Pentru obligațiile și veniturile exprimate în euro, conversia la cursul de referință din 26 octombrie 2026 se face la 5,3467 lei pentru un euro. Echivalentul unei sume de 100 de euro este 534,67 lei, înaintea comisioanelor și a marjei intermediarului.

Cursul BNR de azi

Banca Națională a României (BNR) cotează dolarul american la 4,7745 lei, lira sterlină la 6,3727 lei și francul elvețian la 5,7808 lei pentru o unitate. Pentru moneda maghiară, referința este 1,4540 lei pentru 100 de forinți, nu pentru un singur forint.

Cursurile zilei sunt repere pentru contabilitate, taxe și contracte. Conversiile prezentate mai jos folosesc aceste valori pentru 26 octombrie; comparațiile istorice folosesc separat seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Seria zilnică BCE se încheie la 23 octombrie 2026 cu o cotație de 5,3492 lei pentru un euro. Față de valoarea de 5,3450 lei din 22 octombrie, aceeași serie BCE indică o creștere de 0,0042 lei, respectiv 0,08%.

Comparațiile pe perioade folosesc această ultimă observație, nu cursul BNR din 26 octombrie:

La reperul de 7 zile, pe 16 octombrie 2026, un euro avea 5,3310 lei în seria BCE. Creșterea până la ultima cotație este de 0,0182 lei, adică 0,34%.

La reperul de 30 de zile, pe 23 septembrie 2026, seria BCE indica 5,2785 lei pentru un euro. Diferența este de 0,0707 lei, respectiv 1,34%.

La reperul de 90 de zile, pe 24 iulie 2026, un euro era cotat în seria BCE la 5,2343 lei. Avansul este de 0,1149 lei, echivalent cu 2,20%.

La reperul anual, pe 23 octombrie 2025, valoarea unui euro în seria BCE era 5,0823 lei, totodată minimul intervalului. Creșterea este de 0,2669 lei, respectiv 5,25%.

Maximul ultimelor 12 luni din seria BCE a fost de 5,3528 lei pentru un euro, înregistrat pe 7 octombrie 2026. Distanța dintre maxim și minim este de 0,2705 lei pentru un euro.

Mediile lunare pentru un euro, calculate din seria zilnică BCE, au fost 5,2372 lei în iulie 2026, 5,2493 lei în august și 5,2633 lei în septembrie. Calculul include cotațiile fiecărei luni, nu doar valorile de la capetele intervalului.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Exemplele sunt calcule orientative pentru sume în valută care rămân neschimbate. Valorile actuale folosesc referința BNR; pentru comparațiile la 30 de zile și la un an sunt utilizate cotațiile BCE din 23 septembrie 2026 și, respectiv, 23 octombrie 2025.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul actual este 5.347 lei. Calculul istoric pe seria BCE dă 5.279 lei la reperul de 30 de zile și 5.082 lei la cel anual; diferențele publicate pentru aceeași sumă sunt de 68 lei și 264 lei.

O rată lunară de 500 de euro înseamnă acum 2.673 lei. În calculul pe seria BCE, aceeași rată reprezenta 2.639 lei la reperul de 30 de zile și 2.541 lei cu un an înainte. Față de primul reper, diferența pentru rata de 500 de euro este de 34 lei lunar și 409 lei anual; față de al doilea, de 132 lei lunar și 1.586 lei anual.

Pentru o chirie lunară de 400 de euro, echivalentul actual este 2.139 lei. Conversiile istorice pe seria BCE sunt de 2.111 lei la reperul de 30 de zile și 2.033 lei la cel anual. Diferența pentru chiria de 400 de euro este de 27 lei lunar și 327 lei anual față de primul reper, respectiv 106 lei lunar și 1.269 lei anual față de al doilea.

Un salariu lunar de 3.000 de euro se convertește acum în 16.040 lei. Pe baza seriei BCE, același salariu însemna 15.836 lei la reperul de 30 de zile și 15.247 lei la cel anual. Diferențele pentru salariul de 3.000 de euro sunt de 205 lei lunar și 2.455 lei anual, respectiv 793 lei lunar și 9.518 lei anual.

Un concediu cu un buget de 1.500 de euro are acum un echivalent de 8.020 lei. Calculele istorice pe seria BCE indică 7.918 lei la reperul de 30 de zile și 7.623 lei la cel anual, cu diferențe de 102 lei și 397 lei pentru același buget.

Diferențele anuale pentru rată, chirie și salariu presupun menținerea aceluiași curs timp de douăsprezece luni; nu sunt prognoze.

