Ministrul sud-coreean al Finanțelor, Lee Hyoung-il, și guvernatorul Băncii Coreei, Shin Hyun-song, au discutat luni, 28 septembrie 2026, despre o coordonare instituțională mai strânsă pentru stabilitatea prețurilor, creșterea economică și stabilitatea financiară, într-un context marcat de riscuri externe și presiuni asupra traiului populației.

Întâlnirea a fost prima vizită a lui Lee Hyoung-il la Banca Coreei după numirea sa în funcție, în săptămâna precedentă, potrivit Yonhap News Agency. Discuțiile au fost anunțate de Ministerul Finanțelor și Economiei.

„Considerăm Banca Coreei un partener important în materie de politici în discuțiile privind stabilitatea și creșterea economică”, a declarat Lee Hyoung-il, ministrul Finanțelor, în cadrul întâlnirii cu guvernatorul băncii centrale. El a adăugat că cele două instituții speră să exploreze și să coopereze împreună pe o serie de teme, inclusiv internaționalizarea wonului sud-coreean, finanțele digitale și modalitățile de extindere a potențialului de creștere al economiei, astfel încât beneficiile creșterii să fie distribuite mai larg.

Exporturile și investițiile susțin accelerarea economiei

Cei doi oficiali au evaluat că ritmul de creștere al economiei sud-coreene se intensifică. Evoluția este susținută de indicatorii puternici privind exporturile și investițiile, pe fondul superciclului semiconductorilor.

Avansul acestor indicatori coexistă însă cu presiuni persistente asupra traiului populației. Lee Hyoung-il și Shin Hyun-song au indicat drept riscuri majorările dobânzilor în economiile majore și tensiunile geopolitice.

„Răspunsul recent de politică monetară al Băncii Coreei ar urma să limiteze presiunile inflaționiste din partea cererii și să consolideze încrederea în economia sud-coreeană, contribuind la stabilizarea cursului de schimb și la reducerea presiunilor asupra costurilor, consolidând astfel fundamentele economice ale țării”, a afirmat Shin Hyun-song, guvernatorul Băncii Coreei.

„Eforturile Băncii Coreei de a menține stabilitatea macroeconomică, împreună cu eforturile guvernului de a extinde potențialul de creștere al economiei, vor juca un rol-cheie în consolidarea bazei pentru o creștere sustenabilă”, a adăugat Shin Hyun-song în cadrul întâlnirii cu ministrul Finanțelor.

Piețele financiare, valutare și imobiliare devin mai interconectate

Lee Hyoung-il și Shin Hyun-song au constatat că legăturile dintre piețele financiare, valutare și imobiliare se intensifică. Cei doi au susținut că Ministerul Finanțelor și Banca Coreei trebuie să coopereze mai strâns pentru a aborda preventiv riscurile economice.

Ministrul Finanțelor a cerut intensificarea comunicării cu Banca Coreei, având drept obiective comune stabilitatea prețurilor, creșterea economică și stabilitatea financiară.