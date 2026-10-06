Fondatorii din România care au un concept de afacere, dar nu au încă o companie înregistrată, pot solicita până la 30.000 de euro pe echipă prin programul european Spark. Prima serie se adresează proiectelor bazate pe tehnologie din modă, arhitectură și materiale inovatoare, iar sprijinul include finanțare și pregătire pentru dezvoltarea afacerii.

EIT Culture & Creativity a lansat marți, 6 octombrie 2026, apelul New Ventures in Creative Tech (Spark), cu un buget total de 1,05 milioane de euro, potrivit StartupCafe. Suma acordată unei echipe este plafonul disponibil pentru participanții selectați, nu o alocare automată la înscriere.

Pot aplica persoane fizice și echipe mici care nu au o companie înregistrată

Apelul vizează fondatori aflați la început de drum, care lucrează deja la testarea, construirea și validarea unei soluții. Finanțarea urmărește transformarea conceptului într-o afacere viabilă comercial, capabilă să se extindă.

Condițiile de eligibilitate anunțate sunt:

Solicitantul este o persoană fizică sau o echipă multidisciplinară mică, adică o echipă care reunește competențe din domenii diferite.

Există un concept de afacere inovator, iar fondatorii nu au o companie înregistrată.

Afacerea urmărită trebuie să fie orientată spre profit, bazată pe tehnologie și scalabilă, adică să se poată dezvolta la scară mai mare, în sectoarele și industriile culturale și creative.

Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-un stat membru al Uniunii Europene, inclusiv România, sau într-o țară asociată programului Horizon Europe.

Pentru această serie, domeniul vizat este cel al Materialelor și Mediului Construit. Sunt incluse moda, arhitectura, materialele avansate și cele circulare, legate de reutilizarea resurselor. Încadrarea proiectului în aceste domenii face parte din orientarea apelului către afaceri creative bazate pe tehnologie. Programele viitoare se vor extinde și către alte sectoare, iar detaliile vor fi anunțate ulterior.

Programul începe cu pregătire fizică și continuă online

Echipele selectate primesc sprijin pentru crearea și dezvoltarea afacerii, de la verificarea soluției până la pregătirea comercială. Parcursul combină lucrul direct cu specialiști, mentoratul și accesul la parteneri europeni:

La început are loc CreaTech Startup Sprint, o sesiune intensivă de pregătire desfășurată fizic într-un oraș european. Fondatorii lucrează cu experți internaționali, îndrumători și alți antreprenori pentru a verifica dacă soluția propusă răspunde problemei identificate.

Urmează un parcurs online de nouă luni, cu un îndrumător desemnat și mentori internaționali. Acesta include pregătire în afaceri și ateliere tematice susținute de specialiști cu experiență în industrie și business.

Dezvoltarea proiectelor este susținută prin parteneriatele tehnologice ale organizației, iar participarea la evenimente europene importante oferă vizibilitate afacerilor participante.

Fondatorii intră și într-o comunitate de antreprenori care lucrează la provocări similare. Rețeaua paneuropeană la care primesc acces reunește investitori, universități și organizații de cercetare, instituții culturale și parteneri din industrie.

Aceste contacte sunt oferite pentru testarea ideilor, construirea de parteneriate și accesul la expertiză și rețele de investiții pe parcursul dezvoltării afacerii în Europa.

Spark deschide un parcurs care continuă cu alte două programe

Organizația plasează Spark la începutul traseului său de sprijin pentru afaceri. Etapa următoare este Shape, programul de accelerare, urmat de Scale, destinat perioadei de după accelerare.

Împreună, cele trei programe acoperă dezvoltarea de la pre-seed, etapa foarte timpurie a afacerii, până la Seria A, o etapă de finanțare pentru dezvoltarea companiei. Sprijinul urmărește pregătirea pentru atragerea de investiții și extinderea internațională.

„Europa nu duce lipsă de talent creativ, idei sau ambiție antreprenorială. Provocarea este să transformăm o parte cât mai mare din acest potențial în afaceri care se pot dezvolta la scară largă”, a declarat Anette Schaefer, CEO al EIT Culture & Creativity, adică director executiv, în comunicatul de lansare.

„Pentru asta sunt necesare conexiuni mai bune între fondatori, industrie și investitori, o mai bună pregătire pentru atragerea de investiții și căi mai clare către capital pe măsură ce companiile cresc. Rolul nostru este să contribuim la construirea acestor conexiuni, astfel încât mai multe afaceri creative să poată crește pornind din Europa”, a adăugat Schaefer.

Bugetul apelului face parte din alocările pentru economia creativă

În 2026, EIT Culture & Creativity a alocat în total 26,75 milioane de euro sectoarelor și industriilor culturale și creative din Europa. Organizația susține atât dezvoltarea afacerilor, cât și competențele și introducerea pe piață a inovațiilor validate.

Conform cifrelor din comunicatul organizației, sectorul cultural și creativ contribuie cu 5,3% la produsul intern brut al Uniunii Europene (PIB-ul UE) și susține 8,7 milioane de locuri de muncă. La nivel global, comunicatul estimează că economia creativă va ajunge la aproape 10% din produsul intern brut mondial până în 2030.

EIT Culture & Creativity a fost înființată în 2023 de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), organism independent al Uniunii Europene. Parteneriatul oferă finanțare, cunoștințe și sprijin adaptat beneficiarilor, conectând cercetarea, industria, mediul academic și instituțiile culturale.

Direcțiile strategice inițiale acoperă cinci sectoare: arhitectura, jocurile video, moda, patrimoniul cultural și media audiovizuală. Organizația operează în peste 30 de țări și are sediul central la Köln. Cele șase centre regionale sunt la Amsterdam, Barcelona, Bologna, Helsinki, Košice și Viena.

Înscrierile se închid pe 16 noiembrie 2026

Depunerea aplicațiilor se face online. Pagina apelului Spark cuprinde criteriile complete de eligibilitate, calendarul și detaliile privind depunerea cererii de finanțare.

Fondatorii interesați pot participa, cu înscriere online, la sesiunile de informare programate pentru 20 octombrie și 10 noiembrie 2026. Termenul de depunere a aplicațiilor este 16 noiembrie 2026, ora 18:00 în România.