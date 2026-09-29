Cele 10 bănci din panelul ROBOR, grupul ale cărui cotații intră în calculul indicelui, au 60 de zile pentru a propune schimbarea mecanismului, după ce Consiliul Concurenței le-a transmis deciziile motivate privind sancțiuni totale de 3,7 miliarde de lei.

Băncile nu înțeleg însă ce au de făcut exact în acest termen, potrivit surselor Profit.ro.

Aplicarea cerinței se lovește de cadrul existent. Reglementările Băncii Naționale a României (BNR) obligă băncile să publice permanent cotațiile din piața monetară, iar modul de calcul al ROBOR este stabilit printr-un regulament agreat de banca centrală.

Intervalul de 15 minute dinaintea orei 11:00 este considerat problematic

Băncile publică pe paginile proprii din Refinitiv, fostul Reuters, dobânzile pentru depozitele atrase și plasate, separat pentru fiecare scadență. Obligația se aplică inclusiv în cele 15 minute dinaintea orei 11:00, când cotațiile intră în calculul ROBID și ROBOR.

Consiliul Concurenței consideră că transparența din acest interval le-ar permite băncilor să se influențeze reciproc și să coteze succesiv în sus, în defavoarea clientelei.

Pentru fiecare scadență este preluată ultima cotație publicată înainte de ora 11:00. Refinitiv elimină cele mai mari și cele mai mici valori, apoi calculează media celor opt cotații rămase. Refinitiv și BNR publică zilnic indicii ROBID și ROBOR.

Formula este prevăzută de regulamentul elaborat de ACI România, Asociația Piețelor Financiare, și agreat de BNR. Profit.ro notează că este dificil de stabilit cum ar putea fi modificat calculul ROBOR fără schimbarea reglementărilor BNR, cât timp un regulament al băncii centrale impune transparența pentru toate băncile.

ROBOR rămâne referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă

ROBOR este folosit atât ca reper al pieței interbancare, cât și pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Băncile utilizează în mod obișnuit scadențe de 1 lună, 3 luni sau 6 luni, în funcție de tipul împrumutului.

Din 2019, creditele acordate consumatorilor folosesc indicele de referință IRCC. Acesta este calculat ca medie trimestrială a dobânzilor efective zilnice aplicate depozitelor interbancare.

Interdicția prognozelor bancare rămâne o măsură neconfirmată

Sursele citate susțin că băncilor din panelul ROBOR ar urma să li se interzică publicarea prognozelor macroeconomice. Măsura figura și în prima variantă a raportului Consiliului Concurenței, transmisă instituțiilor de credit înaintea deciziei de sancționare. Inclusiv analizele distribuite exclusiv clienților erau considerate problematice, din cauza posibilității de a ajunge la alte bănci.

Prognozele vizate privesc:

cotațiile ROBOR la 3 luni;

inflația;

rata-cheie a băncii centrale;

dinamica produsului intern brut (PIB).

Consiliul Concurenței consideră că astfel de estimări pot transmite semnale de preț între bănci. Profit.ro notează, drept contraargumente, că prognozele eșuează frecvent, sunt infirmate de realitate și sunt revizuite constant, iar analiștii băncilor participante la paneluri din alte țări publică prognoze adesea mai detaliate decât cele disponibile public în România.

ING Bank a suspendat provizoriu analizele și estimările privind economia românească în urma deciziei Consiliului Concurenței. Rapoartele băncii olandeze au fost reluate recent.