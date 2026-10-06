Nuclearelectrica le cere acționarilor să aprobe un împrumut cumulat de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Votul este programat pentru 29/30 octombrie 2026, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Documentul companiei transmis Bursei de Valori București, redat de News.ro, cere aprobarea: „contractării, de către SNN, în calitate de împrumutat, a unei finanțări cumulate, în valoare de 800 de milioane de euro, de la Banca Europeană de Investiții, pentru finanțarea Proiectului «Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă”. Nuclearelectrica, tranzacționată la bursă cu simbolul SNN, administrează cele două reactoare ale centralei.

Finanțarea ar urma să fie împărțită în două contracte de câte 400 de milioane de euro. Semnarea lor este prevăzută succesiv, primul estimativ în 2026, iar al doilea la începutul anului 2027.

Acționarii trebuie să aprobe atât încheierea contractelor, cât și mandatarea directorului general și a directorului financiar, ori a împuterniciților acestora, pentru semnarea lor și îndeplinirea formalităților necesare intrării în vigoare.

Dobânda va fi aleasă la fiecare utilizare a împrumutului

Mandatul propus conducerii include stabilirea tipului dobânzii, fixă sau variabilă, la fiecare tragere, adică la fiecare utilizare a banilor din împrumut, potrivit ZF.ro. Contractele sunt încă negociate cu banca, iar forma finală va fi aprobată de consiliul de administrație.

Aprobarea acordării finanțării de către bancă a precedat demersul actual al companiei. În comunicatul din iulie 2026, Nuclearelectrica anunța: „S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica) anunță că Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat în data de 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă (Proiectul), ceea ce pentru România și industria energetică nucleară, în general, reprezintă o finanțare istorică”.

Strategia proiectului combină capitalul propriu al companiei cu împrumuturi și garanții obținute de la instituții financiare internaționale, agenții de credit export și bănci comerciale. Finanțarea din surse atrase este organizată în două etape, corelate cu graficul lucrărilor.

Pentru etapa preliminară, compania a semnat la 24 septembrie 2025 un împrumut distinct, de 540 de milioane de euro, cu un grup de bănci condus de JP Morgan SE, în calitate de organizator al finanțării, conform documentului prezentat de Digi24.

Renunțarea la grant mărește necesarul de împrumuturi și fonduri proprii

În aprilie 2026, Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a verifica dacă sprijinul public propus de România pentru retehnologizare și prelungirea duratei de viață a reactorului respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

Pachetul examinat atunci cuprindea patru măsuri:

Un grant de 600 de milioane de euro din Fondul de Modernizare.

Garanții de stat pentru împrumuturile necesare investiției.

Un contract bidirecțional pentru diferență, mecanism menit să asigure venituri stabile centralei, pe o durată de 30 de ani.

Un mecanism de protecție în cazul modificărilor de reglementare intervenite în timpul construcției și exploatării.

Ulterior, în mai 2026, statul român a informat Comisia că renunță la grant și că înlocuiește această finanțare cu împrumuturi mai mari și contribuții suplimentare din sursele proprii ale companiei. Memorandumul guvernamental analizat de Profit.ro arată că schimbarea crește semnificativ gradul de îndatorare al Nuclearelectrica.

Prin același memorandum, Guvernul a aprobat ca societatea să distribuie în 2026 dividende reprezentând numai 50% din profit. Documentul consemna și finalizarea, la începutul lunii mai 2026, a analizei financiare și de risc realizate de BEI pentru proiect.

Costurile proiectului urmează să fie reevaluate

Studiul de fezabilitate, documentul care fundamentează soluția tehnică și costurile investiției, a fost elaborat în 2022 și actualizat în 2024. Acționarii au aprobat această actualizare în ianuarie 2025, când costul total, inclusiv finanțarea, era estimat la peste 3,79 miliarde de euro.

Compania a lansat o licitație pentru servicii de consultanță necesare unei a doua actualizări și reestimării costurilor. Achiziția este evaluată la 838.224 de lei plus taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar atribuirea contractului este urmărită până la sfârșitul lunii februarie 2027.

În documentația de atribuire, Nuclearelectrica explică faptul că revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați anterior este necesară din cauza unor factori tehnici, economici și de management al riscului apăruți după etapa de proiectare conceptuală. Aceștia au impact asupra scenariului tehnico-economic, bugetului proiectului și surselor de finanțare.

Memorandumul guvernamental indică o valoare totală a retehnologizării de peste 20,8 miliarde de lei. Până în 2025 inclusiv fuseseră cheltuite aproximativ 3,02 miliarde de lei, iar necesarul pentru 2026 este de 2,84 miliarde de lei.

Oprirea reactorului va reduce producția și veniturile companiei

Proiectul se află în a doua fază de dezvoltare. Aceasta include obținerea autorizațiilor, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, achiziția materialelor și echipamentelor și asigurarea finanțării. Lucrările civile au început în 2025 și au continuat în 2026, fiind realizată și prima turnare continuă de beton.

