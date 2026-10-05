În septembrie 2026, în România au fost deschise 869 de dosare de insolvență. Dintre acestea, 195 au fost în București, adică aproximativ 22% din total. Capitala a avut cele mai multe dosare noi în luna analizată.

„În aceste vremuri recomandăm tuturor antreprenorilor să verifice fiecare posibil partener de afaceri, furnizor sau client. Platforma RisCo.ro pune la dispoziție informații despre firmele din România, atât din punct de vedere financiar, cât și juridic. Este important ca firmele să reușească să găsească soluții din timp și să diminueze cât se poate de mult riscurile”, a declarat Cătălin Dumitrescu, director general RisCo.

Analiza RisCo.ro, prezentată de Forbes.ro, arată că ponderea Bucureștiului vine pe fondul concentrării companiilor și al activității economice din Capitală. Față de septembrie 2025, cifrele diferă mult de la un județ la altul și de la un domeniu de activitate la altul.

Diferențele dintre județe au mers în direcții opuse față de anul trecut

Față de septembrie 2025, numărul dosarelor a scăzut cu 28% în Ilfov și cu 15% în Timiș. În Cluj a crescut cu 20%, până la peste 50 de dosare.

În Constanța au fost deschise 55 de dosare în septembrie 2026, cu 112% mai multe decât în aceeași lună din 2025, una dintre cele mai mari variații consemnate în analiză.

În restul județelor menționate în analiză, distribuția a fost următoarea:

Bihor, 39 de dosare

Iași, 37 de dosare

Arad și Prahova, câte 19 dosare

Hunedoara, 17 dosare

Sălaj, 14 dosare

Vrancea și Brăila, câte 13 dosare

Buzău, 12 dosare

Caraș-Severin, Suceava și Vaslui, câte 11 dosare

Bistrița-Năsăud și Călărași au avut tot atâtea dosare ca în septembrie 2025.

Sibiu a înregistrat o scădere de 48% a numărului de dosare față de septembrie 2025. În Argeș și Dolj, scăderea a fost de câte 38%, în Satu Mare de 37%, în Galați de 14%, în Bacău de 10%, iar în Dâmbovița de 6%.

Construcțiile, transporturile și restaurantele au avut cele mai mari creșteri sectoriale

În construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale au fost deschise 54 de dosare de insolvență în septembrie 2026, cu 38% mai multe decât în aceeași lună din 2025. Acesta este cel mai mare volum sectorial indicat explicit în analiză.

Față de septembrie 2025, dosarele din transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au crescut cu 73%, iar cele din sectorul restaurantelor cu 233%.

Evoluția acestor sectoare nu permite stabilirea unei singure cauze pentru creșterea insolvențelor. În cazul restaurantelor, datele agregate nu arată, prin ele însele, ce a dus la creșterea numărului de dosare.

Alte domenii cu volume ridicate în luna analizată au fost comerțul cu amănuntul în magazine specializate, cu 27 de dosare, cultivarea plantelor nepermanente, cu 26 de dosare, și lucrările de instalații electrice, tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții, cu 25 de dosare.

Interesul pentru verificarea partenerilor a trecut de 100.000 de rapoarte în trei luni

Datele privind activitatea utilizatorilor RisCo arată o intensificare a verificărilor financiare înaintea contractelor comerciale. În perioada iunie-august 2026 au fost generate peste 100.000 de rapoarte privind clienții și incidentele la plată, dintre care peste 36.000 în iunie și aproximativ 35.000 în fiecare dintre lunile iulie și august.

Din iunie până în august 2026, verificările au vizat peste 20.000 de firme distincte. Iulie a fost luna cu cele mai multe căutări.

Separat de datele privind insolvențele din septembrie, RisCo a consemnat în iunie, iulie și august peste 360 de refuzuri la plată. Aproape 200 au fost înregistrate numai în august, dintre care șase au vizat cecuri, iar restul bilete la ordin.

Cătălin Dumitrescu a mai declarat: „Este necesar ca atunci când ne dorim să începem o colaborare sau o discuție să cunoaștem care este cu adevărat situația financiară a firmei – de la datorii restante, termene de plată depășite, incidente la plată înregistrate și așa mai departe. Situația insolvențelor trebuie analizată alături de alți factori care pot determina deschiderea dosarelor de insolvență pentru anumite firme”.