Cum se recalculează pensiile în 2025 conform noii Legi a pensiilor

Sistemul public de pensii din România trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Noua lege, publicată în decembrie 2023 și aplicată începând cu 1 septembrie 2024, a adus recalcularea tuturor pensiilor din sistemul public, vizând ~4,6 milioane de pensionari. Reformarea formulei de calcul are ca scop eliminarea inechităților dintre pensionari, creșterea echitabilă a pensiilor și garantarea sustenabilității financiare pe termen lung. Toate categoriile de pensii – de la limită de vârstă la anticipată, invaliditate sau de urmaș – sunt afectate de noile reglementări. Iată ce presupune această recalculare, metodologia de calcul, calendarul de implementare și ce trebuie să știe cetățenii în 2025.

Un nou cadru legal: când și de ce s-a adoptat legea

Noua Lege a pensiilor (nr. 360/2023) a fost adoptată la finalul anului 2023, înlocuind vechea lege nr. 263/2010. Legea a intrat în vigoare în principal la 1 septembrie 2024, după publicarea normelor de aplicare în februarie 2024. Anumite prevederi tehnice și abrogarea vechilor acte normative au fost însă devansate la 1 ianuarie 2024, pentru a permite tranziția fără ca vechea lege să mai producă efecte (de exemplu, s-a abrogat vechea Lege 127/2019 înainte de a intra în vigoare).

Scopul declarat al reformei a fost eliminarea diferențelor nejustificate dintre pensii calculate în perioade diferite și corectarea inechităților. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat la adoptarea normelor că prin noua formulă „nicio pensie nu scade ca efect al noii legi. Dimpotrivă, creștem pensiile românilor în mod echitabil, pe merit”. S-a renunțat la indicele de corecție și la limitele strict impuse de pachetul legislativ anterior (precum plafonul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, care risca înghețarea acestora până în 2070), introducându-se în schimb un mecanism predictibil de indexare anuală bazat pe inflație și creșterea salariului mediu (mecanism ce va opera din 2026).

Pensii vizate: limită de vârstă, anticipate, invaliditate, urmaș

Toate categoriile principale de pensii publice au fost recalculate conform noii legi:

Pensii pentru limită de vârstă (pensii de bătrânețe) – reprezintă majoritatea cazurilor. Pensionarii de limită de vârstă au primit decizii noi de pensie, calculate după formula actualizată (detaliată mai jos). Condițiile de eligibilitate rămân similare: vârsta standard de pensionare (65 de ani pentru bărbați și, gradual până în 2035, tot 65 pentru femei) și stagiul minim de cotizare contributiv (15 ani) sunt necesare. Stagiul complet rămâne 35 de ani pentru ambele genuri, însă în noul sistem acesta nu mai apare direct în formula de calcul a cuantumului, ci doar pentru determinarea unor reduceri de vârstă sau bonusuri . Astfel, pensionarii pentru limită de vârstă au beneficiat, în funcție de cariera realizată, fie de majorări semnificative ale cuantumului, fie de menținerea nivelului anterior (dacă noua formulă ar fi dat un rezultat mai mic, după cum explicăm mai jos).

Notă: Noua lege nu aduce modificări pentru pensii speciale/de serviciu (ale militarilor, polițiștilor, magistraților etc.), acestea fiind reglementate separat. De asemenea, indemnizația socială minimă pentru pensionari (pensia minimă garantată de stat) continuă să existe; cuantumul ei se stabilește anual prin legea bugetului (în 2024 fiind 1.125 lei, apoi 1.300 lei de la 1 octombrie 2024) – aceste indemnizații se plătesc în continuare celor ale căror pensii contributive recalculate nu ating pragul minim.

Noua formulă de calcul: punctaj total × 81 lei

Metodologia de calcul a pensiilor s-a schimbat semnificativ. Formula generală prevăzută de Legea 360/2023 este:

∗∗Cuantumpensie∗∗=∗∗Numa˘rultotaldepuncte∗∗realizat×∗∗Valoareapunctuluidereferința˘∗∗.**Cuantum pensie** = **Numărul total de puncte** realizat × **Valoarea punctului de referință**.

