Ghid complet. Documente necesare și tot ce trebuie să știi pentru a obține viză SUA. Statele Unite ale Americii rămân una dintre cele mai dorite destinații de vacanță, studiu sau muncă pentru români. Totuși, accesul pe teritoriul american a devenit mai complicat în 2025, odată cu schimbările majore privind regulile de obținere a vizelor. Începând cu 2 septembrie 2025, procesul de aplicare pentru o viză SUA presupune cerințe mai stricte, costuri suplimentare și, pentru majoritatea solicitanților, prezența obligatorie la un interviu consular.

Acest ghid detaliat îți explică fiecare etapă, de la completarea formularului online și plata taxelor, până la programarea interviului și prezentarea documentelor justificative. De asemenea, vei afla ce categorii de persoane pot fi scutite de interviu, cât durează procesarea și ce presupune noua taxă de integritate a vizei introdusă în acest an.

Noile reguli pentru viză SUA aplicate românilor

Până în 2025, mulți români puteau obține sau reînnoi o viză SUA fără să fie nevoiți să se prezinte la un interviu. Situația s-a schimbat radical, iar Ambasada Statelor Unite la București a transmis clar că, începând din luna septembrie, doar câteva categorii limitate de persoane mai beneficiază de scutirea de interviu.

Majoritatea solicitanților – inclusiv copii sub 14 ani și persoane de peste 79 de ani – trebuie acum să se prezinte personal la secția consulară pentru a susține un interviu față în față. Funcționarii consulari au și libertatea de a convoca la interviu chiar și aplicanții care, în teorie, ar putea fi scutiți.

De ce interviul pentru viză SUA a devenit obligatoriu

Autoritățile americane justifică aceste măsuri prin dorința de a întări controlul asupra imigrației și de a reduce riscurile de securitate. Interviul personal este considerat un instrument esențial pentru verificarea intențiilor reale ale aplicantului, a documentelor depuse și a istoricului de călătorie.

Astfel, chiar dacă procesul devine mai complicat și mai costisitor pentru români, scopul declarat este acela de a proteja atât siguranța națională a Statelor Unite, cât și integritatea programului de vize.

Categorii scutite de interviu pentru viză SUA

În ciuda regulilor stricte, există câteva excepții importante. În continuare, pot solicita viză SUA fără interviu:

diplomații și oficialii guvernamentali care dețin vize diplomatice sau oficiale (A-1, A-2, G, NATO, TECRO);

membrii delegațiilor oficiale care călătoresc în scopuri guvernamentale (vizele C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6);

solicitanții de vize B-1/B-2 (afaceri și turism) care au avut deja o viză SUA valabilă, expirată de maximum 12 luni, cu condiția să nu fi avut refuzuri anterioare și să fi împlinit 18 ani la momentul primei aprobări.

Chiar și în aceste situații, Ambasada SUA subliniază că un funcționar consular poate solicita interviul dacă există suspiciuni sau neclarități.

Documentele necesare pentru obținerea unei vize SUA

Pentru a aplica, fiecare solicitant trebuie să pregătească un dosar complet. Cele mai importante documente sunt:

Pașaport valabil cel puțin șase luni peste perioada planificată a șederii în Statele Unite.

Formularul DS-160 completat online, cu pagina de confirmare tipărită.

Dovada plății taxelor , inclusiv taxa standard de viză și noua „taxă de integritate”.

Adresă de e-mail activă pentru comunicările oficiale.

În funcție de tipul de viză SUA solicitat, pot fi necesare documente suplimentare:

pentru studenți, formularul I-20 emis de instituția de învățământ;

pentru muncă temporară, aprobarea unei petiții depuse de angajator la USCIS și documentul oficial Notice of Approval I-797 ;

pentru programele culturale sau de schimb, formularul DS-2019.

