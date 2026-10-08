Petrolul Brent, reperul piețelor internaționale, a ajuns joi, 8 octombrie 2026, la 101,53 dolari pe baril, după o creștere de 1,33 dolari. Revenirea peste pragul de 100 de dolari reflectă temerile privind transporturile din Golf și din apropierea Strâmtorii Ormuz. Pentru România, menținerea scumpirii ar putea însemna carburanți mai scumpi și, ulterior, costuri suplimentare pentru firmele care îi folosesc.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o creștere de 1,11 dolari, până la 89,39 dolari pe baril, potrivit cotațiilor transmise de Reuters, preluate de Mediafax. Investitorii continuă să includă în prețuri riscul unor noi întreruperi ale transporturilor.

Prețurile carburanților depind și de curs, taxe și rafinare

O scumpire persistentă a petrolului se poate transmite treptat la pompele din România, apoi în transportul mărfurilor, agricultură și alte activități economice, potrivit Mediafax. Pentru economiile europene, menținerea unor cotații ridicate poate adăuga presiuni asupra costurilor energetice.

Pe lângă cotațiile internaționale, prețurile benzinei și motorinei sunt influențate de:

cursul valutar;

taxele aplicate;

costurile de rafinare și distribuție.

Cheltuielile mai mari pentru transport pot alimenta, la rândul lor, presiunile inflaționiste, adică presiunile de creștere a prețurilor bunurilor și serviciilor în ale căror costuri intră energia.

Atacurile adaugă cheltuieli și riscuri pentru transportatori

În octombrie, s-au înmulțit atacurile asupra navelor care transportă petrol, iar riscurile au crescut pentru companiile maritime și producătorii din Golf. În apropierea Qatarului, mai multe proiectile au lovit un petrolier. Incidentul s-a soldat cu victime, potrivit Mediafax.

Pe lângă pericolul pentru echipaje, operatorii navelor trebuie să ia în calcul posibile întârzieri și cheltuieli mai mari de operare. Aceste riscuri suplimentare afectează costurile transportului maritim.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de rutele maritime internaționale și reprezintă una dintre cele mai importante căi de transport energetic. Perturbarea prelungită a circulației prin această zonă poate afecta aprovizionarea mai multor economii.

Săptămâna trecută, atacurile asupra petrolierelor care traversau strâmtoarea au fost cele mai numeroase de la începutul războiului.

Rezervele strategice oferă un sprijin temporar

Petrolul s-a scumpit deși au fost luate măsuri coordonate pentru a limita efectele crizei energetice. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a grăbit eliberarea petrolului din rezervele strategice, pentru a reduce presiunea asupra pieței.

Petrolul depozitat poate acoperi temporar o parte din dificultățile de aprovizionare și poate reduce fluctuațiile prețurilor. Eliberarea acestor stocuri nu mărește însă capacitatea globală de producție. Cantitățile sunt limitate, iar eficiența intervenției depinde de durata și amploarea perturbărilor.

Ce se întâmplă mai departe pe piața petrolului depinde în mare măsură de siguranța transporturilor maritime și de capacitatea producătorilor de a menține fluxurile de export.