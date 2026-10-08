Salariul minim brut general de 4.325 lei, aplicabil de la 1 iulie 2026, este un reper distinct: această sumă nu reprezintă automat nici salariul fiecărui preot, nici contribuția primită de la stat pentru postul său.

Sprijinul statului se raportează la încadrarea profesională

Parohia plătește completarea și obligațiile fiscale

Fondurile proprii ale unității de cult acoperă diferența dintre contribuția publică și salariul integral, alături de contribuțiile sociale și impozitul aferente. Pentru bugetul parohiei contează costul salarial complet, nu doar suma care ajunge la angajat.

Aceste procente, luate singure, nu stabilesc salariul net al unui preot. Calculul pornește de la salariul brut total și ține cont de regulile fiscale aplicabile, inclusiv de condițiile eventualelor facilități.

Estimările bugetare nu reprezintă venitul net al preotului

Grila propusă trebuie separată de salariile în plată

Toate aceste valori au statut de proiect. Ele nu constituie grila intrată în vigoare și nu pot fi folosite drept sume nete sau drept contribuții individuale ale statului.

Salariul minim general are propriile reguli de calcul

Guvernul a aprobat joi, 12 martie 2026, creșterea salariului minim brut general de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar, cu aplicare de la 1 iulie 2026. Ministerul Muncii indică o majorare de 275 de lei brut, respectiv 6,8%.

Decizia privind majorarea salariului minim a fost discutată pe fondul unor poziții divergente între partenerii sociali. Organizațiile patronale au cerut înghețarea salariului minim, argumentând că economia are nevoie de timp pentru a absorbi costurile suplimentare, în timp ce sindicatele au cerut majorarea la 4.350 lei.

Hotărârea de Guvern nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial vineri, 13 martie 2026, stabilește acest nivel fără sporuri și alte adaosuri. Pentru un program normal de 166,667 ore în medie pe lună, tariful este de 25,949 lei pe oră.

În calculul comunicat de minister, salariul minim net ajunge la 2.699 lei, cu aplicarea sumei netaxabile de 200 lei. Creșterea netă este de 125 lei față de nivelul anterior de 2.574 lei.

Pentru angajator, calculul costului salarial complet indică 4.418 lei, față de 4.134 lei înaintea majorării. Ca exemplu orientativ de comparație între cele două niveluri, diferența este de 284 de lei pentru un salariat remunerat la minim, în condițiile fiscale aferente calculului.

La momentul anunțului, ministerul indica 831.382 de salariați plătiți la salariul minim brut și 1.759.027 de beneficiari ai majorării.

Potrivit calculelor din nota de fundamentare a proiectului, impactul asupra bugetului general consolidat este estimat la aproximativ 622 milioane de lei pentru perioada iulie, decembrie 2026. Veniturile suplimentare la buget ar urma să ajungă la circa 969 milioane de lei, iar cheltuielile de personal generate de majorare sunt estimate la aproximativ 347 milioane de lei în aceeași perioadă.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul Ministerului Muncii privind majorarea.

Suma netaxabilă se aplică numai dacă sunt îndeplinite condițiile

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2025 prevede scutirea de impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru 300 lei lunar în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026 și pentru 200 lei lunar în perioada 1 iulie-31 decembrie 2026.

Facilitatea privește salariații cu contract individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde au funcția de bază. Salariul de bază brut contractual, fără sporuri și alte adaosuri, trebuie să fie egal cu salariul minim legal al lunii respective.

În plus, venitul brut eligibil din același contract nu trebuie să depășească 4.300 lei în primul semestru, respectiv 4.600 lei în al doilea semestru. La verificarea acestor plafoane sunt excluse contravaloarea tichetelor de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate potrivit legii.

Pentru salarizare, trebuie verificate împreună norma de lucru, funcția de bază, salariul contractual și plafonul venitului eligibil. Suma netaxabilă se diminuează în funcție de perioada din lună în care salariul este menținut la minim, data angajării, fracția de lună pentru care se determină venitul și data încetării contractului sau a raportului de serviciu.