Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025. România va fi martoră la spectacolul „Lunii Sângerii”

Pe 7 septembrie 2025, cerul nopții va fi scena unui fenomen astronomic rar și spectaculos: o eclipsă totală de Lună, cunoscută popular sub denumirea de „Lună Sângerie”. Evenimentul va fi vizibil și din România, oferind pasionaților de astronomie și publicului larg ocazia de a observa un spectacol unic, fără riscuri pentru sănătatea ochilor și fără echipamente speciale obligatorii.

Această eclipsă marchează a doua și ultima eclipsă totală de Lună din anul 2025 și va rămâne în memoria celor care o vor urmări, pentru că următoarea vizibilă din România va mai întârzia câțiva ani.

Cum se produce o eclipsă de Lună

O eclipsă de Lună are loc atunci când Pământul se interpune exact între Soare și Lună, blocând razele solare să ajungă direct pe satelitul natural. Umbra planetei noastre se proiectează astfel asupra Lunii, iar aceasta își schimbă aspectul, trecând de la o lumină argintie la o culoare ruginită, roșiatică.

Nu orice Lună plină aduce o eclipsă, deoarece orbita Lunii este ușor înclinată față de planul orbitei Pământului. Doar în momentele în care cele trei corpuri cerești se aliniază perfect, se poate observa fenomenul. Statistic, apar câteva eclipse de Lună în fiecare an, dar nu toate sunt totale și nu toate sunt vizibile din aceleași zone geografice.

Eclipsa totală reprezintă faza cea mai spectaculoasă, atunci când Luna intră complet în umbra Pământului. În loc să dispară complet din peisaj, discul lunar se colorează în roșu. Acest fenomen este explicat de împrăștierea Rayleigh, același proces fizic care face cerul să pară albastru în timpul zilei și roșiatic la răsărit sau apus.

De ce devine Luna roșie în timpul unei eclipse

Când razele Soarelui trec prin atmosfera Pământului, lungimile de undă mai scurte (albastru, violet) sunt dispersate, iar cele mai lungi (roșu, portocaliu) reușesc să traverseze atmosfera și sunt refractate către umbra centrală. În timpul eclipsei, aceste unde roșii se proiectează pe discul lunar, transformându-l într-o sferă strălucitoare cu nuanțe de roșu intens sau ruginiu.

De aici provine și denumirea de „Lună Sângerie”, care fascinează atât oamenii de știință, cât și publicul pasionat de fenomene rare. Intensitatea culorii depinde de compoziția atmosferei, de prezența particulelor de praf sau a norilor vulcanici și de gradul de poluare.

Programul eclipsei din 7 septembrie 2025

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 va putea fi urmărită din Asia, Africa centrală și de est, Australia și o parte a Europei. România se află printre zonele favorizate, ceea ce transformă evenimentul într-o ocazie de neratat.

Faza de totalitate va începe la ora 17:30 UTC (20:30, ora României). Momentul de maximă intensitate va fi atins în jurul orei 18:11 UTC (21:11 ora României), iar totalitatea se va încheia la 18:51 UTC (21:51 ora României). Durata întregului spectacol, inclusiv fazele de penumbră și parțiale, va depăși 3 ore, dar momentul central – atunci când Luna va fi complet roșie – va dura aproximativ 82 de minute.

Aceasta este prima eclipsă totală vizibilă din România după o pauză de șase ani, ceea ce îi conferă și mai multă importanță pentru public și comunitatea științifică.

Cum poți urmări eclipsa

Spre deosebire de o eclipsă de Soare, care necesită filtre speciale pentru protecția ochilor, eclipsa de Lună este complet sigură pentru a fi observată cu ochiul liber. Totuși, folosirea unui binoclu sau a unui telescop de mici dimensiuni poate îmbogăți experiența, scoțând în evidență nuanțele subtile și detaliile de pe suprafața Lunii.