Acest principiu se aplică tuturor categoriilor de pensii din sistemul public. Practic, fiecare dosar de pensie are stabilit un număr total de puncte pe care persoana l-a acumulat de-a lungul vieții profesionale (luând în calcul atât perioadele contributive, cât și eventuale perioade asimilate – studii, armată etc., care aduc punctaje conform salariului mediu pe economie). La recalculare, numărul total de puncte include și eventualele puncte suplimentare („puncte de stabilitate”) acordate pentru anii lucrați în plus peste un anumit prag (detaliat mai jos).

Valoarea punctului de referință (VPR) este noul coeficient financiar în funcție de care se calculează pensiile. La momentul intrării în vigoare a legii, VPR a fost explicit stabilit la 81 lei. Acest cuantum de 81 lei a rezultat ca raport între vechea valoare a punctului de pensie și stagiul mediu de referință de 25 de ani prevăzut de noua lege. Pentru context: înainte de 1 septembrie 2024, pensiile erau calculate cu formula veche (punctaj mediu anual × valoarea punctului de pensie). La 1 ianuarie 2024, punctul de pensie fusese majorat la 2.032 lei (o creștere de 13,8% față de 2023). Dacă împărțim 2.032 lei la 25, obținem ~81,28 lei – legiuitorul a rotunjit la 81 lei pentru VPR inițial. Astfel, noua formulă fără împărțirea la stagiul complet de cotizare echivalează cu vechea formulă împărțită la 25 de ani în loc de 35, ceea ce în general conduce la cuantumuri mai mari.

Exemplu de calcul: Un pensionar cu un număr total recalculat de 93,54334 puncte va avea o pensie de 93,54334 × 81 lei = 7.578 lei conform noii legi. În acest caz concret, pensia anterior recalculării era de 6.997 lei, deci creșterea este substanțială. În termeni mai generali, pensia medie în sistem a urcat de la ~2.250 lei (iulie 2024, înainte de recalculare) la ~2.761 lei după aplicarea noii formule în septembrie 2024.

Pentru fiecare pensionar, casa teritorială de pensii a refăcut dosarul de calcul folosind evidențele actualizate ale stagiilor de cotizare și veniturilor realizate de-a lungul anilor:

Stagiul de cotizare contributiv – totalitatea anilor/lunilor în care persoana a contribuit efectiv la sistemul public de pensii (prin plata contribuției sociale obligatorii). Acesta este baza stabilirii dreptului la pensie și, parțial, a cuantumului. Stagiul minim (15 ani) și cel complet (35 ani) rămân condiții separate de calculul valorii pensiei, dar importante pentru eligibilitate și eventuale reduceri de vârstă. Pentru recalculare, fiecare an de cotizare contribuie la punctajul anual al persoanei : punctajul anual se calculează ca suma punctajelor lunare din anul respectiv împărțită la 12 (prin punctaj lunar înțelegând raportul dintre venitul brut asigurat al persoanei și salariul mediu brut pe economie din luna respectivă). Noua lege păstrează esența formulei de calcul a punctajului pe baza raportării la salariul mediu, deci fiecare contribuție aduce puncte proporțional cu nivelul veniturilor realizate relativ la media pe economie.

– totalitatea anilor/lunilor în care persoana a contribuit efectiv la sistemul public de pensii (prin plata contribuției sociale obligatorii). Acesta este baza stabilirii dreptului la pensie și, parțial, a cuantumului. Stagiul minim (15 ani) și cel complet (35 ani) rămân condiții separate de calculul valorii pensiei, dar importante pentru eligibilitate și eventuale reduceri de vârstă. : punctajul anual se calculează ca suma punctajelor lunare din anul respectiv împărțită la 12 (prin punctaj lunar înțelegând raportul dintre venitul brut asigurat al persoanei și salariul mediu brut pe economie din luna respectivă). Noua lege păstrează esența formulei de calcul a punctajului pe baza raportării la salariul mediu, deci fiecare contribuție aduce puncte proporțional cu nivelul veniturilor realizate relativ la media pe economie. Perioade asimilate – perioade necontributive asimilate stagiului (fără plata contribuției, dar care contează la vechime și într-o anumită măsură la punctaj). Legea 360/2023 recunoaște în continuare ca stagii asimilate: studiile universitare la zi (absolvite cu diplomă), serviciul militar obligatoriu, perioada de indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 (sau 3) ani, concediile medicale și de maternitate în anumite intervale, șomajul indemnizat etc.. Aceste perioade se valorifică la calculul pensiei ca și înainte, cu mențiunea că punctajul pentru ele se acordă de regulă proporțional cu nivelul salariului mediu pe economie din perioadele respective (deoarece nu există contribuții proprii). De exemplu, anii de facultate se consideră realizați cu venit egal cu salariul mediu, deci aduc câte 1 punct pe an în calculul pensiei.

