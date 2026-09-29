Indicele compozit al sentimentului de afaceri pentru toate industriile din Coreea de Sud a coborât în septembrie 2026 la 99,1, cu 0,5 puncte față de luna precedentă, potrivit datelor Băncii Coreei (BOK), deteriorarea fiind asociată cu creșterea costurilor.

În august, indicatorul ajunsese la 102, cel mai ridicat nivel din septembrie 2022, în perioada de după pandemia de COVID-19, relatează Yonhap News Agency.

Indicele măsoară perspectiva companiilor asupra condițiilor generale de afaceri. O valoare sub 100 înseamnă că opiniile pesimiste sunt mai numeroase decât cele optimiste.

Industria prelucrătoare a pierdut teren, iar sectorul neprelucrător s-a îmbunătățit

În industria prelucrătoare, sentimentul companiilor a scăzut la 99,5 în septembrie, de la 103,8 în august, trecând astfel sub pragul de 100.

În sectorul neprelucrător, care include transporturile și activitățile de agrement, indicele a crescut la 98,9, de la 96,7 în luna precedentă. Îmbunătățirea nu a fost suficientă pentru depășirea pragului care separă predominanța opiniilor optimiste de cea a opiniilor pesimiste.

Estimarea pentru octombrie s-a situat la 99,6, fără modificări față de luna precedentă.