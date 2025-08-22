România se confruntă cu o perioadă de vreme extrem de instabilă, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte pentru aproape toate regiunile țării. Zone întinse din Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi afectate de descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului de până la 70 km/h, iar în sud, pe arii restrânse, rafalele pot depăși chiar 80 km/h.

Furtunile lovesc România. Coduri galbene și portocalii emise de ANM

Meteorologii avertizează că local va cădea grindină de dimensiuni mici și medii, iar ploile vor aduce cantități de apă între 20 și 30 l/mp, izolat trecând de 40-50 l/mp. Un cod portocaliu este valabil joi, între orele 14:00 și 21:00, pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna și în zona montană.

În aceste teritorii se așteaptă averse puternice, descărcări electrice frecvente, vânt cu viteze între 50 și 70 km/h și grindină de medii dimensiuni. În plus, în unele locuri cantitățile de apă ar putea depăși 60 l/mp într-un timp scurt. Conform prognozei, doar trei județe din România nu vor resimți efectele acestor fenomene severe.

Vijelii puternice în Oltenia și Muntenia

Un alt cod portocaliu este activ în data de 22 august, între orele 13:00 și 19:00, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone sunt așteptate vijelii intense, cu rafale cuprinse în general între 80 și 90 km/h, care se vor deplasa dinspre vestul Olteniei spre sud-vestul Munteniei.

Totodată, ANM a emis și o atenționare Cod galben, valabilă din 22 august, ora 21:00, până în 23 august, ora 03:00, pentru cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei. Vor fi averse torențiale, trăsnete și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar local se va semnala grindină de 1-3 cm diametru. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp.

Prognoza până la finalul lunii august

Specialiștii anunță că până în jurul datei de 25 august temperaturile vor crește vizibil în majoritatea regiunilor, cu valori ridicate în vest și sud-vest. În est și sud-est, ploile vor fi apropiate de nivelul normal pentru această perioadă, în timp ce în vest și nord-vest deficitul de precipitații va continua. Astfel, perioada următoare va aduce un contrast accentuat între episoade de instabilitate atmosferică și intervale cu temperaturi de vară autentică.