– perioade necontributive asimilate stagiului (fără plata contribuției, dar care contează la vechime și într-o anumită măsură la punctaj). Legea 360/2023 recunoaște în continuare ca stagii asimilate: studiile universitare la zi (absolvite cu diplomă), serviciul militar obligatoriu, perioada de indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 (sau 3) ani, concediile medicale și de maternitate în anumite intervale, șomajul indemnizat etc.. Aceste perioade se valorifică la calculul pensiei ca și înainte, cu mențiunea că din perioadele respective (deoarece nu există contribuții proprii). De exemplu, anii de facultate se consideră realizați cu venit egal cu salariul mediu, deci aduc câte 1 punct pe an în calculul pensiei. Venituri nevalorificate anterior – un element important al recalculării a fost includerea tuturor veniturilor brute realizate anterior lui 1 aprilie 2001 pentru care s-a plătit contribuție de asigurări sociale, dar care nu fuseseră prinse în calculul inițial al pensiei. În anii de dinainte de 2001, când evidența era pe hârtie, mulți pensionari aveau sporuri, ore suplimentare sau alte venituri care nu figurau în carnetul de muncă standard folosit la calcul. În perioada 2021-2023, casele de pensii au derulat un proces de evaluare a dosarelor și de colectare a adeverințelor care atestă asemenea venituri suplimentare. La recalculare, aceste adeverințe au fost valorificate , adăugând punctaj suplimentar acolo unde era cazul. Astfel, mulți pensionari au primit un număr de puncte mai mare decât aveau inițial, datorită includerii acestor venituri nevalorificate (sporuri de noapte, toxicitate, al 13-lea salariu etc. din anii ‘90, de exemplu). Numai adeverințele conforme (valide legal) au fost luate în considerare, iar recalcularea cu ele s-a făcut din oficiu în termenul legal de 6 luni.

Ce se întâmplă cu pensionarii existenți: garantarea cuantumului și rezultate

Recalcularea s-a făcut din oficiu pentru toți pensionarii aflați deja în plată la 31.08.2024. Pensionarii nu au trebuit să depună cereri pentru a beneficia de noul calcul (cu excepția unor situații speciale, de exemplu cei care doresc excluderea perioadelor de serviciu militar – detaliat mai jos). Casele de Pensii au emis automat decizii de recalculare, care au fost tipărite și transmise prin Poșta Română în cursul lunii august 2024, astfel încât noile cuantumuri să se poată plăti începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2024. Premierul și ministrul Muncii au anunțat public la 14 august 2024 că “3,8 milioane de pensii cresc, iar majorarea medie este de aproape 27%”. În termeni absoluți, 82,56% din dosare (aprox. 3.806.270 pensii) au rezultat cu quantumuri mărite datorită recalculării. Pentru acești pensionari, creșterea medie a fost de ~622 lei la pensie. Restul de circa 17,4% din pensii (aprox. 0,8 milioane de cazuri) nu au înregistrat o majorare imediată, întrucât calculul nou a dat o sumă fie egală, fie mai mică decât cea aflată deja în plată.

Conform garantării din lege, niciun pensionar nu pierde la cuantum: dacă recalcularea rezultă într-un cuantum mai mic decât cel aflat în plată, se menține în plată cuantumul anterior. Cu alte cuvinte, cei ~17% de pensionari au rămas temporar cu aceeași pensie ca înainte de 1 septembrie 2024, urmând să beneficieze de creșteri doar odată cu viitoarele majorări ale punctului de referință. Legea explică mecanismul astfel: pensionarul continuă să primească pensia în cuantumul mai avantajos (cel vechi) „până la data la care se obține un cuantum mai mare ca urmare a majorării valorii punctului de referință”. În momentul în care indicele de calcul (VPR) va crește suficient, pensia lor va fi recalculată la noul cuantum (fără a mai fi nevoie de altă cerere).