Dolarul, lira și francul

La 23 octombrie 2026, ultima cotație a dolarului din seria BCE era de 4,7791 lei, cu 0,0089 lei, sau 0,19%, peste ședința precedentă. Pentru un dolar, reperele istorice BCE sunt 4,7374 lei pe 16 octombrie, 4,6258 lei pe 23 septembrie, 4,6008 lei pe 24 iulie 2026 și 4,3839 lei pe 23 octombrie 2025. Creșterile corespunzătoare în seria BCE sunt de 0,0417 lei (0,88%), 0,1533 lei (3,31%), 0,1783 lei (3,88%) și 0,3952 lei (9,01%).

În intervalul anual, seria BCE plasează maximul dolarului la 4,7891 lei pe 7 octombrie 2026 și minimul la 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,5328 lei pentru un dolar.

Pentru 100 de dolari, conversia actuală este 477 lei. Echivalentele istorice calculate din seria BCE sunt 463 lei la 30 de zile și 438 lei la un an, cu diferențe publicate de 15 lei și 39 lei pentru aceeași sumă.

Lira sterlină încheie seria BCE la 6,3888 lei, în creștere zilnică de 0,0082 lei, respectiv 0,13%. Pentru o liră, valorile BCE erau 6,3175 lei pe 16 octombrie, 6,1414 lei pe 23 septembrie, 6,1300 lei pe 24 iulie 2026 și 5,8478 lei pe 23 octombrie 2025. Avansurile din seria BCE sunt, în aceeași ordine, 0,0713 lei (1,13%), 0,2474 lei (4,03%), 0,2588 lei (4,22%) și 0,5410 lei (9,25%).

O sumă de 100 de lire sterline înseamnă acum 637 lei. În calculele istorice pe seria BCE, echivalentul era 614 lei la 30 de zile și 585 lei la un an; diferențele pentru 100 de lire sunt de 23 lei și 52 lei.

Francul elvețian are ultima valoare din seria BCE la 5,7973 lei, după o scădere zilnică de 0,0055 lei, sau 0,09%. Pentru un franc, seria BCE consemnează 5,7496 lei pe 16 octombrie, 5,6214 lei pe 23 septembrie, 5,6271 lei pe 24 iulie 2026 și 5,4950 lei pe 23 octombrie 2025. Față de aceste repere, creșterile din seria BCE sunt 0,0477 lei (0,83%), 0,1759 lei (3,13%), 0,1702 lei (3,02%) și 0,3023 lei (5,50%).

Pentru 100 de franci, echivalentul actual este 578 lei, comparativ cu 562 lei la 30 de zile și 550 lei la un an în calculele pe seria BCE. Diferențele publicate pentru această sumă sunt de 16 lei și 29 lei.

Raporturile calculate din referințele BNR ale zilei echivalează un euro cu 1,1198 dolari, cu 0,8390 lire sterline sau cu 0,9249 franci elvețieni. În sens invers, un dolar reprezintă 0,8930 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Pentru 26 octombrie 2026, BNR indică 1,2127 lei pentru un zlot polonez. O sumă de 100 de zloți înseamnă 121 lei; calculele istorice pe seria BCE dau 121 lei la 30 de zile și 120 lei la un an. Diferența publicată pentru 100 de zloți este de 1 leu față de fiecare reper.

O coroană cehă are cursul BNR de 0,2194 lei. Pentru 100 de coroane cehe, echivalentul actual este 22 lei, față de 22 lei la 30 de zile și 21 lei la un an în calculele pe seria BCE. Diferențele pentru aceeași sumă sunt de 0 lei și 1 leu.

Leul moldovenesc este cotat de BNR la 0,2644 lei pentru o unitate. Conversia unei sume de 100 de lei moldovenești dă 26 lei.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește referința în zilele lucrătoare, folosind cotații de pe piața interbancară. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, cu valabilitate pentru următoarea zi bancară.

Istoricul Eurostat, seria ert_bil_eur_d cu valori BCE, acoperă 256 de cotații între 23 octombrie 2025 și 23 octombrie 2026. Pentru dolar, liră și franc, valorile istorice în lei rezultă din împărțirea cotației leu/euro la cotația respectivei monede față de euro, pentru aceeași zi.

Referința BNR și seria BCE folosesc momente diferite de observare a pieței. Comparațiile evoluției valutelor se fac în interiorul seriei BCE; exemplele de plăți compară conversia actuală la BNR cu echivalentele istorice calculate din seria BCE.

Sumele din exemple sunt rotunjite la leu și exclud comisioanele bancare, costurile schimbului și taxele. La ghișeu sau în aplicațiile de plată, intermediarul aplică propria marjă: cumpără valuta sub referință și o vinde peste aceasta.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.