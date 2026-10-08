Ministerul Agriculturii (MADR) propune realocarea a 359.367,09 euro în bugetul sectorului apicol, pentru rambursarea cheltuielilor cu accesorii apicole, mătci și familii de albine. Banii ar urma să ajungă la intervențiile vizate în baza necesarului de finanțare rezultat după verificarea cererilor de către APIA.

Proiectul de ordin este publicat în transparență decizională, potrivit Agro TV. Suma provine din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și se redistribuie în interiorul bugetului destinat apiculturii, între intervenții din Planul strategic PAC 2023-2027.

Trei intervenții ar primi sumele redistribuite

Proiectul repartizează fondurile în funcție de tipul achizițiilor pentru care apicultorii au solicitat sprijin:

62.081,60 euro pentru intervenția IS-A 05-02-02, destinată accesoriilor apicole: uscător de polen, încălzitor pentru miere, topitor de ceară, maturatoare, centrifugă și mașină de descăpăcit.

111.615,93 euro pentru intervenția IS-A 06-01-01, care finanțează achiziționarea de mătci de albine pentru apicultură.

185.669,56 euro pentru intervenția IS-A 07-01-02, dedicată achiziționării de familii de albine pentru apicultură.

Finanțarea acestor achiziții ar fi suplimentată prin retragerea unor sume de la alte patru intervenții:

22.000 euro de la IS-A 01-02, pentru organizarea cursurilor de perfecționare în apicultură.

102.000 euro de la IS-A 02-01, pentru cheltuiala pe acțiune de promovare.

105.356,93 euro de la IS-A 05-03, pentru achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție.

130.010,16 euro de la IS-A 07-01, pentru sprijinul destinat analizei produselor apicole.

Rambursarea cheltuielilor rămâne în limitele plafoanelor aplicabile

Proiectul stabilește și cuantumurile unitare ale plăților APIA aferente anului 2026, adică sumele de sprijin pe unitate. Beneficiarii primesc bani prin rambursarea cheltuielilor eligibile, cele acceptate la finanțare, cu respectarea acestor cuantumuri și a plafoanelor aplicabile. Finanțarea provine din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Prin această măsură, MADR urmărește utilizarea integrală a fondurilor disponibile și acoperirea unei părți mai mari din cheltuielile eligibile solicitate de beneficiari, conform comunicatului ministerului. Proiectul de ordin și anexele sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată transparenței decizionale.

„Apicultorii au nevoie de acest sprijin pentru a-și acoperi cheltuielile și pentru a continua activitatea în stupine. Prin realocarea sumelor disponibile, direcționăm fondurile către intervențiile pentru care cererile eligibile depășesc bugetele alocate inițial. Pregătim, împreună cu APIA, etapele necesare pentru ca plățile să fie efectuate până la 15 octombrie”, a declarat Tánczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al agriculturii, în comunicatul MADR.

Termenul anunțat pentru plățile din 2026 coincide cu încheierea exercițiului financiar agricol.