Exemple de situații în care pensia recalculată poate fi inițial mai mică decât cea veche includ: persoane care au beneficiat de indice de corecție mare la momentul pensionării inițiale (vechiul indice de corecție varia anual și a adăugat procente diferite la pensiile stabilite în ani diferiți), sau persoane cu stagiul complet mult depășit dar cu salarii relativ mici, care în vechiul sistem aveau un punctaj mediu anual amplificat de acel indice. Noua formulă uniformizează calculul, eliminând indicele de corecție, ceea ce poate duce la un cuantum teoretic ușor mai mic în anumite cazuri. Totuși, prin menținerea în plată a sumei mai mari, statul a garantat că nimeni nu suferă reduceri. Autoritățile au precizat că ~13,8% dintre pensii (coincidență, același procent cu creșterea de la 1 ianuarie 2024 a punctului de pensie) urmau să atingă sau depăși cuantumul vechi după prima indexare anuală programată.

Calendarul implementării noii legi și următoarele etape

Decembrie 2023: Legea 360/2023 este promulgată și publicată în Monitorul Oficial pe 4 decembrie 2023. Se prevede intrarea sa în vigoare la 1 septembrie 2024, iar în termen de 90 de zile Guvernul trebuia să adopte normele metodologice de aplicare.

Legea 360/2023 este promulgată și publicată în Monitorul Oficial pe 4 decembrie 2023. Se prevede intrarea sa în vigoare la 1 septembrie 2024, iar în termen de 90 de zile Guvernul trebuia să adopte normele metodologice de aplicare. Ianuarie 2024: Începând cu 1 ianuarie 2024 au intrat totuși în vigoare câteva articole speciale ale legii, necesare tranziției. Între acestea: articolul care abrogă în avans Legea 127/2019 (o lege a pensiilor adoptată anterior, dar amânată), precum și articolul ce impunea elaborarea normelor de aplicare. Tot la 1 ianuarie 2024, conform politicii guvernamentale obișnuite, punctul de pensie a fost majorat cu 13,8%, de la 1.785 lei la 2.032 lei, pentru a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor până la recalculare.

Începând cu 1 ianuarie 2024 au intrat totuși în vigoare câteva articole speciale ale legii, necesare tranziției. Între acestea: articolul care abrogă în avans Legea 127/2019 (o lege a pensiilor adoptată anterior, dar amânată), precum și articolul ce impunea elaborarea normelor de aplicare. Tot la 1 ianuarie 2024, conform politicii guvernamentale obișnuite, cu 13,8%, de la 1.785 lei la 2.032 lei, pentru a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor până la recalculare. Februarie 2024: Guvernul aprobă pe 28 februarie 2024 Hotărârea nr. 181/2024 cu Normele de aplicare a Legii 360/2023. Prin aceste norme s-au detaliat procedurile de stabilire și recalculare a pensiilor. Prim-ministrul a reiterat cu această ocazie că „recalculăm pensiile din sistemul public” conform noilor principii și „un element fundamental [este că] nicio pensie nu scade”.

Guvernul aprobă pe 28 februarie 2024 cu Normele de aplicare a Legii 360/2023. Prin aceste norme s-au detaliat procedurile de stabilire și recalculare a pensiilor. Prim-ministrul a reiterat cu această ocazie că „recalculăm pensiile din sistemul public” conform noilor principii și „un element fundamental [este că] nicio pensie nu scade”. Martie – August 2024: Casele teritoriale de pensii, sub coordonarea Casei Naționale (CNPP), au desfășurat procesul tehnic de evaluare digitală și recalculare a celor peste 4,6 milioane de dosare de pensii. La finalul lunii mai 2024, ministrul Muncii anunța că digitalizarea dosarelor este aproape finalizată și datele sunt pregătite în sistem pentru a calcula rapid noile pensii. La mijlocul lui august 2024, Poșta Română a început distribuirea deciziilor de recalculare către pensionari – din 16 august, tranșe succesive de plicuri au ajuns la beneficiari. Obiectivul a fost ca toți pensionarii să fie informați oficial și să primească drepturile recalculate la timp pentru luna septembrie.

