea locului de muncă și care ar putea întâmpina dificultăți în ocuparea altor posturi, în limita celor disponibile.

Compania precizează că programul are caracter strict voluntar. Pentru solicitările angajaților care ocupă posturi identice în aceeași echipă, decizia managerială va ține cont de competențele necesare activității, de performanță și de polivalență, adică de capacitatea de a îndeplini mai multe tipuri de sarcini.

Analiza cererilor precedă încetarea contractelor

Calendarul separă perioada de înscriere de comunicarea deciziilor și de plecarea efectivă:

5-20 octombrie 2026: salariații pot depune cererile de plecare voluntară.

21-23 octombrie 2026: angajatorul analizează solicitările și comunică deciziile.

30 octombrie 2026: ultima zi efectiv lucrată pentru cei acceptați.

1 noiembrie 2026: data prevăzută pentru încetarea contractelor individuale de muncă aprobate în program.

Prima de plecare urmează să fie achitată odată cu lichidarea drepturilor salariale aferente lunii octombrie.