Cum iti calculezi bugetul pentru prima campanie Google Adwords?

Cati bani ar trebui cheltuiti pentru o campanie eficienta Google Adwords? Aceasta este intrebarea din mintea multor persoane care detin un magazin online sau care ofera servicii si doresc sa se promoveze pentru prima data cu ajutorul Google Ads. Calcularea bugetului pentru o campanie Google Adwords care va aduce rezultate necesita o planificare destul de riguroasa, iar cei care se gandesc ca pot aloca pur si simplu o suma de bani la intamplare, pornesc din start cu o greseala.

Inainte de stabilirea bugetului, este necesar ca cei care se gandesc la o campanie Google Adwords sa se familiarizeze cu terminologia specifica utilizata. Acest aspect este important, indiferent daca se va cere ajutorul unei companii specializate pentru inceperea campaniei Google Ads sau nu. Asadar, ce inseamna Google Ads, PPC sau CTR?

Google Ads este o solutie de promovare online a oricarui tip de afacere, care permite crearea de reclame online targetate. Aceste reclame ajung la audiente selectate in functie de anumite criterii, la persoane care sunt interesate de produsele sau serviciile oferite de afacerea respectiva.

Platforma Google Ads functioneaza in baza principiului pay per click. Abreviat PPC, acest principiu este extrem de simplu: pentru fiecare click pe link-ul unei campanii publicitare, publisher-ul link-ului respectiv este platit de catre advertiser (cel care face reclama).

CTR, o alta abreviere utilizata in limbajul de specialitate, vine de la click-through rate si reprezinta raportul dintre numarul de click-uri efectuate pe un anumit link si expunerea link-ului respectiv. Concret, daca o reclama online este vazuta de 100 de persoane, dar doar 3 dintre acestea dau click pe link-ul respectiv pentru a afla mai multe despre servicii sau produs, reclama respectiva are un CTR de 3%. Asadar, CTR este metoda utilizata pentru a masura eficacitatea campaniei PPC.

Bugetul pentru prima campanie Google Adwords – Cum se planifica?

In calcularea bugetului pentru prima campanie Google Ads sunt importante mai multe aspecte, detaliate in cele ce urmeaza.

Stabilirea scopului campaniei publicitare

O campanie Google Adwords poate avea scopuri diferite: mai mult trafic pe site, call to action sau introducerea identitatii brand-ului in mentalul colectiv. Fiind vorba despre o prima campanie Google Ads, scopul principal ar trebui sa fie crearea de brand awereness. Oamenii trebuie sa afle despre existenta brand-ului, pentru ca apoi sa existe interes pentru produsele sau serviciile pe care le ofera. Acest interes se va traduce in traficul inregistrat pe site si, in final, in generarea de conversie, adica in vanzarea produselor sau serviciilor. Cu cat scopul campaniei este mai complex, cu atat publicitatea va costa mai mult.

Cuvintele cheie utilizate

Succesul unei campanii Google Ads depinde foarte mult de cuvintele cheie utilizate. Numite keywords, acestea sunt introduse in campania publicitara in functie de cautarile cele mai frecvente ale utilizatorilor de motoare de cautare. In acest caz, alocarea unui buget mai generos sau mai restrans se face si in functie de cuvintele cheie utilizate, deoarece unele cuvinte cheie sunt mai scumpe decat altele, in functie de cat de competitiva este nisa din care fac parte.

Research-ul este esential

Cand vine vorba de stabilirea bugetului unei campanii Google Ads, research-ul este important. Campaniile PPC functioneaza dupa un model bazat pe licitarea cuvintelor cheie. Astfel, facand un research in privinta cuvintelor cheie care se doresc a fi utilizate pentru o prima campanie, se poate afla, cu aproximatie, cat liciteaza competitorii si care este bugetul necesar pentru a intra in competitie cu acestia.

Avand in vedere competitivitatea din online si faptul ca tot mai multe brand-uri folosesc mediul digital pentru a isi vinde produsele si serviciile, este necesara o planificare atenta a bugetului alocat primei campanii Google Adwords, care poate fi facuta de catre specialisti in domeniu. In ultimii ani, companiile au ales sa aloce publicitatii digitale un procent tot mai mare din bugetul total de marketing, iar rata se afla in continua crestere, atat in cazul afacerilor de tip B2B, cat si al celor B2C.