Casele teritoriale de pensii, sub coordonarea Casei Naționale (CNPP), au desfășurat procesul tehnic de a celor peste 4,6 milioane de dosare de pensii. La finalul lunii mai 2024, ministrul Muncii anunța că digitalizarea dosarelor este aproape finalizată și datele sunt pregătite în sistem pentru a calcula rapid noile pensii. La mijlocul lui august 2024, Poșta Română a început către pensionari – din 16 august, tranșe succesive de plicuri au ajuns la beneficiari. Obiectivul a fost ca toți pensionarii să fie informați oficial și să primească drepturile recalculate la timp pentru luna septembrie. 1 septembrie 2024: Noua lege a intrat oficial în vigoare , devenind cadrul legal unic al sistemului public de pensii. Toate pensiile stabilite conform legislației vechi (Legea 263/2010) au „devenit” pensii conform noii legi (așa cum stipulează art. 144 alin. 1) și au fost recalculate prin înmulțirea numărului total de puncte cu VPR=81 lei. Simultan, Legea 263/2010 și normele sale de aplicare au fost abrogate la aceeași dată. Plata noilor cuantumuri s-a făcut începând cu drepturile lunii septembrie (achitate efectiv în septembrie, respectiv la începutul lui octombrie pentru unele calendare de plată).

, devenind cadrul legal unic al sistemului public de pensii. Toate pensiile stabilite conform legislației vechi (Legea 263/2010) (așa cum stipulează art. 144 alin. 1) și au fost recalculate prin înmulțirea numărului total de puncte cu VPR=81 lei. Simultan, Legea 263/2010 și normele sale de aplicare au fost la aceeași dată. s-a făcut începând cu drepturile lunii septembrie (achitate efectiv în septembrie, respectiv la începutul lui octombrie pentru unele calendare de plată). Septembrie – decembrie 2024: În primele luni de implementare s-au derulat corecțiile fine. CNPP a comunicat că perioada scurtă pentru emiterea a peste 4,6 milioane de decizii a generat unele “neconcordanțe” izolate – de exemplu, unii pensionari au primit în septembrie talonul de plată pentru pensia aferentă lunii august (vechea valoare) după ce deja primiseră decizia de recalculare cu valoarea nouă, mai mare. Aceste situații au fost remediate rapid, pensionarii primind retroactiv diferențele de la 1 septembrie 2024. De asemenea, CNPP a anunțat că a identificat doar 1.090 de cazuri (0,024% din total) în care deciziile de recalculare au necesitat revizuire (erori de calcul semnalate și corectate) – un procent infim, ceea ce indică reușita procesului la scară largă. Până la finalul lui 2024, toate contestațiile și clarificările majore fuseseră soluționate, iar sistemul funcționa integral pe noua formulă.

În primele luni de implementare s-au derulat corecțiile fine. CNPP a comunicat că perioada scurtă pentru emiterea a peste 4,6 milioane de decizii a generat unele “neconcordanțe” izolate – de exemplu, unii pensionari au primit în septembrie talonul de plată pentru pensia aferentă lunii august (vechea valoare) după ce deja primiseră decizia de recalculare cu valoarea nouă, mai mare. Aceste situații au fost remediate rapid, de la 1 septembrie 2024. De asemenea, CNPP a anunțat că a identificat doar în care deciziile de recalculare au necesitat revizuire (erori de calcul semnalate și corectate) – un procent infim, ceea ce indică reușita procesului la scară largă. Până la finalul lui 2024, toate contestațiile și clarificările majore fuseseră soluționate, iar sistemul funcționa integral pe noua formulă. 1 ianuarie 2025: Conform Legii 360/2023, ar fi trebuit aplicat primul mecanism nou de indexare anuală a pensiilor, bazat pe inflația medie și 50% din creșterea salariului mediu brut. Însă, prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024 , Guvernul a decis menținerea valorii punctului de referință la 81 lei și pe parcursul anului 2025 , amânând practic indexarea până în 2026. Motivul a fost necesitatea încadrării în parametrii bugetari pe 2025 – indexarea normală ar fi fost ~14% (inflația pe 2024), ceea ce adăugat peste majorările deja acordate în 2024 ar fi pus presiune pe bugetul asigurărilor sociale. Astfel, în 2025 pensiile nu cresc la 1 ianuarie , rămânând la nivelurile stabilite în septembrie 2024. Acest fapt înseamnă și că pensionarii care au rămas temporar cu cuantumul anterior (neschimbat) continuă să primească aceeași sumă în 2025, întrucât VPR=81 lei nu a crescut încă peste pragul care să le facă recalcularea avantajoasă. Următoarea majorare a VPR este așteptată la 1 ianuarie 2026, când se vor aplica regulile din lege (inflație + 50% creștere salariu, cu anumite limite de sustenabilitate). Din 2026 se elimină și restricția introdusă temporar de OUG ca indexarea să nu depășească creșterea veniturilor la buget, permițându-se aplicarea întocmai a formulei legale.