Pentru cei care nu se află într-o zonă favorabilă, evenimentul va fi transmis online de Virtual Telescope Project, proiect coordonat de astrofizicianul italian Gianluca Masi. Platforma va difuza eclipsa în direct pe YouTube, astfel încât fenomenul va putea fi urmărit la nivel global.

De ce este eclipsa din septembrie 2025 specială

Există câteva motive care fac această eclipsă de Lună unică:

Are loc la mai puțin de trei zile înainte ca Luna să atingă perigeul , punctul cel mai apropiat de Pământ. Astfel, discul lunar va părea mai mare decât de obicei, fenomen cunoscut și sub numele de „Superlună”. O combinație între o eclipsă totală și o Lună aflată la perigeu transformă evenimentul într-un spectacol vizual de excepție.

Este a doua eclipsă totală de Lună din 2025 și ultima vizibilă din România până în decembrie 2028. Prin urmare, reprezintă o raritate pentru publicul din țara noastră.

Oferă ocazia pasionaților de astronomie să organizeze observații colective, tabere astronomice sau sesiuni educative în școli și universități.

Următoarele eclipse totale de Lună

După fenomenul din 7 septembrie 2025, următoarea eclipsă totală de Lună va avea loc pe 3 martie 2026. Aceasta nu va fi vizibilă din Europa în totalitate, fiind favorizată America de Nord, Australia și Asia de Est.

În România, publicul va trebui să aștepte până la 31 decembrie 2028 pentru a admira din nou o eclipsă totală completă. Acest decalaj subliniază de ce evenimentul din 2025 trebuie marcat ca o oportunitate de neratat pentru toți cei care vor să se bucure de frumusețea cerului.

Eclipsa în istorie și cultură

De-a lungul timpului, eclipsele de Lună au fost privite cu fascinație, dar și cu teamă. În multe culturi antice, o eclipsă era interpretată ca un semn divin, uneori de rău augur. Chinezii credeau că un dragon înghite Luna, iar pentru a o salva, oamenii băteau tobe sau făceau zgomote puternice.

În mitologia nordică, un lup uriaș era considerat responsabil pentru „devorarea” Lunii. În alte culturi, eclipsa era asociată cu începuturi noi, cu schimbări majore sau cu evenimente importante în viața comunității.

Astăzi, știința a înlăturat misterele și a oferit explicații clare, dar aura de magie a fenomenului rămâne intactă, fiind o combinație rară între frumusețea vizuală și interesul științific.

Eclipsa și impactul ei asupra științei

Eclipsele nu sunt doar spectacole vizuale, ci și oportunități științifice. Astronomii le folosesc pentru a studia atmosfera Pământului, pentru a analiza compoziția acesteia și pentru a măsura refracția luminii.

De asemenea, prin observarea luminii reflectate de Lună în timpul unei eclipse, oamenii de știință pot înțelege mai bine efectele poluării, norilor de praf sau chiar ale erupțiilor vulcanice asupra atmosferei.

Pentru educatori și profesori, o eclipsă este o lecție practică ideală pentru a atrage atenția elevilor asupra astronomiei și a legilor naturii.

Deși din punct de vedere științific eclipsa este explicată prin legile fizicii și astronomiei, mulți oameni îi acordă și o semnificație astrologică. În astrologie, o eclipsă totală de Lună este asociată cu emoții puternice, schimbări bruște sau încheierea unor etape din viață.

Chiar dacă interpretările astrologice diferă de la o tradiție la alta, cert este că fenomenul reușește să trezească un interes general, atrăgând atât curioșii cât și pasionații de simbolistică.

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 va fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului, mai ales pentru România. O combinație rară între eclipsă și Superlună va transforma seara într-un spectacol vizual unic, vizibil fără echipamente costisitoare și fără riscuri.

De la frumusețea vizuală și interesul științific până la interpretările culturale și astrologice, eclipsa rămâne un fenomen care fascinează omenirea de milenii. Este o ocazie de a ridica privirea spre cer și de a conștientiza locul nostru în Univers, într-un spectacol cosmic care leagă știința de emoție și rațiunea de uimire.