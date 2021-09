De Black Friday 2021, pe 12 Noiembrie, vă puteți bucura de reduceri considerabile la cei mai importanți retaileri din țară

De departe, perioadele de reduceri în magazine sunt cele mai căutate de oameni, având posibilitatea de a își achiziționă produsele dorite la prețuri mult mai mici în comparație cu o perioadă normală din an. În plus, nu doar cumpărătorii au de câștigat, dar în perioadele de reduceri, magazinele fie ele cele fizice fie ele cele online, au și cele mai mari încasări.

O astfel de perioadă, este reprezentată de un eveniment foarte important la nivel mondial – Black Friday 2021.

Black Friday este un eveniment extrem de important la nivel global în ziua de astăzi, eveniment care a luat naștere în Statele Unite ale Americii și unde are loc vineri imediat după Ziua Recunoștinței care se sărbătorește în ultima zi de joi din luna Noiembrie. Deci, Black Friday are loc în ultima zi de vineri din aceeași lună.

Ziua de Black Friday este practic acel moment în care atât cei mai mari retaileri cât și cei aflați la început de drum, oferă reduceri considerabile pentru acele stocuri care necesită lichidare de stoc astfel încât să se poată introduce noi mărfuri spre vânzare. La început cel puțin, reducerile marcau lichidarea stocurilor vechi, însă, în prezent, reducerile se aplică atât pe cele mai vechi stocuri, cât și pentru cele mai proaspete stocuri și recente produse lansate pe piață.

Reducerile se aplică atât în cazul magazinelor fizice, însă adevărata explozie de reduceri are loc online, prin intermediul site-urilor fiecărui magazin în parte. Tocmai din acest motiv, au existat și pot exista situații în care, site-urile cedează din pricina unui număr foarte mare de accesări simultane.

Black Friday este un adevărat fenomen care s-a răspândit extrem de mult într-un număr foarte mare de țări, în special în ultimul deceniu.

De exemplu, la noi în țară, Black Friday a apărut pentru prima dată în urmă cu fix un deceniu. Deși la început, în anul 2011 acest eveniment dedicat reducerilor a fost extrem de mic, de la an la an, oamenii au devenit din ce în ce mai interesați de fenomen și au început să profite din ce în ce mai mult de toate produsele care sunt disponibile la prețuri foarte mici. Conceptul care nu a apărut brusc ci a fost asimilat treptat începând cu marile lanțuri de magazine. Introdus inițial de magazinele internaționale care sunt disponibile în România, Vinerea Neagră sau Black Friday a demonstrat că este un concept de succes încă de la primele apariții pe piață. Din fericire, la noi în țară în acesta perioadă nu s-au sesizat incidente majore poate și pentru că majoritatea oamenilor aleg să comande online, evitând astfel frenezia din magazine. Singurele probleme în acest sens cauzate de „aglomerație”, se referă la faptul că site-urile pot ceda sub presiunea numărului mare de accesări.

Acest eveniment important al marilor reduceri de Black Friday, marchează în mod tradițional începutul perioadei cumpărăturilor care se realizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Atât în Statele Unite ale Americii cât și în România, Black Friday este o zi care nu are o dată fixă pentru că este planificată anual. Peste ocean Black Friday este imediat după Ziua Recunoștinței pe când la noi, lucrurile pot varia de la an la an în funcție de anumiți factori.

În România, este destul de greu că Black Friday să se poată organiza chiar la finalul lunii Noiembrie, datorită faptului că, ziua de 30 Noiembrie și ziua de 1 Decembrie sunt zile libere declarate de stat, fapt pentru care, din punct de vedere logistic, clienții ar avea de suferit în ceea ce privește livrarea în timp util a produselor comandate.

Pentru simplul fapt că discutăm despre cea mai populară campanie de reduceri atât din lume cât și din România, campanie de reduceri care se bucură de un real succes care cu siguranță nu poate fi egalat prea curând, acest eveniment atrage de la an la an mai multe magazine și reușește să creeze mai mult entuziasm de fiecare dată. Din acest motiv, navigarea listelor de oferte ale magazinelor participante poate deveni adesea ușor haotica dar totuși, de la un an la altul, această problemă este din ce în ce mai mica. Serverele care găzduiesc site-urile marilor magazine pot avea probleme din cauza exploziei de trafic în perioada promoțiilor și astfel devin greu de navigat iar acest aspect este unul foarte normal.

Deși pare că mai este suficient timp, zilele se scurg rapid și ne apropiem cu pași repezi de momentul Black Friday 2021. Astfel, este recomandat că din această perioadă, fiecare persoană în parte, trebuie să își verifice listele de cumpărături. De asemenea, daca cei care doresc să achiziționeze produsele dorite trebuie să înceapă să se mobilizeze, atât vânzătorii precum cei mai mici cât sau cei mai mari retaileri trebuie să înceapă să se pregătească din timp pentru Black Friday, astfel încât să poată asigura stocurile necesare pentru o amploare atât de mare de cumpărături.

În ceea ce privește ziua de Black Friday, la Quickmobile, aceasta este stabilită în data de 12 Noiembrie astfel încât comenzile să poată ajunge la clienți în timp util. De asemenea, pentru ca acest eveniment să fie unul ideal și să nu își piardă farmecul, Black Friday sau ”Vinerea Neagră” in limba romana, este important să țină o singură zi, iar scenariul perfect este acela în care tot mai mulți retaileri se alătură acestei idei de tradiție, precum cei de la Quickmobile.