Primul portret de viking, descoperit după sute de ani. Cum arătau . Un obiect extrem de rar a atras atenția cercetătorilor din Danemarca. Muzeul Național a anunțat că a fost identificată prima reprezentare realistă a unui bărbat din epoca vikingilor, sub forma unei figurine din fildeș de morse, veche de peste o mie de ani.

Piesa, mică dar detaliată, surprinde un chip cu mustață imperială, barbă împletită și o cărare pe mijloc, ceea ce o face diferită de tot ce se cunoștea până acum despre modul în care vikingii erau portretizați.

„Acest omuleț este cu adevărat diferit (…), are o cărare centrală până în vârful capului, iar părul este tuns la ceafă”, a explicat Peter Pentz, conservator în cadrul muzeului, pentru agenția AFP. Descoperirea a stârnit interes deoarece, spre deosebire de monedele sau obiectele decorative ale vremii, figurina are trăsături personale clare, ceea ce arată o încercare timpurie de a surprinde individualitatea.

O relicvă din secolul al X-lea, ascunsă în arhive timp de peste 200 de ani

Figurina de trei centimetri, realizată în secolul al X-lea, a fost găsită inițial în 1796, într-un tumul funerar de lângă fiordul Oslo, Norvegia. În mod surprinzător, artefactul a rămas în depozitele Muzeului Național al Danemarcei, fiind redescoperit și reevaluat de curând. Deși la prima vedere pare doar o piesă dintr-un joc de societate, detaliile sale complexe sugerează că ar putea reprezenta o figură regală, posibil chiar pe Harald „Dinte Albastru”, unul dintre cei mai cunoscuți conducători vikingi.

„Dacă vă gândiți la vikingi ca la niște sălbatici sau ființe primitive, cred că această figurină dovedește contrariul. Este foarte bine realizată”, a subliniat Pentz. Potrivit istoricilor, în epoca vikingilor (secolele VII–XI), părul lung și îngrijit era un simbol al statutului social, iar trăsăturile detaliate ale figurinei confirmă faptul că bărbatul reprezentat se afla în vârful ierarhiei.

Zâmbetul enigmatic al unui viking

Ceea ce a surprins cel mai mult cercetătorii este expresia chipului. În timp ce majoritatea reprezentărilor umane din acea perioadă sunt simple și lipsite de detalii, această figurină pare să transmită emoție. „Cel mai surprinzător lucru pentru mine este expresia sa. Majoritatea reprezentărilor vikinge ale figurilor umane sunt destul de simple şi nu seamănă cu adevărat cu oamenii. El (…) mi se pare că pare mai degrabă că a spus o glumă, zâmbeşte”, a afirmat istoricul Peter Pentz.

Această descoperire schimbă modul în care înțelegem cultura vizuală a vikingilor și sugerează că aceștia aveau nu doar abilități artistice deosebite, dar și dorința de a reda individualitatea și expresiile umane.