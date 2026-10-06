Familiile care nu pot sau nu aleg să plătească o activitate din „Școala altfel” au dreptul la o alternativă gratuită similară pentru copil. Alegerea contează pentru buget: un bilet de film sau intrarea într-un muzeu poate însemna câteva zeci de lei, iar o excursie poate ajunge la câteva sute de lei.

„Pe scurt, cam asta spune regula: dacă există o activitate cu plată, școala trebuie să găsească și o alternativă gratuită, însă realitatea din teren contrazice acest aspect, pentru că, de multe ori, părinții plătesc”, a declarat Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24, în reportajul Digi24.

Școala trebuie să asigure și participarea fără plată

Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 6.479/2023 prevede că, dacă oferta pentru „Școala altfel” include activități care presupun costuri pentru părinți, școala trebuie să ofere și alternative gratuite similare. O excursie contra cost nu poate fi singura posibilitate de participare la program.

Pentru activitățile care implică sprijin financiar există și o obligație privind resursele: unitatea de învățământ trebuie să se asigure că pot participa toți copiii din grupa sau clasa care au optat pentru ele.

Învățătorul sau dirigintele prezintă oferta elevilor și părinților, centralizează înscrierile și oferă clarificări despre activitățile propuse. Familia poate discuta cu acesta alegerea copilului înainte de confirmarea participării.

Pașii pentru înscrierea la o activitate fără costuri sunt:

Solicitarea informațiilor despre alternativa gratuită și despre modalitatea de înscriere a copilului la aceasta.

Clarificarea costului și a locului de desfășurare pentru fiecare opțiune, precum și a programului copilului, înainte de confirmarea participării.

Verificarea orarului și a repartizării pe activități, pe care școala trebuie să le comunice cu cel puțin două săptămâni înaintea programului.

Participarea rămâne parte a activității școlare. Articolul 20 al metodologiei prevede înscrierea absențelor în catalog, la rubrica „Purtare”. Părintele care refuză excursia cu plată trebuie să clarifice la ce activitate gratuită va merge copilul.

Părintele poate cere în scris aplicarea metodologiei

Dacă oferta școlii nu include o variantă gratuită, familia poate solicita intervenția conducerii. Demersul privește organizarea participării copilului în condițiile prevăzute de metodologie.

Dacă școala nu oferă o alternativă gratuită similară, părintele poate depune la conducerea școlii o solicitare scrisă pentru aplicarea metodologiei, potrivit recomandării Playtech privind acest demers.

Păstrează numărul de înregistrare al solicitării și răspunsul primit.

Dacă situația nu se rezolvă la nivelul școlii, poate sesiza inspectoratul școlar competent.

Votul părinților nu face contribuția obligatorie

Pentru banii destinați bazei materiale a școlii, adică spațiilor și dotărilor acesteia, se aplică reguli distincte. Articolul 165 alineatul (1) din regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024 permite comitetului de părinți să decidă susținerea acesteia, inclusiv financiar, printr-o asociație de părinți cu personalitate juridică. Hotărârea comitetului nu este obligatorie pentru fiecare familie, conform regulamentului de organizare și funcționare a școlilor.

Alineatul (3) interzice implicarea elevilor sau a personalului școlii în strângerea și gestionarea acestor fonduri. O asemenea implicare constituie abatere disciplinară.

Contribuția pentru dotările școlii și plata unui serviciu către un operator, precum cumpărarea unui bilet de intrare, sunt situații diferite. Reglementarea fondurilor părinților nu înlocuiește obligațiile privind oferta de activități din program.

Cheltuielile apar încă de la grădiniță

Adina, mamă a doi copii, spune că plățile pentru „Școala altfel” au început pentru familia sa încă din perioada grădiniței. Despre suma cerută și posibilitățile părinților, aceasta a declarat în reportaj: „Cam 70 de lei de copil. Sunt părinți care nu își permit, sincer. Pentru salariile care există în țară, în momentul de față, sunt foarte costisitoare cheltuielile școlare”.

Arina, profesoară de limba franceză și dirigintă la clasa a VIII-a, spune că la școala unde predă programul este stabilit pentru decembrie. Pregătirile au început deja, inclusiv cele financiare.

Întrebată despre familiile care nu își permit activitățile, profesoara a propus sprijinul celorlalți părinți: „Eu cred că am putea face apel la ceilalți părinți, care au o situație mai bună și care să contribuie fiecare cu câte puțin. Până la urmă, nu am lăsa ca elevul să nu participe la activitatea propusă”.

Directorii cer resurse pentru organizarea programelor

„Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” rămân în orarul elevilor. Digi24 precizează că, deocamdată, nu există un mecanism național clar de finanțare a activităților cu plată din cele două programe. Directorii cer Ministerului Educației o organizare mai clară și identificarea unei finanțări pentru desfășurarea activităților.

Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean Timișoara, a explicat problema resurselor în reportaj: „Aceste săptămâni, care sunt preluate din cultura occidentală, au venit, din păcate, fără resursele pe care autoritățile trebuiau să le identifice. Trebuie menținute, dar trebuie găsite și resursele”.

Oana Miclău, directoarea Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, susține comasarea programelor și estimează amploarea sprijinului pentru această variantă astfel: „Peste 80%, să nu spun chiar 90%, cu siguranță și-ar dori cel puțin o comasare între programul ‘Școala Altfel’ și ‘Săptămâna Verde’”. Procentele exprimă aprecierea directoarei.

Elevii cer să participe la alegerea activităților. Un adolescent intervievat a formulat propunerea astfel: „Activitățile să fie centrate pe elev și pe pasiunile lui, dorințele lui, ceea ce vrea el să promoveze în viitor”.