Taxele pentru viză SUA. Cât costă în 2025

Până în septembrie 2025, taxa standard pentru o viză turistică sau de afaceri (B1/B2) era de 185 de dolari. Începând cu noile reguli, aplicanții trebuie să plătească și o taxă de integritate a vizei, în valoare de 250 de dolari.

Astfel, costul minim pentru un solicitant obișnuit ajunge la 435 de dolari, fără a include alte cheltuieli legate de pregătirea documentelor, traduceri, transport sau cazare pentru deplasarea la București.

Această majorare semnificativă face ca planificarea financiară să fie esențială pentru oricine dorește să aplice pentru o viză SUA.

Cum se face programarea pentru interviu

Ambasada SUA la București precizează că programarea interviului se face exclusiv online, prin platforma oficială ustraveldocs.com.

După completarea formularului DS-160 și achitarea taxelor, solicitantul trebuie să își creeze un cont, să introducă datele personale și să selecteze o dată disponibilă pentru interviu.

Un detaliu foarte important: există un număr limitat de reprogramări. Dacă aplicantul modifică de prea multe ori data interviului, rezervarea poate fi anulată, iar taxa deja plătită nu se restituie.

Din acest motiv, ambasada recomandă programarea cu cel puțin trei luni înainte de data planificată a călătoriei, mai ales în perioadele de vârf, când locurile disponibile se epuizează rapid.

Programările de urgență pentru viză SUA

Există și situații excepționale în care se poate solicita o programare de urgență:

tratamente medicale urgente în SUA, dovedite cu documente medicale și scrisori de confirmare din partea spitalului american;

participarea la funeralii sau la repatrierea trupului unei rude apropiate;

probleme urgente de afaceri , cu documente justificative din partea companiei;

începerea studiilor sau participarea la un program cultural cu termen foarte apropiat, dovedită prin formularul I-20 sau DS-2019.

De asemenea, există posibilitatea de a face programări de grup pentru minimum cinci persoane care călătoresc împreună, cum ar fi echipe de artiști sau grupuri de studenți.

Procesarea cererilor de viză SUA

După interviu și depunerea documentelor, timpul standard de procesare este de aproximativ trei zile lucrătoare. Totuși, în funcție de situația personală a solicitantului sau de verificările suplimentare necesare, perioada poate fi mai lungă.

Este recomandat ca fiecare aplicant să își facă planurile de călătorie numai după ce viza SUA este aprobată și pașaportul a fost returnat cu ștampila oficială.

Suspendarea României din programul Visa Waiver

Un alt element care complică situația este suspendarea României din programul Visa Waiver, anunțată în martie 2025 de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Această decizie înseamnă că românii nu mai pot călători fără viză pentru șederi scurte, turistice sau de afaceri. Toți călătorii, fără excepție, trebuie să obțină viză SUA înainte de a intra pe teritoriul american.

Măsura a fost motivată prin necesitatea de a respecta standardele stricte de securitate și de a reduce riscurile asociate imigrației ilegale.

Sfaturi practice pentru românii care aplică pentru viză SUA

Planifică din timp – începe procesul cu cel puțin 3-4 luni înainte de plecare. Completează corect formularul DS-160 – orice greșeală poate întârzia sau chiar anula cererea. Pregătește documentele suplimentare – pentru muncă sau studii, aprobările oficiale sunt obligatorii. Respectă data interviului – reprogramările multiple pot anula întreg procesul. Bugetează corect costurile – ia în calcul nu doar taxele de viză, ci și cheltuielile logistice.

Obținerea unei vize SUA în 2025 a devenit mai dificilă pentru români. Interviul este obligatoriu pentru aproape toți aplicanții, iar costurile au crescut semnificativ prin introducerea noii taxe de 250 de dolari.

Totuși, cu o planificare atentă, cu documentele pregătite corect și cu o programare făcută din timp, procesul poate fi parcurs fără probleme majore.

Statele Unite rămân o destinație fascinantă, dar accesul necesită acum mai multă răbdare și responsabilitate din partea celor care vor să călătorească.