Faza a treia este programată pentru 2027-2030 și presupune oprirea Unității 1 pentru lucrările majore, inclusiv înlocuirea tuburilor reactorului. Vor urma testele tehnologice, recepția și dezafectarea facilităților temporare, cu reluarea operațiunilor prevăzută în 2030.

Potrivit memorandumului guvernamental, oprirea va reduce producția de energie electrică a Nuclearelectrica cu 50%, iar veniturile vor scădea proporțional. Cheltuielile nu se vor diminua în aceeași proporție, deoarece o parte sunt fixe și vor continua pe durata lucrărilor. Documentul estimează astfel o reducere a performanței financiare care susține finanțarea investițiilor în derulare.

Anterior acestei opriri, compania a raportat o creștere a profitului net de 40,4% în exercițiul financiar 2025 față de 2024 și de 72% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului anterior. Oficialii societății susțin că rezultatele și stabilitatea financiară permit continuarea investițiilor într-un climat volatil.

Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica la momentul declarației despre finanțare, considera participarea băncilor internaționale o validare a gestionării tehnice, operaționale și financiare a proiectului. El afirma că lucrările respectă standardele industriei nucleare și că reactorul retehnologizat va asigura 9% pe an din energia României în perioada 2030-2060.

Unitatea a intrat în funcțiune în 1996 și a livrat peste 150 de milioane de megawați-oră de energie. Factorul de capacitate, indicator al producției realizate în raport cu potențialul maxim, depășește 90%, nivel care o plasează între primele trei reactoare nucleare la nivel global după acest criteriu. Exploatarea sa a evitat emiterea a 145 de milioane de tone de dioxid de carbon.

Compania pregătește vânzări de energie pe termen lung

Acționarii au aprobat strategia de ofertare și tranzacționare a energiei pentru 2027-2046, inclusiv propunerea unui contract pe 20 de ani și oferta de contractare. Contractele vor fi negociate și semnate cu câștigătorii unei licitații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de companie.

Oferta privește 400 de megawați cu livrare în bandă, adică o putere livrată constant, în perioada 1 ianuarie 2027-31 decembrie 2046. Aceasta este împărțită în trei loturi de câte 100 de megawați și două de câte 50 de megawați.

Documentul estimează valoarea minimă a contractelor la aproximativ 5,6 miliarde de euro, pentru cantitatea minimă contractuală anuală și fără inflație adăugată. Valoarea depășește costul lucrărilor de retehnologizare, conform justificării cantității propuse spre vânzare.

Procesul de contractare are trei etape:

Negocierea clauzelor cu partenerii care îndeplinesc criteriile prudențiale de eligibilitate, cu o durată estimată de 30 de zile.

Licitația electronică, estimată să dureze o zi.

Obținerea aprobărilor corporative de către vânzător și, după caz, cumpărători, inclusiv acordul final al finanțatorilor proiectului, cu o durată estimată de 40 de zile.

Dacă întreaga cantitate propusă nu este contractată, societatea își rezervă dreptul de a relua sau anula procesul. Prețul minim de vânzare aferent fiecărei licitații va fi stabilit în urma sesiunii electronice organizate pe platforma de tranzacționare.

Cantitatea livrată poate varia anual prin opțiunile de nelivrare prevăzute pentru opriri planificate, de 45 de zile pe an, și neplanificate, de 10 zile pe an. Aceste condiții urmăresc protejarea vânzătorului față de riscul de piață în perioadele de oprire.

Nuclearelectrica a propus tranzacționarea pe Bursa Română de Mărfuri, unde tariful este de 0,01 lei pe megawat-oră și se aplică numai cumpărătorului. Comparația prezentată în document este cu platforma OPCOM, unde tariful este de 0,05 lei pe megawat-oră și revine ambelor părți contractante.

Acționarii vor vota și rectificarea bugetului

Adunarea extraordinară va analiza și acordul dintre Nuclearelectrica și statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, privind drepturile și obligațiile lor ca acționari ai Energonuclear, compania de proiect pentru Unitățile 3 și 4. Adunarea ordinară va vota rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026.

Ordinea de zi inițială, publicată la 21 septembrie la cererea Ministerului Energiei, care deține 82,5% din acțiuni, prevedea declanșarea selecției pentru cinci administratori. Mandatele acestora expiră în februarie 2027. Tot atunci a fost propusă eliminarea cheltuielilor de reprezentare, transport, cazare și diurnă din beneficiile administratorilor.

Raportul privind completarea ordinii de zi a fost publicat după închiderea ședinței bursiere de marți, 6 octombrie. În acea ședință, acțiunile companiei au crescut cu 4,4%, la 61,7 lei, pentru o capitalizare, adică o valoare bursieră, de 17,8 miliarde de lei, echivalentul a 3,4 miliarde de euro.

Documentele aferente noilor puncte supuse votului vor fi publicate la 15 octombrie 2026.

SNN a mai transmis: „Necesitatea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați anterior rezidă în convergența unor factori tehnici, economici și de management al riscului, apăruți ulterior etapei de proiectare conceptuală, cu impact asupra scopului ( scope, în engleză, definiția aici – n.r.) scenariului tehnico-economic, aprobat anterior, bugetului proiectului și surselor de finanțare aferente”.