Comenzilor expediate din afara Uniunii Europene (UE), inclusiv celor făcute pe Temu, Shein și AliExpress, li se aplică din 1 noiembrie 2026 o taxă de procesare de 2 euro pentru fiecare categorie de produse din pachet. Aceasta se adaugă taxei vamale existente, iar comercianții pot transfera noul cost în prețurile plătite de cumpărători.

În principiu, plata procesării revine platformelor, vânzătorilor sau intermediarilor, fără facturare directă către consumator, potrivit Digi24. Posibilitatea majorării prețurilor înseamnă însă că obligația comerciantului poate ajunge să fie suportată de client prin suma cerută pentru marfă.

Calculul pornește de la categoriile de produse din pachet

Numărul de bucăți nu stabilește singur valoarea taxelor. Pentru procesare contează categoriile de articole, iar pentru vamă contează încadrarea tarifară, adică grupa în care este clasificat produsul la import.

Din 1 iulie 2026, comenzile persoanelor fizice din România cu valoare cumulată sub 150 EUR, provenite din afara Uniunii, sunt supuse unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare categorie tarifară. Până atunci, trimiterile de mică valoare beneficiau de scutire vamală.

Exemplele arată de ce un pachet cu produse diferite poate suporta mai multe taxe:

Trei tricouri în același colet atrag o taxă de procesare de 2 euro, fiind articole din aceeași categorie.

Pentru trei tricouri și o pereche de pantaloni, procesarea ajunge la 4 euro: câte 2 euro pentru fiecare dintre cele două categorii.

O bluză din mătase și două bluze din lână sunt încadrate în două categorii tarifare, conform exemplului Consiliului UE. Calculul orientativ al taxei vamale este 3 euro + 3 euro = 6 EUR, pentru compoziția respectivă a coletului.

Un singur tricou presupune o categorie vamală și o taxă de 3 euro.

Un ceas, un tricou și un cablu de încărcare, încadrate în trei categorii diferite, atrag împreună 9 euro taxă vamală.

Exemplul bluzelor arată că și materialul poate determina încadrarea în categorii tarifare diferite. Pentru estimarea costului, verificarea tipurilor de produse din coș este mai utilă decât simpla numărare a articolelor.

Prețul final include și TVA, și transportul

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) rămâne distinctă de taxa vamală. Pentru expedierile din China, TVA se aplică din iulie 2021, iar cota standard din România este de 21%. La marile magazine online chinezești, aceasta este de regulă inclusă în prețul afișat la comandă.

Comparația dintre o ofertă din Asia și una europeană trebuie făcută la suma finală de plată. Verificările utile înaintea comenzii sunt:

Identificarea locului expedierii. Pentru produsele trimise din depozite aflate în UE nu se aplică taxa vamală aferentă importului din afara Uniunii; livrarea este și mai rapidă.

Verificarea categoriilor de marfă. Gruparea mai multor bucăți din aceeași categorie într-o expediere poate limita numărul taxelor, în timp ce combinarea unor produse diferite le poate cumula.

Compararea sumei complete, cu TVA, vamă și transport, cu oferta unui comerciant european, nu doar a prețului produsului.

Evaluarea taxei în raport cu valoarea mărfii. Aceeași sumă fixă cântărește mai mult într-o achiziție ieftină decât într-una scumpă.

Verificarea totalului și în campaniile de reduceri, inclusiv 11.11 și Black Friday. Procentul promoțional nu înlocuiește calculul cu taxele incluse.

Taxa românească de 25 de lei urmează să fie eliminată

Tot din 1 noiembrie 2026 este prevăzută eliminarea taxei logistice naționale de 25 de lei pe colet extracomunitar. Aceasta fusese introdusă la 1 ianuarie 2026 pentru trimiteri cu valoare comercială peste 150 de euro.

Comisia Europeană a precizat că taxele naționale de manipulare trebuie să înceteze odată cu aplicarea taxei europene. România și Italia erau singurele state care aplicau taxa logistică de la începutul anului; Italia a amânat ulterior aplicarea.

Noua taxă europeană de procesare este prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2026/2152, adoptat de Comisie la 21 septembrie 2026, care completează Regulamentul (UE) 2026/2108. Actul a fost publicat la 22 octombrie 2026 în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Firmele au și obligații de conformare, nu doar taxe de achitat

Potrivit analizei EY România, regimul vamal tranzitoriu vizează în principal comerțul electronic către consumatori, inclusiv vânzările realizate prin sistemul IOSS și expedierile poștale. Pentru alte operațiuni, între care anumite tranzacții între firme, pot fi aplicabile tarifele vamale standard.

În analiza din 3 iunie 2026, specialiștii descriau obligațiile curierilor și operatorilor poștali asociate taxei logistice: verificarea achitării acesteia, gestionarea declarațiilor vamale simplificate H7, păstrarea evidențelor pentru cinci ani, raportarea și virarea sumelor la buget. Nerespectarea cerințelor putea atrage amenzi de până la 10.000 de lei.

Autorii avertizau că aceste sarcini administrative pot aduce costuri suplimentare operatorilor, cu posibilitatea reflectării lor în tarifele de livrare.

„Noile reguli aplicabile coletelor extracomunitare sub 150 EUR marchează o schimbare structurală în tratamentul fiscal și vamal al comerțului online de mică valoare. Dincolo de impactul bugetar, miza reală este reechilibrarea concurenței, creșterea trasabilității și consolidarea controlului asupra unor fluxuri care au crescut exponențial în ultimii ani”, arată Georgiana Iancu, liderul departamentului Taxe indirecte, EY România, și Cosmin Dincă, Manager Comerț internațional, EY România, în analiza privind noul cadru fiscal și vamal.

Procesarea finanțează controalele unui volum în creștere

În 2024 au intrat în Uniune circa 4,6 miliarde de colete cu valoare mică, arată datele din analiza EY România. Ritmul a fost de aproximativ 12 milioane pe zi, dublu față de anul precedent. Comisia Europeană arată că aproximativ 91% dintre ele proveneau din China.

Pentru 2025, volumul coletelor mici sosite din Asia a ajuns la aproape 5,9 miliarde, de patru ori nivelul din 2022. China a reprezentat 93% din acest flux, prin platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Publicația online Cnews.fr prezintă astfel datele pentru 2025: „Aceste `taxe de procesare` sunt menite să finanțeze consolidarea controalelor vamale, în contextul afluxului de produse chinezești achiziționate prin intermediul platoformelor localizate în Asia. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici din Asia au intrat în UE – de patru ori mai mult decât numărul înregistrat în 2022, iar dintre acestea 93% au provenit din China prin platforme precum Shein, Temu și Aliexpress”

Taxa de procesare este destinată consolidării controalelor vamale. Volumul importurilor îngreunează verificarea sistematică, permițând intrarea unor produse periculoase sau contrafăcute fără depistare. Industriașii și comercianții europeni au reclamat concurența neloială a vânzătorilor de pe platformele internaționale, iar Franța s-a numărat printre susținătorii măsurii.

Taxa de procesare este concepută fără termen de încetare, dar cuantumul va fi reevaluat la fiecare doi ani, în raport cu evoluția costurilor controalelor vamale.

La 1 iulie 2028 sunt prevăzute taxe specifice, reduse, pentru coletele care trec prin depozite specializate. La aceeași dată urmează eliminarea taxei vamale de 3 euro pentru coletele mici.