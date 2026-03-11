Ministerul Culturii a anunțat comisia care alege managerul Teatrului Național

Ministerul Culturii a făcut un pas important în procesul de selecție pentru conducerea Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. A fost anunțată oficial componența comisiei de concurs care va evalua proiectele de management și va decide cine va conduce una dintre cele mai prestigioase instituții culturale din țară.

Procedura este organizată în cadrul concursului de proiecte de management pentru conducerea instituției. Potrivit unui comunicat citat de Mediafax, comisia este formată din specialiști din domeniul cultural și artistic, care vor avea sarcina de a analiza candidaturile pentru funcția de manager al TNB.

Cine sunt specialiștii din comisia de evaluare

Comisia care va analiza și evalua proiectele de management depuse de candidați este alcătuită din șase membri. Aceștia sunt Cristina Uruc, Alexandru Boureanu, Vlad Mateescu, Cosma Mihai, Antoniu Zamfir și Ovidiu Florian Andriș. Ei vor selecta cea mai bună viziune strategică pentru viitorul Teatrului Național, conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea funcțiilor de conducere în instituțiile publice de cultură.

Un concurs bazat pe proiecte de management

Selecția viitorului manager se desfășoară prin depunerea și evaluarea unor proiecte de management care vizează strategia artistică și administrativă a instituției pentru următorii ani. Anunțarea componenței comisiei face parte dintr-o practică de transparență instituită la nivelul Ministerului Culturii, prin care sunt făcute publice structurile care evaluează proiectele pentru instituțiile aflate în subordinea sa. Contextul este marcat de reluarea concursului de management, după ce Adrian Titieni a fost numit manager interimar al teatrului.

Miza concursului pentru Teatrul Național

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București este una dintre cele mai importante instituții de spectacole din România. Acesta are o activitate artistică de referință în viața culturală a Capitalei. Procedura de selecție a managerului are rolul de a stabili direcția artistică și administrativă a teatrului pentru perioada următoare, o decizie cu impact major asupra scenei teatrale românești.