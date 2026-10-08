Tribunalul București a respins ca inadmisibilă cererea furnizorului Getica 95 Com de reluare provizorie a livrărilor de energie de către Nuclearelectrica, într-un litigiu care privește cantități nelivrate cu o valoare contractuală de 14,04 milioane de lei. Soluția privește procedura de urgență, fără să stabilească dacă forța majoră exonerează producătorul de obligațiile contractuale.

Reducerea și ulterior suspendarea livrărilor au lăsat furnizorul fără 23.217,60 MWh, adică megawați-oră, de energie contractată, potrivit Informateca. Disputa acoperă șase contracte bilaterale încheiate pe platforma PCCB-LE-flex a OPCOM, pentru perioada de livrare cuprinsă între 1 iulie 2025 și 31 decembrie 2026.

Getica 95 Com a depus cererea la 18 august 2026. Livrările către companie fuseseră întrerupte complet începând cu 13 august, odată cu începerea opririi controlate a Unității 2 de la Cernavodă.

Getica a cerut avansurile înapoi pentru achiziții urgente

Furnizorul a solicitat regularizarea și restituirea sumelor achitate în avans pentru energia pe care nu a mai primit-o. A susținut că are nevoie de acești bani pentru a cumpăra urgent energie din piață și pentru a-și respecta obligațiile față de clienți.

Nuclearelectrica a susținut în fața instanței că hotărâse deja să returneze avansul plătit pentru energia nelivrată în august. Documentele procesului indică 13,31 milioane de lei, sumă care ar fi fost restituită la 13 august.

Getica a solicitat și suspendarea efectelor unui aviz prin care Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a constatat existența unui caz de forță majoră pentru producător. Totodată, a cerut ca Nuclearelectrica, companie de stat, să fie obligată provizoriu să reia livrările contractate și să le continue.

Livrarea provizorie ar fi anticipat soluția procesului

Judecătorii au constatat că Nuclearelectrica și-a asumat prin contracte livrarea unor cantități determinate de energie. Întinderea dreptului Getica de a le primi depinde însă de interpretarea clauzelor și de efectele juridice ale forței majore invocate de producător.

Pentru a impune continuarea furnizării, Tribunalul ar fi trebuit să stabilească mai întâi că obligația de livrare trebuie executată inclusiv în perioada afectată de situația invocată. Instanța a apreciat că o asemenea decizie ar rezolva anticipat problema centrală a procesului, depășind limitele ordonanței președințiale, procedura rapidă folosită pentru măsuri provizorii.

Un alt argument a fost caracterul ireversibil al livrării. Energia consumată nu ar putea fi restituită dacă instanța care judecă fondul ar ajunge ulterior la o soluție diferită. Getica poate formula apel împotriva respingerii cererii.

Companiile se contrazic asupra cumpărării energiei din piață

Getica nu contestă existența avizului de forță majoră, dar respinge aplicarea efectelor sale asupra întregii cantități contractate. În interpretarea furnizorului, energia necesară poate fi cumpărată inclusiv de pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice, pentru livrare a doua zi sau în cursul aceleiași zile.

Argumentul contractual invocat de Getica privește diminuarea resurselor primare. Furnizorul susține că reducerea unei resurse, inclusiv a apei, nu constituie forță majoră dacă nu are caracter general și dacă energia rămâne disponibilă pentru cumpărare pe piață.

Nuclearelectrica contestă această interpretare: combustibilul nuclear este resursa primară din care produce energie, iar apa Dunării asigură necesarul tehnologic și de răcire, indispensabil funcționării centralei. Compania susține că scăderea debitului și a nivelului fluviului a coborât apa sub valorile necesare operării în condiții de securitate nucleară.

Nuclearelectrica mai susține că nu are licență de furnizor care să îi permită să cumpere energie de pe piață și să o livreze în temeiul acestor contracte. Activitatea companiei este legată de energia produsă la centrala nucleară de la Cernavodă (CNE Cernavodă).

Achizițiile din primul semestru intră în argumentația Getica

Reprezentantul Getica a invocat în instanță oprirea accidentală a centralei din luna mai. Potrivit susținerii sale, Nuclearelectrica ar fi cumpărat atunci energie din piață pentru a-și acoperi obligațiile contractuale, fără să invoce forța majoră.

Raportarea Nuclearelectrica pentru primul semestru consemnează achiziții de 474.000 MWh destinate atât obligațiilor contractuale, cât și consumului centralei, în perioada în care unitățile nu au funcționat simultan. Cantitatea a fost cumpărată astfel:

47,3% prin contracte bilaterale;

45,8% de pe piața spot, pentru livrări pe termen scurt;

6,9% de pe piața de echilibrare, folosită pentru corectarea dezechilibrelor dintre producție și consum.

Diferența dintre situația din mai și cea pentru care producătorul invocă forța majoră urmează să fie examinată în litigiul dintre companii.

Repornirea reactoarelor depinde de condițiile tehnice

Pe fondul secetei severe și al nivelului istoric de scăzut al Dunării, Nuclearelectrica a oprit controlat Unitatea 1 la sfârșitul lunii iulie, înainte de oprirea celei de-a doua unități. Centrala are două reactoare de câte 706 MW, care asigură în mod normal aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Autoritățile au adoptat măsuri speciale pentru creșterea nivelului apei Dunării și protejarea alimentării cu energie, după reducerea producției nucleare disponibile.

La 24 august, Nuclearelectrica a transmis că ambele reactoare se află în stare sigură oprită. Compania a precizat că menținerea lor în această stare nu afectează parametrii de securitate nucleară, personalul, mediul sau populația. Deciziile privind reconectarea la Sistemul Energetic Național vor depinde de evoluția prognozelor și de condițiile tehnice.