Conform Legii 360/2023, ar fi trebuit aplicat primul mecanism nou de indexare anuală a pensiilor, bazat pe inflația medie și 50% din creșterea salariului mediu brut. , Guvernul a decis menținerea valorii punctului de referință la , amânând practic indexarea până în 2026. Motivul a fost necesitatea încadrării în parametrii bugetari pe 2025 – indexarea normală ar fi fost ~14% (inflația pe 2024), ceea ce adăugat peste majorările deja acordate în 2024 ar fi pus presiune pe bugetul asigurărilor sociale. Astfel, în 2025 , rămânând la nivelurile stabilite în septembrie 2024. Acest fapt înseamnă și că pensionarii care au rămas temporar cu cuantumul anterior (neschimbat) continuă să primească aceeași sumă în 2025, întrucât VPR=81 lei nu a crescut încă peste pragul care să le facă recalcularea avantajoasă. Următoarea majorare a VPR este așteptată la 1 ianuarie 2026, când se vor aplica regulile din lege (inflație + 50% creștere salariu, cu anumite limite de sustenabilitate). Din 2026 se elimină și restricția introdusă temporar de OUG ca indexarea să nu depășească creșterea veniturilor la buget, permițându-se aplicarea întocmai a formulei legale. După 2025: Noua lege prevede o viziune pe termen lung. Consiliul Fiscal va monitoriza anual respectarea regulilor de indexare și impactul bugetar, iar la fiecare 3 ani se va raporta sustenabilitatea cheltuielilor cu pensiile în raport cu PIB și cu proiecțiile demografice europene (AWG). Dacă apar devieri, Guvernul și Parlamentul trebuie să ia măsuri (de ex. ajustări de contribuții sau de parametri) pentru a păstra pensiile într-un plafon sustenabil ca procent din PIB. Practic, sistemul se dorește autoreglementat în funcție de indicatori economici, pentru a evita pe viitor acumularea de deficite sau necesitatea unor reforme bruște.

Ce trebuie să știe cetățenii în 2025

1. Verificarea deciziilor de recalculare: Pensionarii care au primit noile decizii (în 2024) ar trebui să le compare cu vechile decizii pentru a înțelege fiecare element. Casa de Pensii a sfătuit beneficiarii să fie atenți la date precum stagiu total, stagiu asimilat, punctaj acumulat și puncte de stabilitate. Eventualele neconcordanțe sau nelămuriri pot fi adresate casei teritoriale – în majoritatea cazurilor, diferențele au fost explicate prin noile reguli (ex: excluderea perioadelor suprapuse la calculul punctelor de stabilitate poate face ca “anii pentru stabilitate” de la punctul B din decizie să fie ușor diferiți de simpla scădere 25 din total ani). S-au înregistrat mii de solicitări de informații după recalculare, însă foarte puține erori reale. Dacă totuși se constată o greșeală efectivă de calcul, pensionarul are dreptul să conteste decizia și să ceară corectarea (cum s-a întâmplat în sub 0,03% din cazuri).

2. Nicio acțiune necesară pentru menținerea cuantumului mai avantajos: Persoanele al căror cuantum recalculat a fost mai mic nu trebuie să facă nimic pentru a menține pensia veche – casa de pensii a operat din oficiu continuarea plății la nivelul cel mai mare, în baza art. 144 alin. (6) din lege. De asemenea, nu este necesară o nouă cerere la indexările ulterioare: în momentul când valoarea punctului de referință va crește (de ex. la 1 ian 2026), programul informatic al CNPP va recalcula automat pensiile rămase în urmă și le va majora dacă formula devine superioară cuantumului protejat.

3. Posibilitatea recalculării la cerere: Noua lege menține prevederea că pensionarii care realizează stagii de cotizare suplimentare după pensionare (de exemplu, dacă se angajează sau își continuă activitatea) pot solicita o dată pe an recalcularea pensiei pentru a valorifica noile contribuții. Aceasta este o opțiune voluntară – recalcularea la cerere va adăuga veniturile obținute ulterior și va crește astfel numărul total de puncte și pensia. Termenul de soluționare este de 45 de zile de la înregistrarea cererii. De asemenea, pensionarii care descoperă ulterior adeverințe cu venituri nevalorificate (sau alte perioade contributive omise) pot depune și ei cerere de recalculare, tot o singură dată pe an, pentru a adăuga acele elemente. Aceste mecanisme asigură că pensia poate fi actualizată cu noi informații, dacă este cazul.

