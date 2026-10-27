Pensionarii care au primit, înainte de 1 aprilie 2001, prime, al treisprezecelea salariu sau bani pentru ore suplimentare pot cere ca aceste venituri să intre în calculul pensiei, dacă pentru ele s-a datorat contribuția la pensie și nu au fost folosite la calculul vechi. Dovada este o adeverință de la fostul angajator. Dacă rezultă o pensie mai mare, banii în plus se acordă din luna următoare depunerii cererii, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Nu este o mărire nouă, dată tuturor pensionarilor în 2026. Regula a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, odată cu Legea pensiilor nr. 360/2023. Ea permite folosirea unor venituri care, înainte, nu intrau în multe calcule. Adeverințele eligibile aflate deja la dosar înainte de acea dată au intrat în recalcularea făcută de casele de pensii, fără o nouă cerere.

Ce venituri pot schimba calculul

CNPP include pe lista veniturilor care nu erau plătite regulat primele, premiile, al treisprezecelea salariu, orele suplimentare și plata în acord, adică plata după cât a lucrat omul. Pot conta și alte sporuri plătite din când în când, dacă pentru ele s-a datorat contribuția la pensie. Faptul că cineva a primit o primă nu înseamnă, singur, că pensia îi va crește.

Există și sporuri plătite regulat, precum cele pentru vechime, muncă de noapte, condiții grele sau lucrul sistematic peste program. CNPP le trece pe o listă separată. Înainte de a căuta acte noi, pensionarul poate verifica în decizia de pensie ce perioade și venituri au fost deja luate în calcul. Dacă un venit este deja inclus, aceeași sumă nu aduce încă o creștere.

Pentru munca de dinainte de 1 aprilie 2001, Legea nr. 360/2023 cere folosirea venitului total din fiecare lună pentru care s-a datorat contribuția. Pentru anii de după această dată, datele trimise de angajatori sunt, în mod obișnuit, în evidența CNPP. Dacă lipsește o perioadă de după 1 aprilie 2001, primul pas este verificarea ei la casa de pensii, nu obținerea unei adeverințe pentru toate veniturile din acei ani.

Ce act trebuie cerut pentru anii vechi

Pentru un venit de dinainte de 1 aprilie 2001 care lipsește din calcul, pensionarul cere o adeverință de la fostul angajator sau de la cel care îi păstrează arhiva. Legea cere ca adeverința privind venitul total lunar să fie întocmită după modelul din anexa nr. 6, pe baza statelor de plată, și să fie depusă în original. Astfel, casa de pensii poate verifica sumele și contribuția datorată pentru ele.

Există o excepție care poate scuti omul de un drum: pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime se calculează automat, potrivit normelor Legii pensiilor. Nu trebuie cerută o adeverință doar ca să fie dovedit acel spor.

Când vin banii după cerere

Cu adeverința obținută, pensionarul depune la casa teritorială de pensii cererea de recalculare din anexa nr. 16 și actul de identitate. CNPP arată că adeverințele pot fi depuse și după 1 septembrie 2024, fără un termen-limită general. Pentru un document depus ulterior, drepturile rezultate se acordă din prima zi a lunii de după înregistrarea cererii. Păstrarea dovezii de depunere ajută la stabilirea acestei date.

Casa de pensii are, potrivit Legii nr. 360/2023, 45 de zile de la înregistrare pentru a emite decizia. Termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile. Decizia arată noul calcul; dacă pensionarul o consideră greșită, o poate contesta la instanța competentă în 45 de zile de când i-a fost comunicată.

Nu există o sumă fixă pentru o primă sau pentru un spor trecut în adeverință. Creșterea depinde de veniturile dovedite, de lunile pentru care au fost plătite și de punctajul pensiei. Legea nr. 141/2025 menține în 2026 la 81 de lei valoarea punctului folosit la calculul pensiei; aceasta nu este suma primită automat pentru fiecare spor. Dacă recalcularea dă o pensie mai mică, normele păstrează suma aflată deja în plată.