Codul Muncii, schimbat radical. Parlamentul a aprobat o modificare importantă a Codului Muncii, prin care se introduce o limită maximă de 12 ore pe zi pentru angajații care au mai multe contracte de muncă încheiate cu instituții sau autorități publice.

Noua lege afectează direct atât angajații, cât și angajatorii din sistemul de stat și aduce schimbări și în Legea privind Inspecția Muncii. Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat că sprijină măsura, însă solicită ca aceasta să fie aplicată și în mediul privat, pentru a asigura un tratament egal între salariați.

Codul Muncii, schimbat radical. Limită de ore și sancțiuni dure pentru abateri

Textul legislativ introduce o noutate majoră: salariații care cumulează mai multe contracte cu instituții publice nu vor putea depăși pragul de 12 ore de muncă zilnic. În plus, la încheierea sau modificarea unui contract, aceștia vor fi obligați să declare pe propria răspundere toate celelalte contracte de muncă, precum și programul aferent fiecăruia.

De cealaltă parte, instituțiile publice, regii autonome și companiile de stat vor fi obligate să verifice situația fiecărui angajat în Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal/Reges-Online) înainte de semnarea documentelor. În lipsa acestei verificări, angajatorii riscă amenzi considerabile. Pentru o monitorizare mai strictă, Inspecția Muncii va introduce un mecanism automat de alertă în Revisal, menit să semnaleze imediat depășirile plafonului de ore în cazul cumulului de contracte.

Amenzi usturătoare și chiar răspundere penală

Legea prevede sancțiuni severe atât pentru angajatori, cât și pentru salariați. Angajatorii care nu verifică datele în Revisal riscă amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei, iar salariații care omit să declare alte contracte pot fi sancționați cu sume între 10.000 și 50.000 de lei. Tot între 50.000 și 100.000 de lei este și amenda pentru depășirea limitei de 12 ore de muncă pe zi.

Mai mult, legea introduce și răspunderea penală pentru angajatori. Semnarea unui contract de muncă, cu bună știință că salariatul depășește limita legală de timp de lucru, poate fi încadrată drept infracțiune. Pentru a eficientiza controlul, Inspecția Muncii va implementa un sistem electronic care va avertiza automat atunci când limitele sunt depășite.

Executivul vrea extinderea regulii și în mediul privat

Guvernul Bolojan consideră că măsura, deși necesară, creează o discriminare între angajații din sectorul public și cei din privat. În forma actuală, reglementarea se aplică doar personalului din instituții, regii autonome și companii de stat, ceea ce exclude milioane de salariați din mediul privat.

„Ar fi necesar a se reglementa o soluție legislativă unitară pentru toate categoriile de angajatori, care să stabilească în mod clar și precis o durată maximă a timpului de muncă în cazul în care salariații încheie mai multe contracte individuale de muncă atât cu instituții și autorități publice, cât și cu angajatori din mediul privat”, transmite Executivul.

În același timp, Guvernul se opune ideii de a sancționa angajatul pentru depășirea limitei de muncă, considerând că responsabilitatea trebuie să cadă exclusiv pe angajatori, cei care permit cumulul contractelor peste plafonul legal. De asemenea, Executivul recomandă extinderea regulii și asupra funcționarilor publici, chiar dacă aceștia nu intră direct sub incidența Codului Muncii.