4. Cumulul pensiei cu salariul și opțiunea de amânare a pensionării: Legea 360/2023 prevede explicit posibilitatea ca persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare la limită de vârstă să opteze între pensie și continuarea activității până la 70 de ani. Astfel, cine dorește să muncească în continuare (cu acordul angajatorului, anual) poate să nu își depună dosarul de pensie imediat la 65 de ani, ci să amâne până cel târziu la 70 de ani. În această perioadă va cotiza în continuare și, când își va deschide pensia, va beneficia de un număr mai mare de puncte (inclusiv puncte de stabilitate pentru anii peste 25). Este important de știut că această opțiune nu este aplicabilă retroactiv celor deja pensionați sau care atinseseră vârsta înainte de 2024, dar se aplică generațiilor ce ajung la vârsta de pensionare după 1 ian. 2024. Pe de altă parte, cumulul pensiei cu salariul rămâne permis fără restricții în mediul privat, însă este interzis în instituțiile de stat (bugetare) pentru pensionarii sub 70 de ani, conform legislației separate (Legea 283/2022). Cei care se reangajează după pensionare în mediul privat pot oricând solicita recalcularea pensiei, cum menționat mai sus.

5. Impactul financiar și sustenabilitatea: Reforma a implicat un efort bugetar considerabil. Guvernul a alocat fonduri suplimentare pentru plata pensiilor majorate: în august 2024 s-a aprobat un memorandum pentru creșterea creditelor bugetare cu ~600 milioane lei, necesar achitării primei tranșe de pensii recalculate în septembrie. Pe tot parcursul anului 2025, pensiile recalculate au fost plătite la noile niveluri, fără probleme de finanțare – Ministerul Finanțelor a asigurat că sumele au fost bugetate corespunzător. În paralel, s-a renunțat la acel plafon strict (9,4% din PIB) impus anterior, permițând cheltuieli mai flexibile cu pensiile, însă autoritățile monitorizează atent evoluțiile economice. Cetățenii trebuie să știe că majorările viitoare vor depinde de indicatori economici reali (inflație, salarii, contribuții colectate) și că legea prevede ajustări automate anuale din 2026, deci pensiile vor continua să crească într-un mod predictibil, chiar dacă 2025 a fost un an de stagnare temporară la nivelul valorii de referință.

6. Situații particulare: Noua lege a adresat și câteva cazuri speciale. De pildă, pensionarii care au lucrat atât în sistemul militar (pensionat separat) cât și în cel public civil în perioada 2011-2015 pot solicita recalcularea pensiei civile prin excluderea perioadelor realizate în sistemul militar. Astfel se evită dublarea sau suprapunerea unor drepturi și li se permite să aleagă sistemul mai avantajos pentru perioadele asimilate (fie să rămână la pensia militară pentru acei ani, fie să-i transfere la pensia publică). De asemenea, pentru pensionarii proveniți din fostul sistem al agricultorilor (CAP) de dinainte de 2001, legea a prevăzut o recalculare separată: li s-a atribuit un număr de puncte echivalent cu pensia pe care o aveau (împărțind cuantumul la 81 lei) și apoi, în 6 luni, li s-a recalculat pensia în funcție de actele doveditoare ale stagiului agricol. Dacă nu au putut dovedi stagii suplimentare, li s-a menținut cuantumul anterior ca atare. În toate aceste situații de tranziție, drepturile recalculate s-au acordat retroactiv cu 1 septembrie 2024.

În concluzie, anul 2024-2025 marchează o schimbare majoră în sistemul public de pensii, cu un nou mod de calcul care a adus creșteri pentru marea majoritate a pensionarilor și a pus bazele indexărilor viitoare. Pensionarii existenți și viitorii contribuitori trebuie să fie informați despre noile reguli: formula punctului de referință, bonusurile pentru vechime, condițiile de pensionare anticipată și opțiunile de continuare a activității. Autoritățile asigură că reformele au făcut sistemul mai echitabil („nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar au pensii diferite”, a declarat ministrul Muncii) și că pensiile vor crește sustenabil în anii următori. Pentru 2025, mesajul cheie este că pensiile recalculate se plătesc la timp și în siguranță, fără întârzieri, iar orice neclarități pot fi lămurite la casele de pensii. Reformele continuă în spiritul noii legi, pentru a proteja seniorii României și a menține sistemul public de pensii solid și predictibil.