Porumbul pentru export din zona Constanța, Varna și Burgas se menține la aproximativ 240 euro/tonă pentru noiembrie și 241 euro/tonă pentru decembrie, în condiții FOB, adică încărcat la bordul navei. Oferta ucraineană de pe Dunăre este mai ieftină, la aproximativ 199 dolari/tonă FOB Dunăre, însă problemele logistice limitează livrările.

Volumele comerciale din zona celor trei porturi sunt reduse, iar cumpărătorii rămân prudenți, potrivit AgroIntel.

În Ucraina, reperul CPT, care include transportul plătit până la destinația convenită, este de aproximativ 204 dolari/tonă. Acesta reprezintă o condiție de livrare diferită de prețul porumbului încărcat pe navă.

Transportul limitează livrările ucrainene

Costurile ridicate de transport, blocajele de la Sulina și atacurile asupra infrastructurii portuare și energetice restrâng fluxurile de porumb ucrainean. La finalul săptămânii precedente, aproximativ 125 de nave așteptau la încărcare.

În Rusia, livrările de porumb rămân reduse. În Marea Azov erau în curs de încărcare 6.200 de tone, în timp ce prin Marea Caspică erau expediate aproximativ 11.100 de tone săptămânal.

Pe piața fizică din Constanța, porumbul urcă și rapița pierde teren

Miercuri, 7 octombrie 2026, porumbul a câștigat un euro pe tonă, circa 5 lei, pe piața fizică din Constanța. Orzul furajer a pierdut 3 euro/tonă, circa 16 lei, cea mai mare scădere dintre cereale. Rapița a avut corecția cea mai amplă dintre produsele urmărite: 8 euro/tonă, circa 43 lei, până la cel mai scăzut nivel din ultimele săptămâni.

Grâul de panificație și cel furajer au păstrat nivelurile de marți, 6 octombrie. Floarea-soarelui a rămas neschimbată pentru a treia zi consecutivă.

Cotațiile DAP Constanța, pentru marfa livrată la destinație, înainte de descărcare, sunt următoarele. Echivalentele în lei folosesc cursul de 5,35 lei/euro:

Grâu de panificație: 234 euro/tonă, circa 1.252 lei/tonă.

Grâu furajer: 220 euro/tonă, circa 1.177 lei/tonă.

Porumb: 228 euro/tonă, circa 1.220 lei/tonă.

Orz furajer: 212 euro/tonă, circa 1.134 lei/tonă.

Floarea-soarelui: 476 euro/tonă, circa 2.547 lei/tonă.

Rapiță: 509 euro/tonă, circa 2.723 lei/tonă.

Grâul de la Paris scade după patru ședințe de creștere

Pe Euronext, contractul pentru grâu cu termen în decembrie a coborât la 244 euro/tonă. Retragerea vine după patru sesiuni consecutive de creștere, ultima fiind cea de marți, susținută de noile atacuri asupra navelor din Marea Neagră.

Perturbările provocate de război susțin prețurile. Atacurile pot afecta exporturile ucrainene pe Dunăre și pot reprezenta o amenințare pentru apele românești și bulgare. În sens opus, stabilizarea euro și semnele că Rusia își extinde exporturile prin porturile baltice au temperat avansul grâului.

Porumbul Euronext încearcă să se stabilizeze. La Chicago, contractul cel mai activ a pierdut 0,8%, sub presiunea dolarului mai puternic și a prudenței înaintea unei noi prognoze pentru recolta americană, afectată de vremea nefavorabilă.

La rapița MATIF, contractul din noiembrie a pierdut peste 10 euro/tonă, circa 54 lei, apropiindu-se de 510 euro/tonă, circa 2.729 lei/tonă. Contractul pentru februarie a coborât sub 560 euro/tonă. Soia de la Chicago a rămas stabilă, susținută de așteptările privind o nouă cerere din China.

Petrolul a urcat în dimineața de miercuri, 7 octombrie, după atacurile Houthi asupra infrastructurii și țintelor militare din Arabia Saudită. Această evoluție sprijină cererea de biocombustibili.

Recolta Marocului reduce necesarul de grâu francez

Exportatorii francezi estimează livrări de aproximativ 2,5 milioane de tone de grâu moale către Maroc între septembrie 2026 și mai 2027. În sezonul 2025/26, Franța livrase 3,5 milioane de tone, pe fondul secetei care afectase producția și calitatea recoltei marocane.

Precipitațiile mai bune au permis redresarea producției locale. Recolta Marocului a ajuns la 4,4 milioane de tone, de peste două ori mai mult decât în sezonul precedent.

Importurile Marocului au fost reluate în septembrie, iar Franța vânduse deja aproximativ 600.000 de tone numai în octombrie. Livrările viitoare depind de situația din Marea Neagră și de stocurile marocane, estimate la aproximativ 600.000 de tone, echivalentul consumului pentru circa două luni.

Ucraina se apropie de jumătatea planului de însămânțări

În Ucraina, suprafața însămânțată cu cereale de toamnă ajunsese la 2,52 milioane de hectare la 29 septembrie, adică 48,4% din planul de 5,211 milioane de hectare, conform datelor operative ale Ministerului Politicii Agrare și Alimentației. La aceeași dată din anul precedent, lucrările acopereau 2,57 milioane de hectare, reprezentând 47,4% din plan.

Stadiul lucrărilor diferă între culturi:

Grâul de toamnă ocupa 2,253 milioane de hectare, respectiv 49,6% din suprafața planificată.

Orzul de toamnă era însămânțat pe 209.900 de hectare, adică 35,4% din plan.

Secara acoperea 57.800 de hectare, echivalentul a 75,3% din plan.

Rapița de toamnă ajunsese la 1,041 milioane de hectare, adică 94,2% din suprafața prevăzută, față de 88,4% la aceeași dată în 2025.

Următorul reper așteptat de piața cerealelor este raportul USDA de vineri, 9 octombrie.