Coduri CAEN eligibile Start-Up Nation 2025 și echipamente profesionale de la Lancom Distribution

Programul Start-Up Nation 2025 oferă oportunități uriașe viitorilor antreprenori care își doresc să își transforme visul într-o afacere profitabilă. Dacă vrei să deschizi un restaurant, o cafenea, o unitate de producție alimentară sau să investești într-un alt domeniu eligibil, acum este momentul perfect.

Lancom Distribution este partenerul de care ai nevoie, punând la dispoziție o gamă completă de echipamente profesionale HoReCa și consultanță dedicată pentru a-ți pregăti corect și eficient dosarul de finanțare.

Coduri CAEN favorizate în Start-Up Nation 2025

✅ Industrie alimentară și HoReCa

✅ Comerț cu produse alimentare

4638 – Comerț cu ridicata de produse alimentare

4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

✅ Alte domenii eligibile

1013 – Fabricarea produselor din carne (ex. cârnați artizanali)

1107 – Fabricarea băuturilor răcoritoare

1419 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și accesorii

1623 – Elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

2221 – Plăci și folii din material plastic

3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a.

3312 – Repararea echipamentelor electrice

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

De ce să alegi Lancom Distribution pentru Start-Up Nation 2025?

? Îți recomandăm echipamente profesionale conforme cerințelor programului, în funcție de codul CAEN eligibil.

? Oferim cereri de ofertă detaliate și conforme, necesare dosarului de finanțare.

? Consultanță personalizată pe parcursul întregului proces de aplicare.

? Garanția echipamentelor eficiente energetic și adaptate criteriilor de punctaj.

? Livrare rapidă la nivel național și suport post-vânzare.

Întrebări frecvente despre Start-Up Nation 2025

1. Ce coduri CAEN sunt eligibile pentru afacerile HoReCa?

Printre codurile eligibile se află 5610 (Restaurante), 5630 (Baruri și alte activități de servire a băuturilor), 5621 (Catering), 1071 (Fabricarea pâinii și produselor de patiserie), alături de multe alte activități din domeniul alimentar.

2. Pot achiziționa echipamente HoReCa prin Start-Up Nation 2025?

Da. Prin program poți obține finanțare pentru echipamente esențiale precum: friteuze profesionale, cuptoare combi, vitrine frigorifice, mese de inox sau mașini multifuncționale pentru bucătării.

3. Ce echipamente recomandă Lancom Distribution pentru un restaurant nou?

Dotările de bază includ friteuze, grătare, cuptoare profesionale, mese de lucru din inox, vitrine frigorifice, blendere și echipamente multifuncționale de gătit.

4. Mă poate ajuta Lancom Distribution cu oferta pentru dosar?

Da. Echipa Lancom îți furnizează cereri de ofertă personalizate, adaptate proiectului și cerințelor programului Start-Up Nation 2025.

5. De ce sunt importante echipamentele profesionale premium?

Pentru că asigură eficiență, durabilitate și respectarea normelor de siguranță alimentară. În plus, te ajută să oferi clienților servicii de calitate superioară încă de la lansarea afacerii.

Lancom Distribution este alături de tine la fiecare pas: de la alegerea echipamentelor potrivite și întocmirea cererilor de ofertă pentru dosarul Start-Up Nation 2025, până la livrarea și instalarea dotărilor.

? Contactează echipa Lancom pentru consultanță gratuită și ofertă personalizată.

✅ Împreună, transformăm ideea ta într-o afacere profitabilă!