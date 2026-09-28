Floarea-soarelui a pierdut 4 euro/tonă luni, 28 septembrie 2026, la Constanța, după reducerea de 10 euro/tonă din săptămâna precedentă. Corecția afectează prețul disponibil fermierilor și comercianților români, în timp ce cererea Turciei menține o piață regională de desfacere, cu importuri estimate la aproximativ 1,8 milioane de tone.

Oferta abundentă din regiune exercită presiune asupra cotației. În paralel, importatorii turci au contractat deja aproximativ 400.000 de tone de semințe de floarea-soarelui pentru livrare în perioada septembrie-noiembrie, cu accent pe furnizorii din vestul Mării Negre.

Importurile Turciei rămân ridicate în pofida recoltei mai mari

USDA estimează pentru Turcia o producție de floarea-soarelui de 1,8 milioane de tone în sezonul 2026/27, cu 550.000 de tone peste sezonul anterior. Creșterea este asociată condițiilor meteo favorabile și extinderii ușoare a suprafeței cultivate, până la 770.000 de hectare.

Consumul turcesc de semințe de floarea-soarelui este estimat la aproximativ 3,4 milioane de tone. Recolta internă mai mare nu elimină astfel necesarul de import, evaluat tot la 1,8 milioane de tone, potrivit USDA.

Procesatorii turci se aprovizionează în principal din regiunea Mării Negre. Perturbările livrărilor prin porturile maritime de mare adâncime au orientat o parte a achizițiilor către vestul Mării Negre și către porturile fluviale. Turcia este unul dintre principalii importatori de semințe de floarea-soarelui din România, ceea ce păstrează relevanța acestei cereri pentru producătorii și comercianții locali.

Cotațiile de la Constanța au evoluat diferit între cereale și oleaginoase

La Constanța, floarea-soarelui era cotată la 487 euro/tonă DAP, echivalentul a 2.570 lei/tonă. Cotațiile complete din 28 septembrie au fost:

grâu de panificație, 225 euro/tonă, respectiv 1.186 lei/tonă;

grâu furajer, 209 euro/tonă, respectiv 1.102 lei/tonă;

porumb, 231 euro/tonă, respectiv 1.218 lei/tonă;

orz furajer, 216 euro/tonă, respectiv 1.139 lei/tonă;

floarea-soarelui, 487 euro/tonă, respectiv 2.570 lei/tonă;

rapiță, 530 euro/tonă, respectiv 2.798 lei/tonă.

AgroIntel a folosit pentru aceste conversii cursul de 1 euro = 5,28 lei.

Grâul de panificație și cel furajer au stagnat după corecția de 10 euro/tonă din săptămâna anterioară. Porumbul a coborât cu 1 euro/tonă, în timp ce orzul furajer a avansat cu 3 euro/tonă.

Rapița de la Constanța a cedat 1 euro/tonă și a rămas cea mai stabilă marfă din complexul oleaginoaselor.

Piețele futures au coborât sub presiunea recoltării și a cotațiilor din Chicago

Pe Euronext, grâul cu livrare în decembrie a pierdut peste 3 euro și a ajuns la 233 euro/tonă. La Chicago, contractul pentru aceeași lună a coborât la 6,96 dolari/bushel, după a cincea ședință consecutivă de scădere.

Slăbiciunea soiei s-a propagat către grâu, iar eforturile diplomatice pentru reducerea blocajului exporturilor din Marea Neagră au adăugat presiune asupra cotațiilor.

Porumbul MATIF cu livrare în noiembrie a coborât mult sub pragul de 270 euro/tonă. Mișcarea a fost asociată progresului recoltării în Uniunea Europeană, scăderilor din Chicago și aprecierii dolarului, care reduce competitivitatea cerealelor americane pe piața mondială. La Chicago, porumbul a pierdut 4-5 cenți, pe fondul unui dolar mai puternic.

China urmează să reducă taxele pentru o listă de produse agricole americane care cuprinde grâul, porumbul și sorgul, dar nu include soia. Măsura a oferit doar un sprijin limitat pieței cerealelor.

Rapița Euronext a pierdut 9 euro/tonă pentru contractul din noiembrie și s-a îndepărtat de pragul de 550 euro/tonă. Corecția s-a produs deși petrolul Brent a trecut de 106 dolari/baril, după estomparea perspectivelor unui acord rapid între SUA și Iran privind Strâmtoarea Ormuz și respingerea ultimei propuneri a Teheranului de către Trump.

Oferta din Ucraina apasă prețurile, dar sudul țării face excepție

În Ucraina, prețurile semințelor de floarea-soarelui au continuat să scadă, în special în regiunile centrale. Scăderea s-a produs săptămâna trecută, potrivit APK-Inform. Recoltarea avansează rapid în aceste zone, iar volume mari de materie primă intră pe piață.

Ofertele de cumpărare din centrul și estul țării s-au situat în principal la 330-350 dolari/tonă CPT fabrică. În regiunile vestice, intervalul a fost de 360-380 dolari/tonă CPT.

Sudul Ucrainei a avut o evoluție diferită. Concurența mai puternică dintre exportatori a ridicat prețurile la 390-400 dolari/tonă CPT, iar diferența dintre cele mai scăzute și cele mai ridicate niveluri regionale a ajuns la aproximativ 70 dolari/tonă.

Stocurile ucrainene de cereale și oleaginoase însumau 24,6 milioane de tone la 1 septembrie, cu 10 milioane de tone peste nivelul înregistrat cu un an înainte. Volumul amplifică presiunea ofertei regionale care caută rute de export.

Exporturile rusești se mută către terminalele baltice

Grâul rusesc cu 12,5% proteină din porturile Vysotsk și Ust-Luga era cotat la 267 dolari/tonă FOB pentru livrare în noiembrie, cu 1 dolar/tonă sub nivelul săptămânii precedente. Scăderea s-a produs săptămâna trecută, potrivit IKAR.

Închiderea porturilor din sudul Rusiei a transferat volume către terminalele baltice. Potrivit IKAR, estimarea exporturilor de grâu pentru septembrie a fost majorată la 2,3 milioane de tone, față de peste 2 milioane de tone în evaluarea anterioară.

Pentru perioada iulie-septembrie 2026, exporturile rusești de grâu sunt estimate de IKAR la aproximativ 6,6 milioane de tone. Rusia a introdus retroactiv, de la 1 septembrie, taxa zero la export pentru grâu, orz și porumb, iar măsura este valabilă până la 31 decembrie.

Piața internă rusească a grâului rămâne sub presiune, iar însămânțările de toamnă pentru recolta din 2027 avansează în cel mai lent ritm înregistrat din 2013.